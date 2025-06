Lux Pascal, la ‘hermanísima’ de Pedro Pascal, en la piel de la primera minera trans de Argentina

En Hollywood han sido conscientes del atractivo mediático que poseen las parejas de hermanos actores al menos desde que Jane y Peter Fonda cruzaban juntos la alfombra roja o desde que Shirley McLaine lo hacía junto a Warren Beatty. Sin embargo, en los últimos años ninguna de ellas ha logrado el nivel de atención del público que las redes sociales llevan tiempo dedicándole a la formada por Pedro y Lux Pascal. El protagonista de ‘The Last of Us’ acostumbra a posar para los fotógrafos al lado de su hermana pequeña -se llevan 28 años- desde que en 2022 acudieron juntos al estreno de ‘El insoportable peso de un talento descomunal’, y recientemente acapararon titulares por su presencia en la première en el Festival de Cannes de ‘Eddington’, que él aprovechó para hacerle fotos a ella como un ‘paparazzo’ más. Ahora, la actriz chilena-estadounidense se apropia de los focos en solitario gracias a la película que ahora estrena en España, y que supone su primer papel protagonista en el cine.

Al frente de ‘Miss Carbón’, Pascal cuenta la historia de Carla Antonella Rodríguez, que a principios de la década pasada logró convertirse en la primera mujer minera en la Patagonia argentina después de que, durante 80 años, la población femenina hubiera tenido prohibido el acceso al interior de los yacimientos de carbón de la región simplemente a causa de una superstición y a pesar de que no existían leyes laborales que lo justificaran.

El actor Paco León y la actriz Lux Pascal posan a su llegada a la entrega de los Premios Platino en Madrid. / EPC

Inicialmente, ella logró saltarse ese veto porque la información de su DNI contradecía su verdadera identidad -según el documento, su nombre era Carlos Enrique-, y gracias a ello consiguió, en sus propias palabras, “penetrar en el sistema para cambiarlo”. Dirigida por Agustina Macri -hija del expresidente argentino Mauricio Macri- y coprotagonizada por Paco León, la nueva película rememora las luchas que una infancia y una adolescencia trans exigieron en un lugar tan pequeño y remoto como aquel -las miradas, las burlas, los maltratos- hasta que Rodríguez derribó la valla reforzada a base de prejuicios que le impedía entrar en el cerro. “Me siento orgullosa de lo que he logrado por ser trans, y volvería a serlo en cualquiera de mis vidas posteriores”, afirma la joven. “Es gracias a ello que a lo largo de mi vida he tenido la fortaleza y la capacidad de resistencia necesarias para superar la crueldad que la sociedad impone sobre quienes deciden dar cuerpo a su verdadera identidad”.

Por lo que respecta a Lux Pascal, se declaró públicamente mujer transgénero en febrero de 2021 a través de las páginas de la revista chilena ‘Ya’, en las que reveló que había empezado tratamiento hormonal siete meses atrás y oficializó su nuevo nombre. Desde entonces, ha recibido un apoyo constante por parte de su hermano. Hace unas semanas, el actor apareció en el estreno de ‘Thunderbolts’ en Londres vistiendo una camiseta que llevaba estampada la frase “Protect the Dolls”, convertida en lema de apoyo a las mujeres trans y rechazo a la deriva tránsfoba de algunos gobiernos. Asimismo, en su momento se mostró muy crítico con la retórica ‘antitrans’ esgrimida por J.K. Rowling -en concreto, la catálogo de “comportamiento atroz propio de perdedora”-, después de que la escritora celebrara el fallo del Tribunal Supremo de Reino Unido según el que las mujeres transgénero no son legalmente mujeres.

Lux Pascal en 'Miss Carbón'. / EPC

La actriz, la menor de cuatro hermanos, nació en California hace 33 años; sus padres, un médico y una psicóloga infantil, se habían instalado allí tras huir de la dictadura de Augusto Pinochet -ella era prima segunda del ex guerrillero y político Andrés Pascal Allende, sobrino del presidente chileno Salvador Allende, asesinado en el golpe de estado de 1973-, y volvieron a Chile tres años después. Allí, Pascal dio sus primeros pasos como intérprete -con el nombre Lucas Balmaceda- participando en una sucesión de cortometrajes y series de televisión, y en 2017 apareció junto a su hermano en dos episodios de una de las ficciones que cimentó la fama de su hermano, ‘Narcos’. Después de su transición se graduó en el conservatorio de arte Juilliard, en Nueva York -según ha afirmado ella misma, se había matriculado en la prestigiosa escuela para aprender a actuar como una mujer-, y ha modelado para marcas como Longchamp y Sevali. Asimismo, lidera el reparto de ‘Guerra de verano’, thriller basado en ‘El tercer Reich’, de Roberto Bolaño, que verá la luz próximamente.

Lux Pascal en 'Miss Carbón'. / EPC

‘Miss Carbón’ se estrenará en Argentina en septiembre, y será interesante comprobar qué repercusión tiene allí. La película captura el momento en el que el país aprobó la Ley de Identidad de Género en 2012 y la inyección de esperanza que aquello insufló en las personas trans, y al contemplar esas escenas resulta inevitable recordar tanto las diversas medidas destinadas a limitar los derechos de esa comunidad tomadas últimamente por el actual presidente del país, Javier Milei, como la ola de transfobia que se extiende en todo el mundo. ”Milei ha atentado contra nuestra experiencia, nuestros cuerpos y nuestra identidad”, lamenta Carla Rodríguez. “No podemos permitir que todos los avances logrados a lo largo de las décadas sean destruidos, volver a la exclusión no es una opción. Necesitamos no solo más voces trans sino también más hombres y mujeres heterosexuales y más gays y lesbianas, para generar una nueva mirada en la sociedad y así cambiar el mundo”.