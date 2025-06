Fabien Toulmé: "Muchos jóvenes ya no están dispuestos a sacrificarlo todo por el trabajo"

En Corea del Sur lo llaman ‘gwarosa’. Significa muerte por trabajar a destajo hasta la extenuación. Víctima de ello fue un joven repartidor autónomo de la empresa de comercio electrónico Coupang, el Amazon asiático. Muchos como él acumulan jornadas de hasta 15 horas entregando paquetes por sueldos precarios sin que la compañía reconozca la realidad de esas muertes por causa laboral. Se trata de uno de los casos que el dibujante francés Fabien Toulmé (Orléans, 1980) estudió para construir el cómic ‘Trabajar y vivir’ (Garbuix Books), una investigación periodística, a la vez cuaderno de viaje, ensayo y relato en primera persona, que reflexiona sobre un dilema eterno: ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir?

Imagen de la portada de 'Trabajar y vivir'. / Fabien Toulmé

El casi de este joven coreano impactó especialmente a Toulmé, que habló con los padres del chico. "Sentí la carga emocional de lo que me explicaban y su valor y su fuerza al luchar contra la empresa. Al final lograron que los políticos reconocieran la muerte por ‘gwarosa’. Pero sentí cólera e impotencia, porque ilustra la fragilidad del individuo ante las grandes corporaciones en el sistema capitalista y también, de forma extrema, lo que no funciona hoy en el trabajo enfocado a la productividad, algo que con la pandemia se acentuó", señala de dibujante, de paso por Barcelona.

Viñeta de 'Trabajar y vivir'. / Fabien Toulmé

Antes de trasladarse a las islas Comoras, al este de Mozambique, para indagar cómo una oenegé intenta mejorar las condiciones de trabajo de los habitantes de esa zona empobrecida de África, viajó a Estados Unidos. Fue porque allí, en 2021, tras el covid, 47 millones de trabajadores protagonizaron la bautizada como la Gran Dimisión (‘big quit’; en 2022 fueron 20 millones) y decidieron dejar sus empleos y cambiar de vida tras experimentar el síndrome del ‘burnout’, de estar quemados y angustiados por el desquiciante ritmo de trabajo. "Ese fue un fenómeno muy americano, pero la pandemia fue reveladora para mucha gente. Nos mostró algo que ya existía pero sobre lo que no nos habíamos parado a reflexionar porque vivimos siempre corriendo, como un hamster en su jaula, sin tiempo para pensar. Pero en el confinamiento paramos y pudimos interrogarnos sobre nuestra relación con el trabajo. Muchos pensaron que si todo iba a irse a la mierda, mejor vivir lo mejor posible, aunque, claro, depende de los recursos de cada uno y hay quien no tiene otra opción para ganar dinero para sobrevivir", constata el historietista.

El autor entrevistó en Austin (Texas) a un alto ejecutivo de JP Morgan que un día decidió dimitir de un trabajo estresante y exigente y dedicar el dinero ahorrado a hacer realidad su sueño de ser músico. Algo similar a lo que el propio Toulmé hizo en 2008, al dejar su trabajo como ingeniero civil para ser dibujante de cómic. "No quería llegar al final de mi vida dedicando el 80% de mi tiempo a algo que no me gustaba", confiesa.

También habló con jóvenes que piensan muy distinto de las generaciones de sus padres y abuelos: "Quieren más equilibrio entre la vida laboral y la personal, ya no están dispuestos a sacrificarlo todo por el trabajo. Y más tras ver cómo sus mayores perdieron sus ahorros y casas con la crisis de las ‘subprime’ (2007). Muchos se preguntaron ¿para qué sacrificarme por un jefe o un empleo si puedo perderlo todo por cosas que no puedes controlar?". Esa reflexión se mantiene vigente ahora ante un futuro incierto y un mundo más que convulso. La reacción, apunta el autor, es buscar tiempo para uno mismo, para cumplir sueños, vivir al día porque la vida puede ser muy corta o ayudar a la gente y hacer algo útil que dé sentido a sus vidas.

Viñeta de 'Trabajar y vivir'. / Fabien Toulmé

Toulmé preguntó a todos aquellos con los que se entrevistó qué harían si no tuvieran la obligación o necesidad de trabajar para vivir. "La mayoría no se imaginaban haciendo otra cosa que trabajar, aunque preferirían hacerlo a otro ritmo o ayudando a otra gente -señala-. La socióloga Dominique Méda me dijo que el trabajo ha sido siempre muy importante para la vida en la historia de la humanidad, que está en el centro de la condición humana y no concebimos estar sin hacer nada. Nuestra relación con el trabajo es compleja y ambivalente. Necesitamos trabajar, pero el trabajo puede hacernos muy felices o muy infelices. Lo ideal sería lograr un equilibrio".