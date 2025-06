El cantante Jared Leto, acusado por 9 mujeres de conducta sexual inapropiada: "Fui agredida cuando tenía 17 años"

Jared Leto, el compositor, vocalista y guitarrista de la banda '30 Seconds to Mars' ha sido acusado por nueve mujeres, la mayoría menores de edad, de conducta sexual inapropiada en un reportaje de la revista 'Air Mail'. Las jóvenes denuncian que este músico de 53 años ha tenido comportamientos "inaceptables" y lo han definido como "depredador" y "aterrador".

Es "un secreto a voces", afirman los medios estadounidenses. Allie Teilz, DJ y productora musical, publicó en 2012 que "no estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intente imponerte en el backstage". Ahora, confiesa que con 17 años "este tipo me agredió y me traumatizó cuando tenía 17 años... Sabía mi edad y no le importó. Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable"

Una de las mujeres que denuncia al cantante es la modelo Laura La Rue, que explica varias situaciones incómodas de 2008, cuando ella tenía 16 años y el 36. Fue asistente personal de él y ha asegurado que una vez "salió con el pene al descubierto, como si fuera normal... Pensé que tal vez esto era lo que hacen los hombres adultos". La 'influencer' cuenta que "no tenía ni siquiera permiso de conducir", pero que ya "estaba coqueteando con ella".

Otra de las jóvenes relata preguntas muy incómodas cuando empezó a hablar con él, también siendo menor de edad. "Se sacó el pene y empezó a masturbarse. Se acercó, me agarró la mano y se la puso encima. Se inclinó y me dijo: 'Quiero que me escupas'", explica ella.

Un total de nueve mujeres han denunciado situaciones similares. Una joven relata que en una fiesta 'La Casa Gucci', cuando tenía 16 años, se acercó de fiesta para pedirle el número y acabó preguntándole cosas como "¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado un miembro? Eso me asustó profundamente. Esa fue la primera vez que pensé: Dios mío, eso no solo pasa en las películas". También denuncia un acoso constante por teléfono, siempre por la madrugada con voz "rarísima y asquerosa".