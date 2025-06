Sabrina Carpenter anuncia 'Man's Best Friend', su nuevo álbum con lanzamiento en verano

Sabrina Carpenter ha anunciado este miércoles el lanzamiento de su próximo álbum que verá la luz este 29 de agosto. 'Man's Best Friend', el séptimo de la cantante estadounidense, llega tras el éxito de 'Short N' Sweet' (con gira incluida) y de su último sencillo, 'Manchild', publicado hace apenas una semana y que lleva 2 millones de reproducciones en Spotify con una carrerilla de días consecutivos en el número uno de las listas estadounidenses.

'Man's Best Friend' incluirá su último sencillo 'Manchild', lanzado el pasado 5 de junio, que ha sido aclamado tanto por su estética vaquera como por su letra afilada y pegadiza. Carpenter, que ha sabido reinventarse desde sus inicios en Disney Channel, ha apostado por un sonido más sofisticado y provocador, que no teme al humor ni a la ironía.

Foto del nuevo disco de Sabrina Carpenter / EPC

Y, aunque todavía no se ha revelado el listado completo de canciones, la cantante ha adelantado que el nuevo álbum tendrá una personalidad muy definida que combinará pop brillante con momentos de vulnerabilidad.

"No tenía pensado lanzar un nuevo disco, pero cuando me llega la inspiración voy al estudio, y cuando no sigo yendo al estudio", escribió Carpenter en un correo electrónico enviado a sus fans. "Intenté no darle muhcas vueltas en el proceso. Pero me sentí tan a gusto creando 'Man's Best Friend' y todo encajaba de manera tan sencilla que sentí que era un regalo que no debía pasar por alto", explicaba.

Éxito en ascenso

Con este anuncio, Sabrina Carpenter se posiciona como una de las grandes apuestas del pop estadounidense de cara al último tramo de 2025. Su presencia en festivales como el Primavera Sound la semana pasada, su viralidad 'in crescendo' con detalles que no pasan desapercibidos en sus conciertos (y sus 'Juno poses') y el carisma que despliega en redes sociales han construido una base sólida de fans que sin duda alguna la seguirán a donde vaya.

Carpenter lanzó 'Manchild' el 5 de junio, solo dos días antes de encabezar el cartel del Primavera Sound en Barcelona, donde el atrevido sencillo debutó en directo.