Sónar 2025: los artistas, conciertos y horarios del viernes

Este viernes 13 de junio, Barcelona acoge la segunda jornada consecutiva del festival de música Sónar, ofreciendo una programación variada que combina música avanzada y arte multimedia. La cartelera reúne desde referentes internacionales a talentos emergentes.

Programación viernes 13 de junio

En el día de hoy, el Sónar de Día que tiene lugar en la Fira de Montjuic, contará con las actuaciones de Alva Noto & Fennesz, Baldman, Branko, Honey Dijon, Josh Caffé, Niilas, Maria Arnal, Raül Refree + Niño De Elche, Tarta Relena, TETO PRETO, Menhir, Adrian Sherwood, Plaid, Quant, p-rallel y Clara Rosa, manteniendo su apuesta por la fusión entre el arte sonoro y la música electrónica.

Mientras que el Sónar de Noche, que se celebra en la Fira Gran Via de L''Hospitalet de Llobregat, ofrecerá una extensa lista de artistas y 'dj sets', donde se incluyen nombres como el de Andy Martin, Barry Can’t Swim DJ, BICEP, Daito Manabe, Dengue Dengue Dengue, Elkka, Flore b2b Peder Mannerfelt, Four Tet, Hamdi, Helena Hauff, Interplanetary Criminal, Jayda G, L'Miranda b2b Candadismo, Lua de Santana, Max Cooper, NAGUIYAMI, Pa Salieu, Peggy Gou, People You May Know, Richie Hawtin, SICARIA, Tim Reaper, Angel Molina y Modeselektor.

Por su parte, la programación del Sónar+D -dedicado a la innovación tecnológica y la industria musical- presentará una gran variedad de charlas y debates alrededor del peso que está agarrando la inteligencia artificial en las industrias creativas y cuestionando cuál debería ser su papel. Hoy hay programadas las siguientes charlas, entre otras muchas: Pensamiento mágico: cómo acceder a ideas exóticas con la ayuda de la IA, Creative Coding in Practice: Cuatro miradas sobre el arte generativo, Questions of Automation, AFEM AI Principles: Consent. Credit. Compensation, Scenes are the new markets: Why and how entertainment should go niche y Rooted Futures: Why Regeneration is the Next Tech Frontier.

Estos son los horarios de hoy viernes

15:00 - 16:15 Niilas SonarVillage by Estrella Damm

15:00 - 21:00 Lux Mundi Installation

15:30 - 16:25 ญาบอยฮานอย yaboihanoi SonarHall

15:30 - 16:00 W1 Curates connecting cultures Stage+D

15:45 - 16:15 Rooted Futures: Why Regeneration is the Next Tech Frontier Lounge+D

16:00 - 17:10 Baldman SonarPark by Nissan

16:15 - 17:00 MAT(H)RASH: un nuevo manifesto del arte Room+D by SEIDOR

16:15 - 17:00 Menhir present '13 MOONS AND A BLACK HOLE' Complex+D

16:20 - 17:20 Adrian Sherwood live dub set SonarVillage by Estrella Damm

16:30 - 17:15 Questions of Automation Stage+D

16:30 - 17:00 AFEM AI Principles: Consent. Credit. Compensation. Lounge+D

17:00 - 17:45 Plaid live SonarHall

17:15 - 17:45 Art after Artworks: Creative R&D in Art and Advanced Technologies Lounge+D

17:15 - 18:15 Quant SonarPark by Nissan

17:25 - 18:45 p-rallel SonarVillage by Estrella Damm

17:30 - 18:30 euphonia - la exhibición de un nuevo mixer rotatorio Room+D by SEIDOR

17:45 - 18:45 Raül Refree + Niño De Elche present ‘cru+es’ Complex+D

17:45 - 18:30 Cosmic Metabolism Stage+D

18:00 - 18:45 'Rethinking European Club Culture' with Elkka and Time Out Lounge+D

18:00 - 19:30 Creative Coding in Practice: Cuatro miradas sobre el arte generativo SonarÀgora

18:20 - 19:10 TETO PRETO SonarPark by Nissan

18:45 - 19:45 Alva Noto & Fennesz present 'Continuum' SonarHall

18:50 - 19:40 Branko live SonarVillage by Estrella Damm

19:00 - 19:30 SYNAPTICON Stage+D

19:15 - 20:30 Clara Rosa SonarPark by Nissan

19:45 - 20:45 Tarta Relena present ‘És pregunta’ Complex+D

19:50 - 21:50 Honey Dijon SonarVillage by Estrella Damm

20:00 - 21:00 Meet & Drink by Estrella Damm + modular session by ANTONUS Lounge+D

20:40 - 22:00 Radio Slave SonarPark by Nissan

20:45 - 21:45 Maria Arnal presents ‘Ama’ SonarHall

21:00 - 21:50 People You May Know live AV SonarClub

21:30 - 22:45 NAGUIYAMI SonarLab x Printworks

22:00 - 23:30 BICEP present CHROMA AV/DJ set SonarClub

22:00 - 23:00 Josh Caffé live SonarVillage by Estrella Damm

22:30 - 00:45 Angel Molina SonarPub

22:50 - 00:10 SICARIA SonarLab x Printworks

23:40 - 00:45 Elkka SonarClub

00:00 - 00:55 L'Miranda b2b Candadismo SonarCar x Boiler Room

00:20 - 01:05 Pa Salieu SonarLab x Printworks

00:50 - 02:05 Daito Manabe SonarPub

00:55 - 02:25 Peggy Gou SonarClub

01:05 - 01:55 Lua de Santana SonarCar x Boiler Room

01:15 - 02:35 Hamdi SonarLab x Printworks

02:05 - 03:30 Modeselektor DJ set SonarCar x Boiler Room

02:15 - 03:45 Max Cooper presents ‘Lattice 3D/AV’ SonarPub

02:35 - 04:00 Four Tet SonarClub

02:40 - 04:05 Interplanetary Criminal SonarLab x Printworks

03:40 - 04:40 Dengue Dengue Dengue SonarCar x Boiler Room

03:55 - 05:25 Jayda G SonarPub

04:05 - 05:30 Richie Hawtin SonarClub

04:10 - 05:35 Flore b2b Peder Mannerfelt SonarLab x Printworks

04:50 - 06:00 Andy Martin SonarCar x Boiler Room

05:30 - 07:00 Barry Can’t Swim DJ set SonarPub

05:35 - 07:00 Helena Hauff SonarClub

05:40 - 07:00 Tim Reaper SonarLab x Printworks