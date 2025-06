'Flaix de tardor-BCN' traerá potentes producciones internacionales de teatro y danza a Barcelona

Creaciones internacionales de artistas como Alain Platel, Toni Servillo, Romina Paula, Gabriel Chamé, François Gremaud, Tim Etchells desembarcarán en Barcelona con 'Flaix de tardor- BCN', una muestra que coincidirá con el Festival Temporada Alta, impulsor de este ciclo que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Ambas instituciones aportarán cada una 200.000 euros a esta nueva iniciativa, informa ACN.

Hasta ahora el festival gerundense había utilizado puntualmente escenarios de Barcelona para presentar algunos espectáculos. A partir de la próxima temporada consolida su presencia en la capital catalana con este ciclo que este año incluirá también los espectáculos de la Dresden Frankfurt Dance Company y del coreógrafo Thomas Hauert, ya anunciados en el la presentación de temporada del Mercat de les Flors.

Seis teatros acogerán siete producciones de primer orden a seis teatros de la capital catalana, entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre. Teatro, danza y creación contemporánea con artistas de Argentina, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Italia y Alemania componen el primer 'Flaix de tardor-BCN'. Las entradas se ponen a la venta este viernes.

Un momento de 'Medida por medida', de Gabriel Chamé. / EPC

La primera edición incluirá figuras relevantes como Alain Platel que presentará una nueva versión de su aclamado 'Coup fatal', que ha se vio hace años en Girona y que ahora acogerá el Teatre Lliure, una celebración coreográfica de la mezcla cultural africana y música barroca. Y el premiado actor Toni Servillo estrenará en España 'Le voci di Dante' en el Teatro Goya, donde reinterpreta la Divina Comedia en clave contemporánea y unipersonal con un texto de Giuseppe Montesano con quien ya trabajó en 'Tre modi di morire', estrenado con éxito en la última edición del Temporada Alta. Por su parte, Tim Etchells y Forced Entertainment llevarán al Centro de las Artes Libres un estreno en Catalunya que hará una reflexión escénica sobre el tiempo y el deseo de viajar.

La creadora argentina Romina Paula presentará 'El tiempo todo entero', una revisión libre de 'El zoo de vidre' de Tennessee Williams y el creador suizo François Gremaud estrenará en España su particular y divertida visión del drama de Racine con 'Phèdre!'. Shakespeare también tendrá presencia en esta primera edición con una divertida versión de 'Medida por medida', dirigida por el maestro del clown argentino Gabriel Chamé en La Villarroel.

En rueda de prensa, el concejal de Cultura e Industrias Creatives del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicado que los actuales teatros que forman el ciclo -Teatre Lliure, Biblioteca de Cataluña, Fundación Joan Brossa, La Villarroel, Teatre Goya y Mercat de les Flors- "no son un círculo cerrado" y que en la próxima edición podrían ser otros. "La voluntad es que este ciclo de otoño tenga la máxima complicidad entre teatros públicos y privados". Y el director Festival Temporada Alta, Narcís Puig, ha insistido que esta propuesta es "independiente" del festival, que seguirá teniendo su epicentro en Girona y Salt. Y ha asegurado que no habrá producciones repetidas en dos espacios. "No desvestimos un santo para vestir a otro", ha señalado. El objetivo es "complementar" el ecosistema teatral barcelonés, más allá del Festival Grec, con un mayor número de propuestas escénicas internacionales.