Garth Greenwell, escritor: “Tener una enfermedad grave en Estados Unidos es una cuestión política”

Un poeta en la UCI con una fisura en la aorta. Un tipo sano y poco dado a enfermar que, de pronto, se ve atrapado en una cama de hospital en Iowa en plena crisis sanitaria del covid-19. La parca ronda, pero no se decide. El dolor, en cambio, se acomoda a placer. "Era como si alguien hubiera hundido una mano en mis tripas y las hubiera agarrado y tirase de ellas, intentado volverme del revés y no lo consiguiera y lo intentara de nuevo", escribe Garth Greenwell (Kentucky, 1978) al comienzo de 'Lluvia pequeña' (Random House), novela poética y, a su manera, también luminosa, curativa a pesar de todo, con la que el autor de ‘Lo que te pertenece’ y ‘Pureza’ le echa un pulso a la muerte para acabar celebrando la vida.

No es 'Lluvia pequeña' una novela para hipocondríacos.

Sí, puede ser una novela difícil si te dan miedo los hospitales. Y a mí, por supuesto, me dan mucho miedo, así que tampoco ha sido fácil escribirla.

¿Cómo surgió la historia?

Es una novela, no una autobiografía, pero a mí me pasó algo similar a lo que le ocurre al narrador y también estuve una temporada en el hospital. Al salir me di cuenta de que enfrentarme a la muerte de una manera completamente imprevista me había dejado en un estado de desconcierto total. Y todos mis libros han surgido de este estado.

Nos falta una literatura de la enfermedad, que es algo que ya anotó Virginia Woolf en un ensayo brillante, ‘On Being Ill’. En comparación con la literatura del dolor espiritual, del dolor psicológico, que es tan rica y profunda, casi no existe una literatura de la enfermedad"

¿Se ve ya como novelista o sigue siendo, esencialmente, un poeta?

La poesía es clave para mí: leo poemas todos los días, vivo con un poeta muy bueno, traduzco sus poemas… Sigue siendo el arte más importante para mí, pero hace quince años que no he escrito un poema, así que sí, me considero novelista, aunque para mí las fronteras entre los géneros no son importantes. Me parece que estoy haciendo más o menos lo mismo.

De hecho, el libro está salpicado de versos de Louis Glück, Valeti Petrov, Sylvia Plath o del granadino Luís Muñoz, su pareja.

El narrador es poeta y profesor de poesía, alguien que ha dedicado su vida a la poesía, así que en este encuentro imprevisto con la muerte, la pregunta es: ¿qué sentido tiene una vida consagrada a la poesía?

El escritor estadounidense Garth Greenwell / ZOWY VOETEN

¿Y qué sentido tiene?

Tuve que escribir una novela no para responder a la pregunta, sino para formularla. Hay tres cosas que hacen único al ser humano como animal: sabemos que vamos a morir, la plenitud de nuestro ser es amar y ser amado, y necesitamos darle sentido a la vida. La poesía, el arte, está en el centro de cómo lo hacemos.

'Lluvia pequeña', dice, nos lleva casi hasta la muerte para acercarnos a la vida.

Es la paradoja que me interesaba. Al inicio del libro el narrador sufre un dolor aplastante que le quita la vida. Pero es verdad que, quitándole esa vida, la enfermedad, el dolor, también se la restituye. Porque, como muchas personas con cuarenta y pico años, ha perdido su habilidad para ver la vida en toda su plenitud. Se ha vuelto algo rutinario, borroso, y en la cama del hospital la valora con un tipo de urgencia que deberíamos sentir todo el rato. Deberíamos pasar toda la vida en un estado de maravilla.

Entonces, ¿hay poesía en la enfermedad?

