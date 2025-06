Pulp recupera su plaza en la primera clase del pop con 'More', su regreso tras 24 años

'More' Pulp Rough Trade - Popstock! Pop ★★★★

Aunque a veces parezca que el Brit-pop fue el ring de boxeo de Blur y Oasis, todo aquello dio para bastante más. Altos honores para Pulp, un grupo que se coló en la fiesta acarreando un tortuoso equipaje como artefacto art-rock sin suerte (su primer álbum, 'It', se remontaba a 1983) y que, tras vislumbrar la gloria con 'His’n’hers' (1994) y tocarla en 'Different class' (1995), congeló sonrisas con el severo 'This is hardcore' (1998) antes de añadir una bella nota a pie de página con 'We love life' (2001). Siempre a su manera, incisiva, elegante y comparativamente adulta.

Han pasado 24 años, Pulp reaparece y, como la historia nunca vuelve hacia atrás, esta reedición de la banda conserva la esencia, con la voz de Jarvis Cocker en su modo hiperexpresivo, y a la vez se observa el paso del tiempo y el cambio de perspectivas. Esta tropa ronda la sesentena, ha perdido amigos en el camino (el bajista Steve Mackey, a quien dedica este álbum) y 'More' resuena como los grandes momentos de Pulp desde la primera canción, 'Spike island'. He aquí un impulsivo manifiesto en el que Cocker invoca el espíritu del legendario concierto que The Stone Roses ofreció en 1990 para reafirmarse en lo suyo ("nací para actuar / es una vocación"), recapitular ("me tomé un respiro y decidí no arruinar mi vida") y deslizar un mensaje sobre nuevas motivaciones y segundas oportunidades.

'More', producido por James Ford (Arctic Monkeys, el último Blur), suena terso y punzante, retoma la vieja vibración y el sentido teatral, y lo hace desde un momento vital asumido. Con pellizcos de humor: "No estoy envejeciendo / No, solo estoy madurando / Y la vida es demasiado corta para beber vino malo, y eso da miedo", canta Cocker en el remolino melodramático de 'Grown ups'. Y el envolvente monólogo de 'My sex' apunta, en efecto, a ansiedades carnales y sofocos a propósito de un sexo "difícil de entender" y que es suyo y solo suyo. "Muéstrame el tuyo y yo te mostraré el mío / Pero date prisa, porque a mi sexo se le acaba el tiempo".

Hay mucho más. Las miradas a antiguos amantes en 'Tina', con su esbelto estribillo victoriano, el trepidante himno romántico 'Got to have love' y ese monumento llamado 'Background noise', cavilación en torno al "ruido de fondo" que deja un divorcio y la dificultad de trascenderlo. Pero el punto álgido es 'The hymn of the north', balada mutante donde Cocker canta a las "luces del norte" de su ciudad, la industrial Sheffield, que "te guían hasta casa". Un Pulp enternecido en ese tramo final, que en 'A sunset' (pieza con coautoría de Richard Hawley) se deja envolver por un coro infantil (los hijos de Brian Eno) para confesar impotencia. "Me gustaría enseñar al mundo a cantar, pero el mundo ha perdido su voz". Pulp sigue teniéndola y 'More' da un poco más de lo que podíamos esperar. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Todo bien' Fermi El Genio Equivocado Folk-pop ★★★★

Fermi Delfa, mitad de Tronco, reúne al fin en un elepé las bonitas canciones que lleva publicando desde enero del año pasado, solo o con compañía (Maria Rodés, Joan Colomo, Conxita Herrero, Elena Grueso y Hola Lis). Aquí mandan la economía instrumental, la calidez de las melodías y la puntería de unas letras autorreferenciales que, aun bebiendo de Manel ('Al pur estil Manel', se titula uno de los temas), se las apañan la mar de bien para encontrar una emocionante personalidad propia. Rafael Tapounet

'Possession' Ty Segall Drag City Rock ★★★★

Como suele ocurrir con los artistas absurdamente prolíficos, los discos del siempre interesante Ty Segall pueden resultar frustrantes. No es el caso del número 17, en el que el californiano aparca los devaneos experimentales y suaviza la aristas garajeras para entregar una decena de canciones de apariencia accesible y sensibilidad pop en las que la influencia de Lennon (el piano de 'Another California song') convive con los arreglos barrocos ('Shoplifter') y el arrebato glam ('Buildings'). R. T.

'With Trampled by Turtles' Alan Sparhawk Sub Pop Rock ★★★★

Tras el aullido solitario y estridente de 'White Roses, My God' (2024), con su voz contrahecha por efectos digitales, Alan Sparhawk sigue de duelo por la muerte de Mimi Parker, compañera de vida y mitad de la banda Low. Pero esta vez el duelo lo pasa entre gente que le quiere. Trampled by Turtles, banda de folk rugoso de su misma ciudad, envuelve el lamento de Sparhawk y lo hace más llevadero, aunque no menos triste. Estremecen 'Screaming Song' y la preciosa 'Not Broken', con su hija en los coros. Con amigos, mejor. Roger Roca