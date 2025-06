Xabier Anduaga, tenor: "La enfermedad de compararlo todo es algo muy insano y en la ópera se hace a diario"

Xabier Anduaga (San Sebastián, 1995) es uno de los tenores españoles más brillantes. Con 30 años recién cumplidos, quiere ahora orientar su carrera hacia roles más exigentes como el de 'Werther', de Jules Massenet. Lo representará la próxima temporada en el Liceu, donde el público ha disfrutado ya con él en 'La sonnambula', haciendo pareja con la espectacular Nadine Sierra, y también en 'La traviata', con la que ambos volverán a coincidir en el Teatro Real.

¿Cómo se siente uno en la cumbre?

Muy halagado por el interés de los teatros. Que la gente te quiera es muy bueno, sobre todo cuando llevas años trabajando. Ir a un teatro por primera vez es importante, pero tener la oportunidad de volver me hace mucha ilusión, porque significa que lo has hecho bien. Eso es lo que más aprecio, que quieran volver a contar conmigo.

En este sentido, ¿qué representa el Liceu?

El Liceu me ha dado la oportunidad de debutar en papeles como Alfredo de 'La traviata', que he cantado esta temporada, y Werther, que cantaré el próximo año. Siempre se dice que en España no se apuesta por los cantantes de aquí, pero yo no he sentido nunca eso. Nadie se ha fijado en mi nacionalidad, y así es como debería ser; hay que cantar en los sitios por el nivel que tienes y no por el lugar de donde procedes.

¿Cómo ve este nuevo personaje?

Es un rol que todo tenor quiere cantar alguna vez, si entra en su repertorio, claro. Para mí es un sueño, pero implica mucho trabajo vocal, actoral y filosófico. No es un libreto simple de comedia, sino un dramón con mucha miga. Estoy releyendo el libro de Goethe en el que se basa la ópera, que no es una lectura fácil, para poder preparar el personaje. Hay que hacer un trabajo muy grande en casa, pero donde se crea todo es en el teatro. Es el director de escena quien en los ensayos te da su idea del personaje y de la producción.

Christof Loy dirigirá esta producción.

Es uno de los mejores directores de escena del mundo, tiene un gran conocimiento de la voz y de los personajes. Obviamente, todos los directores de escena conocen la voz, porque sería impensable lo contrario, pero Loy es una persona que aprecia muchísimo a los cantantes y piensa mucho en ellos.

"Cuando no te sientes bien, has de ser lo más robot posible, separar la emoción y centrarte en la técnica"

¿A usted quién le aconseja?

Mi mujer [Elena Barbé], que es mi profesora de canto. También me aconseja mi representante, pero con Elena hacemos el trabajo diario; ella conoce de verdad mi voz, tanto mis capacidades y cualidades como mis defectos.

La ópera no es un mundo fácil. ¿A qué se agarra en los momentos delicados?

Al trabajo. Cuando no te sientes bien del todo, has de ser lo más robot posible, separar la emoción y centrarte en la técnica. Y cuando no estoy bien personalmente y es algo que nada tiene que ver con la voz, me gusta evadirme con la música.

¿Es muy exigente consigo mismo?

Me gusta ser realista con lo que estoy haciendo. Si no lo estoy haciendo bien, he de trabajar para mejorar. En general, soy exigente, pero también intento ser equilibrado.

La Sonnambula en el Liceu. / G. T. del Liceu / Antoni Bofill

No se quedó al cóctel el día del estreno de 'La sonnambula'. ¿Tanto se cuida?

No es eso. Tenía un bebé de diez meses en casa y quería estar con él. No era un tema de descansar la voz.

¿Qué tal lleva la paternidad?

Viajamos a todas partes con su cuna y sus cosas para que se sienta como en casa allí donde vamos. Y como mi mujer trabaja conmigo, siempre hemos de organizarnos para encontrar a alguien que lo pueda cuidar. La paternidad me ha cambiado la vida, pero para bien.

¿En qué sentido?

He aprendido a relativizar, a distinguir mejor qué es importante y qué no. Obviamente, el teatro lo es, pero si tienes a tu bebé en casa esperándote, lo primero es lo primero.

