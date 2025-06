Gigamesh celebra 40 años de vicio, subcultura y lecturas fantásticas en todos los sentidos

El mes de junio se presenta intenso, más de lo normal, en la meca del vicio y la subcultura, cueva de Ali Babá del género fantástico y, sin demasiados rodeos, la “librería friqui más grande de Europa”. Hablamos, claro, de Gigamesh, templo pagano de la ciencia ficción y alrededores que cumple este martes 40 años. Cuatro décadas de vida liderando el llamado Triángulo Friqui y suministrando placeres nada culpables que bien merecen una celebración como la que viene desplegando en los últimos días el establecimiento de la calle Bailén.

La cosa empezó, cómo no, con una mesa dedicada a ‘Misery’, de Stephen King, kilómetro cero de la noción más popular e influyente del género, y discurre durante los próximos días por casi todos los afluentes que han convertido a Gigamesh en lo que es. Ahí están, por ejemplo, los guiños a Lovecraft y ‘Juego de Tronos’; el culto entusiasta al folk horror y la celebración sin fisuras de Terry Pratchet; los clubs de lectura con desmembramientos de fondo y, en fin, la rodilla hincada ante todos subgéneros fantásticos. "Si buscas un libro de género y no lo encuentras aquí, no hace falta que sigas buscando", que anunciaba, más bien desafiaba, el padre fundador de la criatura, Alejo Cuervo, durante la gran mudanza de 2014, cuando se fusionaron en un único local los dos establecimientos que Gigamesh tenía en ronda Sant Pere y paseo Sant Joan.

Para entonces, la librería barcelonesa, inaugurada el 10 de junio de 1985, ya se había convertido en un espacio mítico y legendario; un lugar de culto desde el que surcar y explorar los rincones más indómitos de la galaxia literaria, pero los 500 metros cuadrados y dos kilómetros lineales de estanterías de Bailén, 8, la convirtieron en la librería más grande de Europa. ¿La sacrosanta Forbidden Planet? Un voluntarioso dispensario de lecturas al lado de tamaño coloso. Desde ahí se han amplificado, cuando no alentado, fenómenos siderales como del de la saga 'Blackwater', el inabarcable universo de Brandon Sanderson y, claro, el exitazo de 'Juego de Tronos'.

Exterior de la librería Gigamesh / EPC / CEDIDA

“Lo que era una rareza y un género menospreciado, el fantástico, ha dejado de serlo. De hecho todo el ocio que consumen los jóvenes es fantástico: juegos de ordenador, de tablero, lectura, series. Toda la ficción actual se nutre del fantástico”, señalaba Cuervo en aquel momento, a las puertas de su 30 aniversario, y en pleno ‘boom’ de ‘Canción de hielo y fuego', la saga épica de George R. R. Martin que empezó a publicarse en España a través de Ediciones Gigamesh, rama editorial de la librería creada en 1999. En su día, Cuervo desveló que fichó a Martin en 2002 pagando 5.000 dólares por los derechos de 'Juego de Tronos', la primera novela de la serie.

Esperando a 'Los diablos'

Años después, el éxito de los libros y su adaptación televisiva ayudaron, entre otras cosas, a costear la mudanza al local en el que Cuervo y el equipo de Gigamesh, con el librero Antonio Torrubia a la cabeza, soplan velas estos días acordándose, qué menos, de los libros que les han cambiado la vida. Uno de los actos centrales, esta misma tarde, es una mesa redonda que, bajo el título 'Cosas que pasan en Gigamesh', reunirá a Alejo Cuervo, la traductora de 'Juego de Tronos', Cristina Macía, y unos cuantos amigos 'sorpresa'. Para quienes se dejen caer este martes por la librería para comprar algo, un obsequio a la altura de la celebración: un edición especial de 'La enciclopedia galáctica', homenaje de Ramón Peña, Alejo Cuervo, Julián Díez, David Langford y Rodolfo Martínez a Isaac Asimov. También este martes firmará ejemplares la estadounidense Elise Kova, superventas global y uno de los máximos exponentes del 'romantasy'.

En el horizonte del mes de julio y como gran fin de fiesta espera Joe Abercrombie, autor amigo y fenómeno de la fantasía épica y oscura que presentará en Barcelona su nueva criatura, la odisea infernal 'Los diablos', pero hasta entonces, Gigamesh abre sus puertas a Lidia Fernández Galiana y Carlos Di Urarte; a Ursula K. Leguin 'in memoriam' y Marc Pastor con su juego de rol ambientado en las pesadillas de Lovecraft.

Charlas de autores, narraciones en vivo y clubs de lectura de nombre tan prometedor como 'Citas y desmembramientos' completan un mes de actos y actividades con el que la librería quiere celebrar y reivindicar sus cuarenta años suministrado vicio, subcultura y lecturas sobrenaturales.