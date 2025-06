Lauren Roberts, escritora: "A las personas sin poder no se nos suele escuchar"

Lauren Roberts (Michigan, 2002) es uno de esos fenómenos que confirman que el 'young adult' está más vivo que nunca. Con apenas 18 años escribió su primera novela, 'Powerless' (Alfaguara), que dio paso a una de las trilogías de 'romantasy' más leídas de este año. Dos años después, la autora cuenta con más de cinco millones de ejemplares vendidos, traducciones en 29 idiomas y una adaptación en camino de la mano de Will Gluck, director de 'Cualquiera menos tú'. Poderes (y no-poderes), tensión romántica y un mundo dividido son los elementos que caracterizan la saga que ha conquistado a una comunidad lectora a la que ahora está poniendo cara en una gira por el mundo, que tuvo parada en Madrid este fin de semana con motivo de la Feria del Libro.

En 2023 publicó su primera novela y dos años después está de gira internacional, ¿cómo empezó todo?

Nunca pensé que iba a ser escritora, y mucho menos pensé que esto iba a suceder. Todo empezó en TikTok, donde hablaba de libros que me gustaban. Un día estaba en la ducha y me vino a la cabeza una idea: había leído muchos libros en los cuales el personaje principal encuentra su poder y salva al mundo, pero nunca al revés. Así que empecé a escribir, le pregunté a mis seguidores si le gustaba la idea y meses después salía el primer borrador de 'Powerless'.

¿Cómo fue el proceso creativo y de publicación?

Es gracioso, porque tuve que averiguar hasta cómo se escribía un libro, ya que nunca me había embaucado en un proyecto tan enorme y quería hacerlo bien. En ese entonces era yo sintiendo pasión sobre algo, intentándolo, escribiendo escenas y publicándolas 'online' para saber si gustaba. De hecho, una gran motivación para seguir escribiendo fue la comunidad que me iba siguiendo en el proceso. Después me senté para pensar, encontré una editora y un diseñador 'freelance' y autopubliqué el libro. Tres meses después, una editorial en Estados Unidos me contactó y ahora estamos de gira por el mundo para conocer a los lectores, es increíble.

En 'Powerless' vemos cómo el poder lo domina todo, ¿forma parte de un mensaje con una crítica social?

Sí, totalmente. Especialmente la fantasía es muy política, y creo que el arte imita a la vida. Siempre hablamos de lo que conocemos, y lo que yo conozco es el poder, la jerarquía y la división, incluso entre élites. Cuando escribía el segundo borrador de la primera novela pensé que si en nuestro mundo tuviésemos estas habilidades, también habría una jerarquía entre las personas con poder y no. También con Paedyn (la protagonista), que tiene la habilidad de ir a hablar con los hombres poderosos y decir lo que están haciendo mal en el reino, visibilizo esa necesidad de poder hablar con los gobernadores y decirles qué están haciendo mal, ya que a las personas sin poder no se nos suele escuchar.

Ese espíritu rebelde ha recordado a más de uno a 'Los Juegos del Hambre' de Suzanne Collins, ¿no le molestan las críticas que aseguran que se parece demasiado?

No, no me molesta. De hecho a mí me honra que me comparen con 'Los Juegos del Hambre', ya que es una saga enorme y superbién hecha. Y al igual que hay rasgos que recuerden a ella, la verdad es que encuentro inspiración en todas partes. Por ejemplo, para los poderes de los personajes me inspiré en 'Marvel', en el caso de las luchas lo hice en la historia del Coliseo Romano, también tengo muchas referencias de 'Reina Roja'... Es cierto que también me han llegado a comparar los libros con novelas que no he leído en mi vida, pero creo que al final todos los autores bebemos de la misma fuente por así decirlo, así que no me importa. Yo intento hacer mi historia un poco distinta para que la gente lo disfrute y lo tenga como vía de escape.

¿Cómo ve su evolución a día de hoy?

Todavía estoy intentando encontrar mi lugar. Creo que todavía estoy aprendiendo a saber cómo abordar la presencia 'online' que esto está teniendo y la emoción en torno a ello, tanto lo bueno como lo malo. Intento que las reseñas y las opiniones de la gente no me influyan en cómo me siento o en cómo tengo que avanzar, y cuando veo cosas negativas salgo de Internet para encerrarme y recordarme todo lo que estoy creando por pasión. Sin embargo, no me puedo quejar de nada, es un sueño hecho realidad y estoy honrada de que las personas estén disfrutando tanto con mis novelas. ¿El siguiente paso? Coger esta base que he construido y llevarla a algo más grande y, con suerte, algo mejor. Ese es mi objetivo: que cada libro que escribo sea mejor que el anterior.

Hablando de cosas nuevas, ¿cuál es su próximo proyecto? ¿Estará relacionado con el mismo mundo de 'Powerless'?

Próximamente habrá otra novela corta que se va a poder leer en tándem con 'Fearless' (el último libro). Estoy superemocionada. Es un pelín distinto, tiene un tono distinto en la escritura, pero te da un poco más de trasfondo del cierre de la trilogía, y después de esto se concluirá la serie de 'Powerless'. Son cinco libros en total (tres principales y dos novelas cortas) y me pone triste despedirme de ellos. Pero ahora vienen reinos totalmente nuevos, personajes nuevos... todo dentro del mismo universo. En la última novela ya podemos ver que hay un mapa con reinos nuevos, que serán los que exploraré próximamente. Se sentirá como en el mismo mundo pero por separado, un poco como hace Sarah J. Maas con su universo. Estoy emocionada de explorar nuevas cosas y madurar un poquito, tampoco descarto hacer cosas nuevas como combinar fantasía con 'thriller'.

