Marea verde 'brat' en la primera jornada del Primavera Sound: "Venimos desde Miami para ver a Charli xcx"

El Primavera Sound se convierte un año más en un espacio lleno de libertad donde los asistentes pueden vestir y expresarse como les apetezca. Desde Miami Beach hasta Nueva York, pasando por Liverpool y Madrid, el público del evento se ha desplazado hasta Barcelona una edición más buscando un cartel único en Europa que ha conseguido reunir a las tres estrellas del momento: Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan.

Adam y Julia, desde Miami Beach, en el Primavera Sound / MANU MITRU

Furor por Charli xcx

Desde Miami Beach, la pareja formada por Adam y Julia ha venido expresamente al Primavera Sound para vivir el fenómeno ‘brat’ de la mano de Charli xcx. “Me gusta cómo ella te inspira para ser tú misma”, declara la joven de 27 años, mientras que su novio destaca “su actitud”. Este es su primer viaje como pareja y la segunda vez para ambos en Barcelona. “Es una ciudad con muchas culturas diferentes”, destaca Julia. De momento, ya han visitado la Sagrada Familia y esperan poder disfrutar de unas buenas tapas.

El madrileño José Luis en el Primavera Sound / MANU MITRU

Un festival sin vaqueros

El madrileño José Luis, de 57 años, es fiel al Primavera Sound desde hace 20 años. “Me gustan los artistas que actúan en el medio, durante la tarde. No vengo a ver a ningún cabeza de cartel”, explica. “El Primavera de ahora no es el de hace 20 años. Esto es una gran pista de baile ahora. La gente ya no va en vaqueros”, reivindica. José Luis sigue comprando discos y disfrutando de la música, “pero no de Sabrina Carpenter ni de Charli xcx”. Además del AVE y la entrada al festival, el veterano se ha gastado 330 euros cada noche por la habitación de hotel, uno que se encuentra justo delante del festival.

Sai, Cyber Pony y La Iaia en el Primavera Sound / MANU MITRU

Total libertad trans

Sai, Cyber Pony y La Yaya es la tercera vez que vienen al Primavera Sound por la experiencia: “Venimos a ver a todas nuestras amigas y de paso a algún artista”. En el festival encuentran un lugar seguro en el que pueden ir “disfrazadas vivas” sin que nadie las juzgue. Las tres viven juntas desde hace unos años, en un pueblo cerca de Ripoll, cuando se fueron de Barcelona para buscar más libertad. “Nos mudamos hace un tiempo para estar rodeadas de gente trans. Estar al lado de amigas y travestis siempre es lo mejor”, asegura Sai.

Katerina, de Rusia, en el Primavera Sound / MANU MITRU

Un festival "imposible" en Rusia

Katerina decidió emigrar de su país, Rusia, hace ocho años para buscar una vida mejor. “No me gustaba la política que había en mi país”, asegura la mujer de 37 años. “Cada año hay más homofobia y es muy difícil sobrevivir allí. No puedes expresarte libremente como quieres y es difícil ser unas persona abierta y decir lo que piensas”, manifiesta. En el festival barcelonés espera disfrutar de la libertad y expresarse como ella misma quiera: “Un Primavera Sound en Rusia sería imposible”.

Anthony y Leppy, de Liverpool, en el Primavera Sound / MANU MITRU

Desde Liverpool por el cartel

Anthony, de 26 años, ha viajado desde Liverpool a Barcelona para disfrutar de su primer festival: “Quería vivir un evento así antes de los 30 y decidimos hacerlo a lo grande”. Le acompaña Leppy, que no quería perderse el “cartel increíble” del Primavera Sound, con artistas como Charli xcx, Magdalena Bay y Armand Van Helden: “¡Es como escuchar nuestro Spotify entero!”. Después del festival tendrán dos días para hacer turismo por Barcelona.

Michelle, Madison y Kyle, de Nueva York, en el Primavera Sound / MANU MITRU

Una ruta por Europa

Recién llegados de Nueva York, Michelle, Madison y Kyle han aterrizado este jueves en el Primavera Sound. “Conocemos desde hace tiempo el Primavera Sound y hemos venido por la música”, comentan los jóvenes de 24 años. Estos días han decidido alojarse al lado de la Sagrada Familia y esperan “comer muchas tapas” en los próximos días. Tras el festival y su paso por Barcelona, seguirán su breve ruta por Europa en ciudades como Niza y Berlín.