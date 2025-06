Àlex Rigola abrirá la temporada del Teatre Lliure con 'El mestre i Margarita'

Julio Manrique ha presentado este viernes la nueva temporada del Teatre Lliure con ganas de seguir atrayendo a todo tipo de público y rebajar la edad media del espectador. Llegó en febrero de 2024 y cierra esta temporada al frente de la nave con Cesc Casadesús como adjunto con un aumento de espectadores que alcanzan los 119.000 (88% de ocupación), frente a los 88.000 (81% de ocupación) de la anterior. "Este teatro ha vibrado fuerte esta última temporada. Confiemos en que esta vibración se expanda y resuene cada vez con más fuerza", ha asegurado el director.

Su intención es seguir creciendo con una programación que recupera éxitos como la adaptación de 'El dia del Watusi', nominada a los Premios Max que salta al gran escenario de Montjuïc y da entrada a creadores que nunca habían pisado el Lliure. Entre ellos, Las Huecas con 'Riure caníbal' en el Espai Lliure, una denuncia del auge del neofascismo, o Miquel Mas Fiol que llevará 'La trilogia de la condició mil.lenial' al Lliure de Gràcia, tres sátiras actuales de clásicos como el Cándido de Voltaire, el Werther de Goethe y 'Los miserables' de Victor Hugo.

Enric Auquer, en un momento de 'El día del Watusi' / Jose Novoa

De los 28 títulos programados, 8 son producciones propias, 10 coproducciones y 10 compañías invitadas. Las entradas salen a la venta el 20 de junio.

Álex Rigola abrirá la temporada con una versión de 'El mestre i Margarita', adaptación de la novela póstumde Bulgakov en Montjuïc. Tras ocho años, regresa con una ambiciosa producción con 14 intérpretes, entre ellos Laia Manzanares, Nao Albet y Francesc Garrido, con el escenario a dos bandas. "Es un clásico de la literatura que incluye una página muy loca porque cuenta con la llegada del demonio dispuesto a remover las estructuras públicas del teatro y el funcionariado. La adaptación ha necesitado ocho meses de trabajo", ha explicado Rigola sobre este gran reclamo de la próxima temporada presentada este viernes en Montjuïc. Desde luego, en su pequeña sala Heartbreak Hotel no podía hacer nada semejante.

Manrique se ha reservado un título combativo: 'El barquer (The Ferryman), una obra situada en la desquiciada Irlanda del Norte de 1981 escrita por Jez Butterworth, de quien ya montó 'Jerusalem'. Roger Casamajor, Marta Marco y Mima Riera lideran el amplio reparto con 15 intérpretes.

Imagen promocional de 'El barquer' incluida en el programa de la temporada, / Marta Mas

Manrique aspira a que "las tres salas del Lliure bullan de emoción, de pensamiento y de preguntas". La duda es clave para avanzar y pensar, para "intentar ser libres en este mundo convulso que compartimos". De él hablan la mayoría de títulos programados donde se cuestiona tanto la herencia del patriarcado como el futuro dominado por las máquinas y la IA con 'Ai! La misèria ens farà feliços', comedia futurista de Gabriel Calderón, protagonizada por Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras y Laura Conejero que fabula con un mundo donde hasta los actores son robots. Y Tiago Rodrigues, director del Festival de Aviñón, presentará 'La distance', una fábula enmarcada en 2077.

De Lear a Antígona

Imposible hablar de todos los títulos pero sí destacaremos algunos como 'Contra Antígona', de Andrea Jiménez. La que sorprendió en la sala más pequeña del Lliure con 'Casting Lear' salta al mayor escenario de la casa con una reflexión sobre qué significa hoy comprometerse hasta las últimas consecuencias. La autora y directora Victoria Szpunberg colaborará con ella en este ambicioso proyecto. Y en el Lliure de Gràcia, Clara Segura dirigirá 'Una festa a Roma', nueva obra de Marc Artigau que reivindica el amor en la tercera edad protagonizada por Lluís Marco y Marta Angelat. Este tema resuena también en 'La vie secrète des vieux', de Mohamed El Khatib Zirlib, creado a partir de entrevistas y confidencias de gente mayor de 75 años los que visitó en residencias geriátricas.

Óperas y rock

La música cobrará protagonismo esta temporada. Más allá de la ópera 'Els estunmen', de Nao Albet y Marcel Borrás, ya anunciada en la presentación de la temporada del Liceu, protagonizada por especialistas o stunmen de cine, cantantes y músicos, y de la aplaudida creación internacional 'Coup fatal', que combina música barroca y danzas africanas incluida en el 'Flaix tardor-BCN'; en Gràcia también habrá sorpresas musicales. Cabosanroque estrenará 'Mil tres, say cheese. Les resurreccions de Don Giovani', una ópera experimental que conecta Bad Bunny y Mozart para intentar dilucidar qué o quien es hoy Don Juan. En el mismo escenario Lucia del Greco ofrecerá 'Little woman', una versión cañera y muy libre y en clave de rock de 'Mujercitas', célebre novela de Louisa May Alcott.

Las mujeres creadoras destacan en la programación. Para muchas es el debut en el Lliure como Anna Serrano que lo hace en solitario como directora -antes estuvo con el colectivo VVAA- y estrena 'L'autora', de Ella Hickson, un texto metateatral que explora los mecanismos del patriarcado y los retos del feminismo a la hora de crear historias. Está protagonizado por Nausicaa Bonnín y David Selvas. Y la incomparable Rocío Molina, Premio Nacional de Danza, sorprenderá con 'Calentamiento', una propuesta cocinada con el autor y director Pablo Messiez que forma parte de Dansa Metropolitana donde además de bailar toma la palabra junto a otras bailaoras.

Imagen de 'Calentamiento', lo nuevo de Rocío Molina. / EPC

Los espectáculos para el público familiar se potencian con una alianza con el festival elPetit, especializado en propuestas de calidad para público de 0 a 5 años. Contará con cinco espectáculos de Engruna Teatre, Tangram Kollectiv, Marie de Jongh, Teatre Nu, Aurora Bauzà y Pere Jou.