Sí, porque hay poesía en cualquier parte de la vida humana. Lo interesante es que nos falta una literatura de la enfermedad, que es algo que ya anotó Virginia Woolf en un ensayo brillante, ‘On Being Ill’. En comparación con la literatura del dolor espiritual, del dolor psicológico, que es tan rica y profunda, casi no existe una literatura de la enfermedad. Hay una excepción muy importante para mí, para este libro, que es la literatura de SIDA, que sí fue crucial, muy importante para mí como joven escritor. Pero es muy interesante, porque la enfermedad es algo por lo que todos vamos a pasar y no tenemos una literatura para prepararnos.

¿Y por qué cree que ocurre?

Bueno, no tengo respuesta, pero piensa en cómo nos hemos olvidado casi completamente de la pandemia. En cosa de dos, tres años, algo que nos cambió la vida casi se ha borrado. ¿Dónde están los libros de la pandemia? ¿Dónde están las películas? En el mundo occidental lo hemos organizado todo para no pensar en la muerte. Tener que reconocer la finitud de nuestra vida es algo casi insoportable.

El libro, decía, no es autobiográfico, pero está lleno de nombres, lugares y experiencias de su propia vida.

Es verdad que muchas veces uso lo vivido en mi literatura, pero no tiene nada que ver con autobiografía. Yo trato lo vivido como un artista visual. Con una obra no ficción, una memoria, estás declarando una lealtad hacia un tipo de verdad verificable. Mis únicas lealtades, en cambio, son a la belleza, al drama, y a ese otro tipo de verdad que solo se alcanza a través del arte.

Él también siente, como yo, que su país está al borde de una violencia social horrible y se interesa mucho en qué significa la vecindad. Con lo que está pasando ahora mismo en Los Ángeles, yo lo siento con una urgencia terrible"

"En su país el sistema de salud funciona como es debido; él tiene un sentido europeo de lo que significa estar enfermo", dice el narrador, refiriéndose a su pareja española.

La enfermedad se vive de otra manera en un país que reconoce los servicios de salud como un derecho. En un país como el mío, que no lo hace, es otra cosa. No escribí la novela con ninguna intención política, pero si te enfocas en un cuerpo particular, en un momento particular, claro que lo político va a entrar. Y, por supuesto, tener una enfermedad grave en los Estados Unidos es una cuestión política. Es una manera de mostrar que las más íntimas partes de la vida también tienen implicaciones políticas. El arte está en el centro de la vida moral. Y eso significa que también está en el centro de la vida política. No existe vida sin política. Y si la idea de una obra de arte como es capturar lo que significa estar vivo en un cuerpo particular en un lugar particular en un momento particular, claro que lo político va a tener su papel. Aquí hay un cuerpo roto en una casa rota en un país roto y en un planeta roto.

Garth Greenwell / ZOWY VOETEN

¿Cómo diría que es estar vivo en Estados Unidos en 2025?

No entiendo nada de lo que está pasando en mi país. Siento una gran vergüenza y un sentido de luto profundo. Porque el sueño de los Estados Unidos, que nunca se ha cumplido porque los sueños no se pueden cumplir, ha sido importante en el mundo. Y ahora me parece que ese sueño ya no existe y no va a volver.

En la novela, el narrador y su pareja viven en un vecindario rodeados de votantes de Trump.

Vive en una pequeña ciudad universitaria, que es liberal, pero dentro de un estado muy conservador. Y él sabe que entre sus vecinos hay votantes de Trump, pero siguen siendo sus vecinos. No es como en las redes sociales, donde puedes bloquear a la gente. Pero él también siente, como yo, que su país está al borde de una violencia social horrible y se interesa mucho en qué significa la vecindad. Con lo que está pasando ahora mismo en Los Ángeles, yo lo siento con una urgencia terrible.

Algo podrían aprender de los dos protagonistas, que hablan un día en español y otro en inglés para vivir en la lengua del otro.

Empezar con las lenguas me parece muy buena manera de buscar la convivencia. Gran parte del discurso trumpista se basa en esa idea totalmente imaginaria de que Estados Unidos es un país monolingüe. Intentar hablar el idioma del otro, yo creo que sí es una manera de intentar querer al otro. De reconocer y entender al otro.