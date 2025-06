El Sónar Día se despide de Fira Montjuïc: "Nos hemos hecho grandes en el festival"

El festival Sónar se despide de plaza Espanya en su versión diurna, celebrada en Fira Montjuïc, para acoger toda la programación del evento de músicas experimentales en Fira Gran Via, que actualmente acoge la versión nocturna. El recinto ferial de Montjuïc, en concreto, el Palau de Congressos, en la avenida de Maria Cristina, y el pabellón adjunto, en Rius i Taulet, donde se realiza actualmente el Sónar de día, desplegará unas obras de transformación del espacio a partir del año que viene. A lo largo de su historia, el Sónar ha afrontado diversas migraciones dejando atrás ubicaciones como el Pavelló de la Mar Bella y el CCCB. Los asistentes más fieles del festival se despiden del mítico espacio, al menos temporalmente, durante esta 31ª edición.

Nuria en el Sónar Día de Barcelona este viernes / JORDI OTIX

Vuelta a casa

"Mi pareja y yo nos conocimos en 2008 y vinimos por primera vez en 2009, cuando todavía estaba en el CCCB. Nos hemos hecho grandes aquí", explica Núria, de 43 años. En aquel momento, aunque el festival era más pequeño, se celebraba en un lugar "icónico del centro de Barcelona". "Me dio mucha pena cuando vino aquí, pero ahora me da pena también que se vaya", expresa. A pesar de todo, intenta buscar el lado positivo del cambio: "Ganaremos en espacio, seguro que lo hacen muy bien y confiamos mucho en la dirección. Será cómodo no tener que pasar del día a la noche". En el festival encuentra "un micromundo" en el que se siente "como volver a casa".

Isaac y Elsa en el Sónar Día este viernes / JORDI OTIX

Tradición festivalera

Fieles al Sónar desde hace más de 20 años, Isaac y Elsa, de 51 años, ven el festival como su propia "tradición". "En el CCCB, cuando era más pequeño, es donde estaba el encanto", expresan. A lo largo de estos años han encontrado en el festival un espacio al que acudían "sin saber qué artistas venían" y se llevaban algún descubrimiento propio. Aunque con el tiempo ha ido cambiando. "Cuando empezamos a venir costaba la entrada 30 euros. Ahora la cerveza vale 5,50", manifiestan. "Supongo que el año que viene ya colgaremos las botas y dejaremos de venir. Ya tenemos una edad y el problema es que los hijos ya empiezan a querer venir", lamentan.

David en el Sónar Día durante este viernes / JORDI OTIX

Desde el primer Sónar

David, de 60 años, fue asistente del primer Sónar que se celebró hace ya más de 30 años, y desde entonces no ha faltado a ninguna edición. "Estuve también en el Sónar de la playa de Mar Bella. Ese era el mejor", expresa. "Me gusta mucho la música y es un entorno muy bonito. Me lo paso muy bien", asegura David. Aunque lamenta la migración del Sónar Día, es optimista con el cambio: "Seguro que en Fira Gran Via lo hacen muy bien. Poder pasar de la versión de día a la de noche sin tener que desplazarte es un valor añadido". "El evento intenta mantener su esencia cada año. Cada vez viene más gente y, en realidad este recinto se les queda pequeño", valora el fan del festival.

Elsa y David en el Sónar Día este viernes / JORDI OTIX

Su última edición

Desde hace nueve años, Elsa y David viajan desde Castellón para disfrutar del fin de semana del festival. "Los primeros años veníamos solo al Sónar Día. Nos gusta mucho la música y el ambiente", comentan con nostalgia. "Es una putada que dejen plaza España. No creo que volvamos el año que viene", lamentan, ya que consideran que entonces "el encanto se pierde" y no les valdría la pena "hacer el esfuerzo de desplazarse desde Castellón". "El Sónar Noche lo tienes en cualquier festival, esto del día no lo encuentras en otro sitio", opinan con tristeza los castellonenses.

Pau, Jordi y Juanjo en el Sónar Día este viernes / JORDI OTIX

Inauguración del verano

Pau acudió al primer Sónar de 1998 (aunque ahora llevaba cuatro años sin venir), Juanjo se unió en el año 2000 y Jordi en el 2005. "Que vuelva al MACBA, por favor", pide Juanjo. "Me gustaban las exposiciones y las cosas de arte, ya no hay nada de eso", lamenta. "Tenía mucho más encanto", apunta, por su parte, Pau. "Nos gusta dar el pistoletazo de salida al verano desde aquí y disfrutar de la música electrónica", añade. "Es el punto de encuentro de nuestro grupo de amigos de todas partes de España desde hace años", explican. Por eso, el cambio a Fira Gran Via no les afecta: "Hasta que nos aguante el cuerpo, vendremos. Es un evento al año que se tiene que hacer".

Ulises, Mireia y Maria en el Sónar Día este viernes / JORDI OTIX

Cultura de Barcelona

Ulises, Mireia y Maria sienten "pena" por la migración del Sónar Día a Fira Gran Via a partir del año que viene. "Somos históricos aquí, llevamos viniendo desde la primera edición del festival", asegura Ulises. "Es un evento muy de Barcelona. Empezó en el CCCB con la cultura de la ciudad y ahora se va de aquí", expresan con tristeza. "Ir a L'Hospitalet es un problema", comentan, pero a pesar de todo, seguirán viniendo cada año: "De noche ya no, pero seguiremos. Lo disfrutaremos hasta el último momento".