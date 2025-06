Beach House en el Primavera Sound 2025: lo mismo (sublime) de siempre

Después del doble y ambicioso disco 'Once twice melody' (2022), los maestros del dreampop Beach House están caminando con paso calmado hacia su futuro. Según avisaron recientemente con un mensaje en Reddit, este año no habrá nuevo álbum, y tampoco está claro que vaya a haberlo el próximo: "El tiempo lo dirá", escribían. En mayo empezaron a dar sus primeros conciertos desde 2023, pero este regreso a los escenarios acabará el próximo día 13, cuando actúen en el homólogo portugués del Primavera Sound. Solo querían recuperar un poco el músculo.

Esta introducción es una forma de decir que sí, que Beach House ofrecieron el viernes más de lo mismo, sin sorpresas, sin rarezas. Su concierto de festival de siempre, o mejor dicho, su sublime concierto de festival de siempre. Se saltaron, eso sí, la habitual introducción 'Levitation' para ir directos a la yugular con la inevitable (y bien que así sea) 'Lazuli', en la que subliman su habitual mezcla de emociones, esa mezcla del éxtasis con la melancolía e insatisfacción.

Victoria Legrand (voces, teclados) recordó su sangre francesa con la muy Air y muy Gainsbourg 'Once twice melody'. Alex Scally volvió a hacer aullar dulcemente su guitarra para el clásico 'Myth'. El batería James Barone se lució con los redobles de funk psicodélico de 'Dark spring', uno de los cortes más contundentes de la noche, seguido de cerca por la filo-hip hop 'Black car'. De nuevo, volvió a quedar claro que Beach House no son un grupo que solo haga la misma canción sin parar, sino una máquina de ensoñación con las más variadas estrategias. Y los pies, en realidad, muy en la tierra, como demuestran unas letales letras de desamor.

Concierto de Beach House en el Primavera Sound. / Manu Mitru

En su reciente homenaje al indie de los dosmil y dosmil diez en el festival Just Like Heaven, Vampire Weekend incluyeron una versión de 'Space song', canción de Beach House que el viernes sirvió de final espectacular. ¿Fascinaría a alguno de los jóvenes fans de Sabrina Carpenter apostados ante Legrand y Scally solo por guardar hueco? Ha de ser que sí.