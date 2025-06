Aida Sunyol gana el BBVA Sant Joan con su primera novela, una tragicomedia sobre la desorientación emocional y afectiva de los treintañeros

Si el año pasado la sorpresa ya fue doble al llevarse el galardón una primera novela sobre la gentrificación y la especulación inmobiliaria en pleno barrio de Gràcia, el Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana sigue apostando por autoras noveles y voces emergentes y ha distinguido, en su 45 edición, el “estilo fresco y directo” de ‘Mercromina’, estreno en la novela de Aida Sunyol Sánchez (Cardedeu, 1990).

El galardón, dotado con 35.000 euros, reconoce asimismo la “inteligencia narrativa” y el humor “desenfadado e iconoclasta” de un debut construido alrededor de las relaciones sexoafectivas y amistosas de unos cuantos “náufragos emocionales”.

Estamos, según el jurado, ante una "tragicomedia contemporánea sobre la desorientación vital de una generación para la que pesa más el sexo que el amor"; una novela coral "urbana y cacofónica" hecha de rupturas, soledades y reencuentros inesperados. De heridas que son poco más que rasguños pero cuyo remedio es casi peor que la enfermedad. El desencanto, la precariedad sentimental y, en fin, la crisis de los 30 como primer trompazo con la edad adulta. “Es un punto de inflexión muy importante. Se acaba la juventud”, ha asegurado Sunyol antes de recoger el galardón este martes en un acto presidido por el president del Parlament, Josep Rull.

Heridas del alma

De ahí, aclara, ese título con nombre de escandaloso antiséptico que hace años no podía faltar en ningún botiquín doméstico. "Tiene que ver con las heridas del alma que tienen los personajes, esos pequeños dramas cotidianos que se viven como grandes rupturas pero que en realidad son un rasguño y un poco de mercromina sería suficiente", ha explicado. Los personajes, muchos y muy variados, comparten la necesidad de encajar y, según se mire, lamerse las heridas. “Son personajes que establecen relaciones fragmentadas, atomizadas, pero que interiormente intentan encontrar conexiones genuinas. En realidad están buscando un lugar en el mundo y alguien que los entienda”, defiende la autora.

Ese lugar bien podría ser la Barcelona contemporánea, ciudad que Sunyol convierte en "un personaje más" para ligar su destino al de Fernando, Karim, Alfie, Nadine, Eugènia, Toni, Salva, Silvio y demás cuerpos a la deriva que se cruzan y tropiezan por las páginas de 'Mercromina'. “Es una Barcelona desencantada y en transformación. En la novela aparecen referencias a momentos de una Barcelona más combativa, más alternativa, que son referentes de otra época y que permiten ver la pérdida de ese espíritu más transgresor. Es una Barcelona muy reconocible, pero no retratada en positivo", avanza.

Humor y absurdidad

Licenciada en Biotecnología y profesora de Biología y Geología, Aida Sunyol llega al podio del Sant Joan ligera de equipaje, con relatos publicados en ‘Núvol’ y la antología ‘Sexe fora de norma’ y un pulso creativo acuñado en la adolescencia y recobrado durante la pandemia. “En 2021 y 2022 recuperé esta pasión por la escritura a través de los relatos y después me atreví con mi primera novela. Yo diría que como escritora he ido encontrando un estilo muy basado en el humor que me permite poner de relieve las contradicciones y la absurdidad de muchas de las historias que vivimos”.

La novela, que Edicions 62 publicará el próximo mes de septiembre, propone también una inmersión en una forma de hablar y comunicarse “muy ágil, urbana y contemporánea”. Un reto que Sunyol dice haber resuelto poniéndose “un poco creativa” e investigando para que no resultara “artificial”. "Es una novela que explora recorridos vitales muy contemporáneos, muy típicos de una generación que vive a caballo entre un mundo más convencional y otro en proceso de fragmentación, y esto se traduce en una neurosis que en realidad no es tan profunda pero que les trae de cabeza", resume la autora de 'Mercromina'.

De cara al año que viene, el Premi BBVA Sant Joan incorporará como novedad una nueva categoría joven que busca incentivar la escritura en catalán entre jóvenes de 18 a 35 años, lo que implica que el premio principal quedará reservado para autores mayores de 35 años.