ANOHNI and the Johnsons en el Primavera Sound 2025: poniendo bella voz a la angustia climática

ANOHNI, la artista antes conocida como Antony, siempre ha usado la música como catarsis, como medio de expresión del dolor y el rechazo a toda forma de opresión; por ejemplo, o sobre todo, la que nosotros mismos infligimos sobre la Tierra. La noche del sábado, en su regreso al Primavera Sound con su banda The Johnsons después de diez años, sembró silencio y conmoción con su concierto 'Mourning the Great Barrier Reef', llamada de atención sobre la degradación de la Gran Barrera de Coral de Australia.

En el elegante y emotivo espectáculo, la cantante y compositora de vanguardia repasa hitos de su discografía (muchos de ellos, marcados por la destrucción ecológica, incluyendo el ya lejano 'Another world') con un rico despliegue instrumental (piano, chelo, violín y saxo incluidos) e imágenes producidas para la ocasión que muestran el estado del arrecife de coral de Lizard Island, en el extremo norte del estado australiano de Queensland. Entre las canciones se intercalan fragmentos de entrevistas de la propia ANOHNI a científicos que sienten la muerte del coral como la pérdida de un ser querido, de alguien amado.

"¿Por qué estoy viva?/ No quiero sentir este/ Color doliente de nuestro mundo", cantó en la inicial 'Why am I alive now?', casi como en una referencia velada a los blanqueamientos masivos de corales a causa del cambio climático. Es uno de los hallazgos de 'My back was a bridge for you to cross' (2023), disco que toma como inspiración el 'What’s going on' de Marvin Gaye, así en su espíritu de protesta como en su inclinación soul. De este mismo recuperó igualmente 'It must change', clásico moderno que puede leerse como desplante a un amor tóxico, pero también como llamada de auxilio de nuestro planeta.

Como foco de atención, siempre, esa voz entre tenor y contralto de emotivo temblor, capaz de la más delicada caricia y un poder imponente, a veces en el marco de la misma canción, como esta noche en esa 'Hopelessness' de crescendo casi sinfónico. Con su acercamiento al espiritual 'Motherless child', que marcó el ecuador de la actuación, rindió homenaje a la fuerza contenida del cantante de jazz Jimmy Scott. Y con ese celebrado rescate de 'You are my sister' parecía querer recordarnos la necesidad de la ternura. Con los otros, con uno mismo y con toda la belleza del océano.