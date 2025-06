David Byrne se une a Olivia Rodrigo para cantar juntos 'Burning down the house'

David Byrne salió al escenario ante la sorpresa del público en Nueva York para unirse a la joven veinteañera Olivia Rodrigo este pasado sábado durante la actuación de ella en el festival Governors Ball. Juntos cantaron 'Burning down the house', uno de lo éxitos de la banda Talking Heads (1975-1991). El 'hit' ochentero sonó diferente con la mezlca de energías de ambos músicos que no solo conjuntaron sus voces sino también su vestimenta.

La veinteañera Rodrigo, iba con un conjunto rojo de sujetador y shorts, mientras que Byrne, que a sus 73 años demostró tener un alma joven y estar en forma, lució una camiseta blanca y un pantalón peto rojo, a juego con la cantante. Tanto Rodrigo y Byrne se lo pasaron en grande en escena bailando y corriendo por el escenario mientras cantaban por turnos la letra de la canción. Iban muy coordinados, se notaba que habían ensayado.

Byrne, que ha visto como músicos de las nuevas generaciones han versionado sus canciones, celebró en 2023 el 40 aniversario de la película del concierto 'Stop Making Sense' de los Talking Heads, celebrada película de Jonathan Demme, una experiencia musical que hizo historia.