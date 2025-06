Chappell Roan embruja el fin de fiesta del Primavera Sound con su fantasía ‘queer’.

En el Primavera Sound antiguo campaban los vaqueros y las camisetas (de bandas) y, ahora, gracias a artistas como Chappell Roan, vemos modelos de cuento de hadas y pelucas, corsés y maquillajes como salidos de un cabaret de la ‘belle epoque’. Pues es más divertido, oigan. Su elevación de una femineidad rococó en clave ‘queer’ no es solo fachada: aquí hay artista, y unas cuantas canciones, y un lenguaje musical distintivo (con pegada sibilina y un poco de oscuridad), como pudimos comprobar este sábado en el cierre del festival en el Fòrum.

El estrellato de Roan ha sido repentino, pero ‘The rise and fall of a Midwest princess’ tiene detrás al menos siete años de elaboración sorda. Ella disfruta ahora de su gran momento, envolviendo sus canciones con fantasía escénica: vestido como salido de ‘El mago de Oz’, alas de mariposa en la cabeza y el decorado de un castillo gótico envuelto en tinieblas (con reminiscencias del ‘Born this way ball’, de la predecesora de las ‘chicas un poco freaks’, Lady Gaga). Autoestima alta desde el minuto uno (se presentó como “hipersexy de arriba abajo” en ‘Super graphic ultra modern girl’) y cordiales guantazos al género masculino: en ‘Femininomenon’ apostó por la supermujer vistas sus decepciones con los hombres. “Señoras, ya sabéis lo que quiero decir / Tú sabes lo que necesitas, y él también / Pero, ¿se le nota?”, preguntó repetidamente en el gag central del tema, interrogante replicado cada vez con su ruidoso “¡no!”, de la multitud.

En su material abunda ese tipo de ganchos que dan juego en el directo, y ‘Guilty pleasure’, ‘Casual’ y ‘Pink pony club’ desplegaron inventiva en un ‘set’ con tramos menos certeros: el baladismo convencional (‘The subway’), el injerto hard rock de ‘Barracuda’, versión de Heart, y el country de ‘The giver’. Nada que ‘Good luck, babe!’ y ‘Pink pony club’, cartas libradas en el efervescente tramo final, no pudiesen remediar, coronando a la hada Chappell en su debut barcelonés.

De nuevo, como el jueves y el viernes, la otra cara de este Primavera fueron las bandas del viejo orden ‘indie rock’. Destaquemos a Fontaines D. C., en racha tras ese ‘Romance’ que apela al amor y a la esperanza, áspero pero con sentimiento y renovados matices: de la esbeltez pop de ‘It’s amazing to be young’ al himno ‘In the modern world’, con fondos electrónicos cruzados con cultura hip-hop en la imponente ‘Starburster’. Más allá del superpop también hay vida.