¿De dónde surge su amor por la música?

En mi casa había tradición musical. Soy de San Sebastián, donde hay un fuerte arraigo de la música coral. Desde que soy pequeño me ha gustado cantar. Me metí en un coro a los siete años pero tenía poca pasión musical. No creí que llegaría a ser músico en mi vida, pero lo pasaba tan bien con el coro que a la hora de elegir qué estudiar opté por entrar en el conservatorio.

¿Sigue cantando con sus compañeros del coro alguna vez como diversión?

En absoluto. Eso sería como si Messi participara en un torneo de fútbol playa, cosa que no es viable porque si se lesiona no puede seguir jugando. Los del Orfeón Donostiarra son mis mejores amigos, pero no nos juntamos para cantar, sino para disfrutar y pasar tiempo juntos.

"No estoy obesionado con ir a cantar aquí o allá porque en ningún lado te sientes como cerca de casa"

¿Qué sueños le quedan por cumplir?

Ya he cumplido varios. Quería debutar en el Metropolitan, porque es muy emblemático, y lo hice hace dos años. Volveré allí en septiembre. A mí me hace mucha ilusión cantar en Madrid y en Barcelona. No estoy obsesionado con ir a cantar aquí o allá, porque en ningún lado te sientes como cerca de casa. Y lo digo de verdad.

¿Cómo lleva las comparaciones con el fallecido Alfredo Kraus, sobre todo ahora que va a cantar 'Werther', uno de sus papeles favoritos?

La enfermedad de compararlo todo es algo absolutamente insano. En la ópera se hace a diario. En cada función que canto, en cada vídeo y cada cosa que hago, oigo: "me recuerda a tal", "se parece a cual"... La mayoría de la gente que me compara con Alfredo Kraus ni siquiera le ha escuchado en vivo. Kraus es uno de los mejores tenores de la historia y yo soy yo. Punto. ¿Por qué va a estar mejor la chuleta que el besugo? Es cuestión de gustos, no tiene sentido comparar. Y lo mismo pasa con los cantantes. Obviamente, admiro mucho a Kraus. Pero también admiror el 'Werther' de Aragall, el de Carreras y el de otros grandes cantantes. Yo intentaré hacer mi versión y espero que guste. Sé que compararán de la primera a la última nota, es una cosa con la que vivimos. Pero no lo entiendo.

Xabier Anduaga, en el Liceu / Manu Mitru

En el Liceu las funciones para público joven funcionan muy bien. ¿Qué nota en ellas?

La gente joven viene con una mentalidad más abierta, sin ideas predeterminadas sobre cómo ha de ser lo que van a ver y escuchar. No critican si lo he hecho diferente porque lo he estudiado de otra manera. Estoy muy a favor de estas funciones y ojalá se hicieran en todas partes. Es una buena forma de captar público joven, algo necesario, y de ofrecer una función diferente donde la gente viene a dejarse sorprender.

Tras cantar juntos 'La sonnambula' en el Liceu, usted y Nadine Sierra se reencontrarán en 'La traviata' en el Teatro Real. Su química es espectacular. ¿Cuál es el secreto?

Para empezar, somos amigos, algo que se nota en el escenario. Llevamos trabajando unos cinco años y desde el principio ya teníamos muy buena química musical. Nos entendíamos bien cantando, a nivel técnico. Creo que cantamos de una forma parecida. Eso hace que te sientas muy cómodo, porque cuando respiras en los mismos sitios y tienes la sensación de ir hacia un 'forte' o un 'piano' juntos sin haberlo ni ensayado es alucinante. Si a eso le sumas el aprecio mutuo que nos tenemos, hace que haya una gran confianza y apoyo cuando actuamos y eso ayuda un montón.

¿A qué recurre para desconectar?

Me gusta el fútbol, el cine y estar con amigos. Cocinar también, es algo que hago a diario y que me proporciona un momento tranquilo dentro de un día frenético. Pero, sinceramente, cuando puedo hacerlo, lo que me gusta es tomarme una cerveza en una terraza tranquilo y disfrutar del sol en San Sebastián, si hay. Y si no, de las nubes. No cambio San Sebastián por nada.