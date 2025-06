El sector editorial alcanza 3.000 millones de euros de facturación y recupera cifras previas a la crisis de 2008

El sector editorial alcanzó en 2024 los 3.037,51 millones de euros de facturación, unas cifras que solo se habían registrado antes de la crisis de 2008. Desde entonces se ha ido acumulando un crecimiento continuado, como se desprende del informe de Comercio Interior del Libro, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Según ha detallado el presidente de FGEE, Daniel Fernández, este incremento de facturación con respecto al año anterior, 2023, ha sido del 6,3%, lo que significa que desde el año 2021 se ha aumentado un 5% cada año.

"Ese crecimiento sostenido consolida en Europa algo que parte de nuestros colegas europeos empiezan a llamar la excepción ibérica. Mientras en otros países de Europa los índices de compra de libros o se mantienen o descienden ligeramente, España y Portugal han crecido de una forma notable", ha añadido.

Aunque sí se había recuperado el número de ejemplares vendidos --con precios "contenidos"-- Fernández ha reconocido que se ha "tardado" en recuperar la facturación. Durante 2024, las ventas de libros ascendieron a 194,50 millones, lo que representa un 5,6% más con respecto al anterior ejercicio. En cuanto al precio medio del libro, se ha incrementado en 0,003 céntimos, siendo la media del ejemplar de 14,69 euros.

En lo que respecta a las materias de la edición, todas han crecido a excepción del libro de texto, que según ha explicado Fernández, es el género "más vinculado a las políticas de las administraciones públicas" y condicionado por los cambios de leyes educativas. "Está pasando momentos difíciles", ha señalado.

Sin contar estos libros, el incremento de la facturación sería del 9,9%. En concreto, la ficción de adultos y la literatura infantil y juvenil registraron incremento del 14% y el 10,9%, hasta los 709,34 y 551,48 millones de euros, respectivamente.

Entre los géneros de novela, la novela contemporánea sigue copando la mayor parte de los ingresos, con 348 millones de euros. Por otra parte, los libros de no ficción y el cómic también registraron incrementos del 7% y el 5%, con 909,33 y 70,21 millones de euros cada uno de ellos.

Así, han recordado los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, que indicaba que son precisamente los jóvenes de entre 14 y 24 años los que más leen, siendo el 75,3% de la población general.

"ES PELIGROSO DECIR QUE SOBRAN LIBROS"

En cuanto al volumen de libros que se editan en España, el presidente de la federación ha mostrado su rechazo ante la idea de que hay "sobreproducción" del mundo editorial y ha advertido de que es "peligroso" decir que sobran libros.

"Es muy peligroso decir que sobran libros. No sobran libros nunca. El mercado, porque estamos bajo las reglas del mercado, nos regula a todos. Personalmente me preocupa porque cuando empezamos a decir que sobran libros se me aparece la sombra de quién va a decir cuántos y qué libros sobran y quién va a autorizar los libros que deben ser publicados o quién va a decir los que no merecen ser publicados", ha reflexionado Fernández.

Toni Cruanyes firma su libro "La vall de la llum" durante la Diada de Sant Jordi. / EPC

"AMAZON REPRESENTA, PREVISIBLEMENTE, EL 20% DE VENTAS DEL MERCADO ESPAÑOL"

Aunque del informe se desprende que librerías y cadenas de librerías siguen siendo los principales canales de venta de libros, acumulando 1.660,99 millones de euros --el 58,2% del total--, FGEE reconoce que no ha podido conocer cuál es el porcentaje de venta a través de grandes empresas como Amazon, porque los datos se corresponden con las ventas directas de las editoriales, que no pueden conocer si los distribuidores o librerías venden a su vez a Amazon.

"Amazon en España debe representar, previsiblemente, el 20% del mercado español", ha aproximado el presidente.

Al analizar por canal, las librerías elevaron sus ingresos en un 8% respecto a 2023, al sumar 1.101,78 millones de euros, mientras que las cadenas de librerías lo hicieron un 2,2%, finalizando el año con ventas por 559,21 millones de euros.

De estas cifras, 2.858,01 millones correspondieron a libros editados en formato papel (+5,8%) y 165,57 millones de euros (14,9%) a libros en soporte digital. A ellos se sumaron 13,93 millones en otros soportes (+15,8%).

MÉXICO, FRANCIA Y ARGENTINA, PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES

En cuanto al volumen de exportaciones, las ventas del sector del libro alcanzaron, en 2024, los 381,08 millones de euros, 1,16% más que en el ejercicio 2023. De ellos, 361,31 millones de euros correspondieron a las exportaciones del sector editorial, un 4,04% más que el año anterior. Por el contrario, las ventas sector gráfico continuaron en la línea descendente de los últimos años, alcanzaron los 19,76 millones de euros, un 23,8 % con respecto a 2023.

Así, los principales destinos de las exportaciones fueron México, con 63,60 millones de euros; seguido de Francia, 62,37 millones de euros; Argentina, 31,54 millones de euros; Italia, 23,05 millones de euros y Reino Unido, 18,90 millones de euros.