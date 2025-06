Sabrina Carpenter entretiene en el Primavera Sound: 'Espresso' y 15 gominolas más

El de Sabrina Carpenter no fue un bolo más del Primavera, sino un punto y aparte en la narrativa del festival, que nunca había acogido a un cabeza de cartel tan rematadamente 'mainstream' en sus dos décadas de historial. La mezcla de públicos y el encaje fácil de ese 'show' tocado por la purpurina y los colores pastel, coronando una jornada llena de acentos rockeros e 'indie', incide en la idea de que hoy géneros y nichos musicales se cruzan de un modo que años atrás habría causado hasta un motín popular.

Resultó ser un espectáculo entretenido y gracioso, en el que esta pequeña diva de Pensilvania jugó con un simulacro de transmisión televisiva retro en un escenario de variedades, con tonos dorados y vestidos brillibrilli. Su fenómeno cuelga sobre todo de una canción, 'Espresso', pero es fácil ver en ella a una simpática 'pin up' que sirve a su paso gominolas pop y los conquista tanto a ellos como a ellas. La base la puso su celebrado 'Short n’sweet' (que resulta ser su sexto álbum), con ganchos como ese 'I don’t give a fuck about you' replicado a gritos por las damiselas del lugar en 'Good graces'. Al que ya hay que sumar el notable 'Manchild', publicado este jueves y que estrenó en el Fòrum.

... como Madonna

Carpenter practicó el 'show' coreográfico, con cambios de vestuario y una cama redonda en la que retozó con sus bailarines como Madonna en el 'Blond ambition tour'. Hubo guitarras acústicas en 'Coincidence', purpurina Disney en 'Because I liked a boy' y una balada, 'Couldn’t make it any harder', que Olivia Newton-John podría haber cantado en 'Grease'. Y un 'cover' universal, el número 'disco' ‘It's raining men', de The Weather Girls (de 1979, veinte años antes de que naciera).

'Please please please' realzó el tramo final con su distante frivolidad ("por favor, no me hagas llorar ahora que me he maquillado tan bien"), y 'Espresso', la canción por la que muchos estaban allí, echó el cierre con un sabor no tanto de café concentrado sino de ese refresco rico en azúcar al que cuesta decir que no.