Los conciertos de Brian Wilson en Barcelona: júbilo pop para surfear la nostalgia

Sonó ‘Do It Again’ en el Poble Espanyol y se detuvo el tiempo. 5 de julio de 2005, casi veinte años de nada, y la leyenda de Brian Wilson presentándose por primera en Barcelona.

Debut sonado y resurrección por todo lo alto: venía el californiano, náufrago de sí mismo y víctima de unos años en blanco que dejan el fin de semana perdido de John Lennon en una simpática escapada de boy-scout, de exhumar la leyenda de ‘Smile’ con una memorable tanda de conciertos en Londres (12 noches en el Royal Festival Hall repartidas entre febrero y julio) y, con la carrerilla, llegó al Grec para pulir y dar esplendor a uno de los canciones más gloriosos de la historia del pop.

Sonaron, del tirón, ‘Dance, Dance, Dance’, ‘Then I Kissed Her’, ‘In My Room’, ‘Surfer Girl’, ‘Catch a Wave’, ‘You're So Good to Me’. ‘When I Grow Up (to Be a Man)’... Himnos clásicos de los Beach Boys que Wilson sirvió no junto a su banda de toda de la vida, sino arropado por los fogosos Wondermints, entusiastas del credo ‘brianwilsoniano’ que ya acompañaron al músico en 2002, cuando reapareció en directo para interpretar el legendario ‘Pet Sounds’.

Wilson, en 2005, durante sus primeras actuaciones en solitario en España / EPC

Precisamente el 50 aniversario de su obra maestra, catedral pop que llevó a los Beatles a las puertas de ‘Sgt. Pepper 's Lonely Hearts Club Band’, lo trajo de nuevo en solitario a Barcelona, ya visiblemente desmejorado, para actuar en 2016 en el festival Primavera Sound.

No hubo aquella tarde demasiada magia, pero las canciones, majestuosas, se encargaron de casi todo. Haciendo surf con la memoria y el corazón, ‘Wouldn’t It Nice’, ‘Sloop John B’, ‘I Know There’s An Answer’ y ‘I Just Wasn’t Made For These Times’ volvieron a sonar como atemporales e imponentes gemas pop. Se empezaba a intuir, eso sí, que Wilson, impasible tras el piano mientras la banda tocaba el cielo con ‘God Only Knows’, ya no estaba para demasiados trotes.

Wilson, en 2012, durante la gira de 50 aniversario de los Beach Boys / FERRAN SENDRA

Antes, en 2012, Wilson había actuado por primera (y última) vez en la ciudad junto a los Beach Boys, hermandad mal avenida por la codicia sin fin de Mike Love que firmó un armisticio para celebrar su 50 aniversario en directo. Y aunque la cosa fue, de nuevo, un atracón pop con todas las letras, su regreso al Poble Espanyol junto a los chicos de la playa tuvo poco que ver con su mágico debut en solitario de 2005. Ahí estaba Brian, camisa estampada y pantalón de chándal, escondido tras el piano con su mejor pose a lo Daniel Johnston. Genio distante que parecía estar, ya entonces, a muchos kilómetros de distancia.

Justo después de aquella gira, Wilson dejó de nuevo la banda y los Beach Boys siguieron (siguen, de hecho) haciendo caja con los himnos que compuso décadas atrás. Hasta tres veces, a cada cual peor, han actuado desde entonces en Barcelona sin su líder y cerebro: en 2017, 2019 y 2022. Una de ellas, la de 2017, incluso coincidió con el 75 aniversario de un Wilson del que, lo que son las cosas, ni se acordaron.