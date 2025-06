10 nombres destacados del Sónar a punto de empezar

1. Chano Domínguez & Bronquio

El pianista flamenco-jazz y el ascendente productor electrónico, conocido por sus colaboraciones con Rocío Márquez o Verde Prato, casan fuerzas en la producción del Taller de Músics 'Calle Barcelona', llamada así en referencia a la calle del barrio de la Bajadilla donde Paco de Lucía vivió en Algeciras. Este tributo al legendario guitarrista se basa en la intersección entre acordes flamencos, improvisación y secuencias sintéticas. Jueves 12, SonarHall, 17.00 h.

2. Plaid

Superviviente de la gran ola IDM (Intelligent Dance Music) de principios de los 90, el dúo formado por Andy Turner y Ed Handley es sinónimo de melodías increíbles, extraños compases e instrumentación en la que se confunden lo orgánico y lo artificial. Defienden en directo el álbum 'Feorm falorx' (2022), con toda la vieja magia que un día los hizo predilectos de Björk, a la que remezclaron algunos de sus mayores 'hits'. Viernes 13, SonarHall, 17.00 h.

3. Alva Noto & Fennesz

A lo largo de su flexible trayectoria, Ryuichi Sakamoto gustó de colaborar continuamente con otros artistas para renovar su estilo. Durante el siglo XXI, dos de sus mejores aliados fueron el experto en electrónica minimalista Alva Noto y el prestidigitador del ambient Fennesz, unidos ahora para rendirle homenaje del modo más lógico: prorrogando el espíritu colaborativo del añorado genio en un nuevo espectáculo de afán innovador. Viernes 13, SonarHall, 18.45 h.

4. Tarta Relena

Este dúo barcelonés ha asombrado a nivel global (recordemos aquel gran concierto Tiny Desk en la NPR) con su actualización de tradiciones vocales mediterráneas a través de la experimentación electrónica. Tres años después de su primer paso por Sónar, regresan con un espectáculo basado en 'És pregunta' (2024), un segundo disco variado y ambicioso, equidistante de lo sagrado y lo profano, lo antiguo y lo futurista. Viernes 13, Complex+D, 19.45 h.

5. Elkka

Componente de la prestigiosa escudería Ninja Tune, esta productora, cantante y 'dj' galesa salvó vidas en pandemia con su hit house 'Burnt orange'. Después, todo han seguido siendo aciertos: en 2021 ganó el premio a Essential Mix del año para BBC Radio 1; su primer disco largo, 'Prism of pleasure' (2024), es puro ASMR bailable, y con su sello femme culture ha creado una plataforma inclusiva y 'queer'. Viernes 13, SonarClub, 23.40 h.

6. Peggy Gou

Esta artista, productora y DJ de origen surcoreano es conocida, sobre todo, como autora de una de las canciones del verano 2023: '(It goes like) Nanana', bomba indiscutible sostenida sobre un sample del mítico '9Pm (Till I come)' del productor trance ATB. Pero su repertorio es realmente denso en aciertos: antes estuvo su tema revelación 'It makes you forget (Itgehane)' y después vendría el excelso revival dream trance de '1+1=11'. Viernes 13, SonarClub, 0.55 h.

7. Four Tet

Kieran Hebden lleva, como quien no quiere la cosa, treinta años marcando la música de nuestro tiempo, abriendo camino primero al posrock (con el grupo Fridge) y después a la música de baile o la improvisación. Una sesión suya es garantía de estímulos, giros inesperados y, sobre todo, un Shazam a pleno rendimiento. Sobre todo, que no se deje 'Baby again..', atómica colaboración con Fred again.. y Skrillex. Viernes 13, SonarClub, 2.35 h.

8. Barry Can't Swim

Admiradores de The Chemical Brothers y Bonobo, mucha atención a la sesión de este ascendente productor escocés, finalista del Mercury Prize en 2024 con su álbum de debut 'When will we land?'. Como en los nombres citados, hablamos de una electrónica cálida, con muchas capas y 'beats' de grosor importante. Llega al Sónar en modo 'dj', pero seguramente no se deje en casa sus propios 'bangers', como el apabullante 'Still riding'. Viernes 13, SonarPub, 5.30 h.

9. Overmono

Los hermanos electrónicos Tom y Ed Russell, más conocidos como Truss y Tessela, ya actuaron en el Sónar hace tres años, pero por entonces no habían publicado un álbum de debut alucinante, 'Good lies' (2023), en el que tendían puentes entre la fuerza bruta de sus 'tracks' más techno y garage y una inmediatez y sensibilidad claramente pop, ideales para la escucha casera o con auriculares. Serán un broche de oro para el Sonar de Día. Sábado 14, SonarVillage, 20.10 h.

10. Skrillex b2b Blawan

Este año se cumple una década de la noche en que Sonny John Moore, alias Skrillex, sacudió SonarClub pinchando 'Barcelona' (Mercury & Caballé) en clave máquina total. Y que nos pidió "¡gritad por Simba!" con imágenes de 'El rey león' en pantalla. Esperamos al menos un par de momentos de impacto parecido en su mano a mano con Blawan, productor techno también amante de los graves brutos; escuchen 'Panic' y sientan el ídem. Sábado 14, SonarPub, 3.10 h.