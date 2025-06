Muere el genio del funk Sly Stone, alma de Sly and The Family Stone

El genio del funk Sly Stone, líder de una banda pionera en la integración racial, falleció a los 82 años, informó su familia a la prensa estadounidense este lunes.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre Sly Stone de Sly and the Family Stone", afirmó su familia en un comunicado facilitado por AFP. El cantante, que tuvo problemas de adicción a las drogas, dio un concierto memorable con su banda en el festival de Woodstock, en agosto de 1969.

Sly & The Family Stone fue una de las bandas más importantes del San Francisco de los 60 liderada por el multinstrumentista Sylvester Stewart, más conocido como Sly Stone. Está considerada una de las formaciones fundamentales para entender el nacimiento y explosión del funk, en la estela de James Brown o Parliament, y exploró otros géneros como la psicodelia y el rock. Entre sus éxitos están 'Stand!' y 'Dance to the Music'. En tiempos de tensión racial, la formación fue una de las primeras en estar formada por miembros blancos y negros por igual, y mujeres del mismo modo que hombres, por lo que está considerada como una de las primeras bandas multirraciales en alcanzar un éxito global a nivel internacional.

Pese a sus problemas con las drogas y a la presión de los Black Panthers, que llegaron a exigir más negritud en la banda y que se despidiesen a los miembros blancos, Stone mantuvo la banda a pesar de las deserciones de alguno de sus miembros originales y en los 70 renovaron su posición privilegiada en las listas de éxitos con canciones como 'Family Affair' o 'Running Away'. En la segunda mitad de los 70, Sly Stone continuó grabando y publicando nuevos trabajos en solirario tras la disolución de la banda, aunque nunca llegaría a alcanzar los mismos niveles de éxito que tuvo durante finales de los años 60 y primeros 70. Luego llegaría la explosión del hip hop y el reconocimiento como influencia capital de grupos como Beastie Boys, Janet Jackson, Public Enemy o Fatboy Slim.