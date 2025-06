La sesión de Jamie xx en Primavera Sound: en la montaña rusa de la electrónica de baile en toda su amplitud

Conocimos al 'dj' y productor James Thomas Smith, alias Jamie xx, como parte de, así es, The xx, grupo londinense que marcó el pop independiente (o no) del siglo XXI con su visión sugerentemente monocromática. En contraste con ese proyecto, su obra en solitario se erige como homenaje multicolor a la historia reciente de la música de baile, sobre todo británica, que Smith explora siempre con gran instinto pop. En 2015 cautivó con 'In colour' y el año pasado logró por fin, después de una época de crisis creativa, darle continuación en el muy disfrutable 'In waves', cargado de cortes llamados a hacer sudar en festivales.

En su paso por el Primavera Sound, menos un directo que una sesión de 'dj' magnificada (y magnífica), entrelazó 'hits' propios pasados y recientes con favoritas ajenas, sobre todo actuales, sin dejar de cautivar en un solo momento. Smith no ha aprendido ninguna lección de los capitostes del EDM y sabe que subirlo todo al 11 todo el tiempo acaba generando el tedio. Aquí hubo variaciones de estilo e intensidad a placer, como en ese par de discos con algo de enciclopedia vibrante y accesible.

A nivel visual, poco había que ver. Smith apenas se movió ni dijo una sola palabra al público, que es el que además ocupaba generalmente la gran pantalla a su espalda. Todo esto quiere decir que la protagonista fue la música o, si queremos ponernos ególatras, nosotros mismos, las expresiones corporales y faciales que devolvimos a Jamie xx en agradecimiento al viaje. Que empezó etéreo con 'Wanna', pero giró rápidamente, como en 'In waves', a los más abrasivos ritmos 2-step y samples soul ('Treat each other right') o el trance fascinante ('Acid moon') de STÜM, solo uno de los menos conocidos productores a los que Jamie, generosamente, cedió un espacio estelar que podría haber llenado con otro corte de cosecha propia.

Pero quienes fueran a escuchar sus clásicos conocidos con el sonido más potente posible (y en la pista de baile más amplia imaginable) no quedarían defraudados: ahí estuvieron la polirrítmica 'Idontknow'; esa 'Loud places' de sagrada inspiración disco; una convenientemente histérica 'All you children', con el quizá mejor 'drop' de la noche; las guitarras españolas, vientos y castañuelas de 'Life' (una enlatada Robyn incluida), o, como remate perfecto, la bomba piano house 'Baddy on the floor'.