Lauren Roberts, con su última novela 'Fearless' / Instagram de Lauren Roberts

A medida que publicaba, y sobre todo después del éxito de 'Reckless', ¿se ha visto condicionada mientras escribía el cierre de la trilogía?

Sí. Sentí muchísima presión. Trabajé durante meses y me tuve que encerrar en mi cueva de escritura porque había muchísimo ruido 'online', por suerte la mayoría positivo y con mucha emoción, pero incluso esas ganas se sentían como presión y me ponía nerviosa por quizá no estar a la altura. Entonces me alejé de las redes y me mantuve fiel a la historia que yo quería terminar porque sabía exactamente cómo quería que fuera 'Fearless' y no quería dejar que las opiniones o pensamientos de los demás influyesen en el proceso. Bloqueé todos los ruidos y escribí. Ahora siento que estoy encontrando mi voz y estoy nerviosa por lo que viene, pero al mismo tiempo orgullosa de lo que hago.

Tiene una comunidad de lectores muy fiel, ¿eso elimina un poco sus inseguridades?

Sí, sin duda. Todo ha sido una locura y a veces es que no parece real, y la comunidad ha hecho que ese síndrome de la impostora desapareciera. Me han ayudado muchísimo y siempre me recuerdan la razón por la que empecé a escribir, porque si esto no hubiese sucedido no hubiera dado el paso con la novela. Por supuesto tampoco creo que hubiese podido continuar sin ellos, ya que es muy duro sacar tu trabajo a la luz, y una vez lo sacas ya no es tuyo sino de todos. Ahora estoy viajando por todo el mundo para conocer a todos los lectores y poner las caras en esos comentarios que leo en redes sociales.

Empezó la novela con 18 años y ahora tiene 22. Leyéndose ahora con perspectiva, ¿cambiaría algo de la saga?

Escribiendo la última parte sí que sentía a veces que estaba pagando por los crímenes de la Lauren de 18 años, porque hay cosas que habría hecho completamente de otra manera a día de hoy. Por un lado cambiaría cosas, pero por otro lo mantendría porque me gusta ver la evolución con cada libro. Es una especie de cápsula del tiempo de quién era yo en esa edad. Aun así, el mayor reto que he tenido ha sido asegurarme de que todo fluyera y aguantarme a mí misma, porque mientras escribía 'Reckless' ya estaba pensando en las miles de ideas, tramas e historias que podía contar en 'Fearless', no quería avanzarme a los acontecimientos y tenía que hacer que todo encajara y fuera coherente.

¿Cómo se ve desde que empezó? ¿Y cómo se ve dentro de unos años?

Siento que he crecido muchísimo dentro de mí misma. Y ahora que he escrito varias novelas ya me siento un poquito más segura que cuando escribí la primera. Empecé con muy poca confianza y tenía poca idea de lo que estaba haciendo, solo pensaba en pasármelo bien; y ahora he aprendido cuál es mi proceso, lo que me gusta escribir y cómo lo quiero transmitir. Lo que tengo claro es que quiero que mi escritura sea lo más impecable posible porque, a veces, con la fantasía da la sensación de que si la historia está bien la escritura no tiene que ser tan buena. Así que he ido puliendo mi forma de escribir y también la confianza con lo que lo hago, y por ello estoy muy orgullosa de ir creciendo y aprendiendo en este proceso.

¿Y se ve formándose más en este sector?

Totalmente, me gustaría volver a la escuela para centrarme en la escritura creativa o tal vez la escritura de guiones. Entrar en el mundo de las series o las películas sería un sueño porque yo empecé a escribir creando diálogos e historias breves. Entonces me gustaría estar involucrada en el proceso de guiones y poner las palabras en un entorno de Hollywood.

¿Entonces formará parte del equipo para la adaptación que ya está en marcha?

Van a pasar muchas cosas muy emocionantes que no me permiten decir, tal vez con suerte lo anuncio muy pronto. Pero sí que he estado hablando con personas para asegurarme de que pueda estar superinvolucrada, siendo parte de la escritura y desarrollo del guion. Es una buena manera de meter un poquito el pie y empezar a aprender.

¿Qué le diría a Lauren del pasado que estaba empezando a escribir 'Powerless'?

Como mi consejo para cualquier autor, le diría que se asegure de que los personajes están bien configurados y que haga bien la trama (ríe). Creo que lo más importante es proteger esa pasión que sientes por la escritura, porque tal vez escribas un libro que no funcione tan bien o que no le guste a los lectores tanto como pensabas, pero siempre hay que proteger esa pasión mientras escribes porque si no estarías dejando que opiniones externas entren en tu cabeza o en la escritura del libro, o directamente que te impida escribir más. Eso no pasa si tienes la pasión intacta, porque recuerdas por qué estás haciendo lo que haces. Y 'Powerless' fue un proyecto nacido de la pasión desde el principio, y he protegido desde entonces ese amor por la escritura sin dejar pasar ninguna opinión.