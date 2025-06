El fenómeno Sabrina Carpenter toma el Primavera Sound: "He tardado más de 75 horas en diseñarme el 'outfit'"

La cantante Sabrina Carpenter se adueñó del verano de 2024 por sorpresa con su canción 'Espresso', con más de dos mil millones de reproducciones en Spotify. Hasta entonces era desconocida para el público general. Un año después, con un exitoso disco en el mercado, conocida a nivel mundial y con su última canción, 'Manchild', recién estrenada, la ex chica Disney ofrece su primer concierto en España en el marco del Primavera Sound. Desde Estados Unidos hasta Francia, todos quieren ver a la diva pop.

Mia y Mia, de California, en el Primavera Sound este viernes / MANU MITRU

'Outfits' para la ocasión

Con solo 14 años, Mia y Mia (sí, se llaman igual) pidieron a sus padres viajar desde San Francisco a Barcelona para ver a Sabrina Carpenter. Mientras los adultos disfrutan de algunos de los grupos de la tarde, ellas han ocupado la primera fila desde primera hora de la tarde para ver de cerca a su cantante favorita, que actuará a las 12 de la noche. Las jóvenes llevan un año planeando la cita barcelonesa y han diseñado sus propios 'outfits' para la ocasión. "Quiero estudiar Arte y Diseño, así que decidí hacerme mi propia ropa. He tardado más de 75 horas en crearlo", asegura la estadounidense.

Alex, Víctor y Laura en el Primavera Sound este viernes / MANU MITRU

Libertad sexual

Laura, Álex y Víctor, de 26 años, han viajado desde Madrid para disfrutar de la artista. "Nos hemos tenido que alojar a las afueras, en Viladecans, porque los precios estaban imposibles en Barcelona", aseguran. Los tres (llenos de besos por todo el cuerpo, haciendo referencia a la portada del último disco de Carpenter) son seguidores de la cantante desde sus inicios. "Me gusta que Sabrina sea tan explícita con sus letras. Tiene el aspecto de niña tímida y buena, pero luego en sus canciones arriesga mucho. Habla de sexo sin tabúes", reivindica Laura.

Lorena y Vera este viernes en el Primavera Sound / MANU MITRU

Fans desde el principio

Fans de Sabrina Carpenter desde su primer disco, Lorena y Vera, de 23 años, han buscado un hueco en las primeras filas el escenario del Primavera Sound sobre las siete de la tarde. "La seguimos desde que salía en Disney Channel", aseguran, felices de la trayectoria que mantiene la artista: "Lleva muchos años trabajando y se merece el lugar en el que está ahora". "Me gusta mucho su sentido del humor, que lo aplica tanto en su vida como en su música", comentan las jóvenes.

Miguel, fan de Sabrina Carpenter, en el Primavera Sound / MANU MITRU

Una artista pop "perfecta"

Desde Cádiz, Miguel descubrió a Sabrina Carpenter con su penúltimo disco en el mercado, 'Emails I Can't Send', y cuando lanzó 'Short n' Sweet' se "volvió loco". "Es diversión, es pop, es 'niñateo', es facilón y es música de verano para gente a la que le encanta disfrutar", expresa el joven de 27 años. Su canción favorita es 'Juno', una canción "pop perfecta", y espera poder escucharla de cerca esta noche: "Estoy luchando por mi vida para conseguir estar en las primeras filas".

Morgan y Margot, desde Francia para ver a Sabrina Carpenter / MANU MITRU

Máxima autenticidad

Las francesas Margot y Morgan han venido este fin de semana expresamente a Barcelona para ver a Sabrina Carpenter. La intérprete es un referente para ellas: "Siempre es ella misma y es auténtica, de manera muy abierta, defendiendo su libertad y su propia manera de expresarse". Aunque en un inicio Margot no acabó de conectar con su música, ahora es una de sus mayores fans: "Escuché 'Espresso' hace un año y no me gustó, pero luego descubrí otras canciones y ahora es mi artista más escuchada en Spotify".

Maya, fan de Sabrina Carpenter, en el Primavera Sound / MANU MITRU

Con el 'merchandising' oficial

"Llevo siguiendo a Sabrina desde sus inicios. Fui a Copenhague a verla a principios de años", explica Maya, luciendo una camiseta de la gira de la cantante. Sobre las cinco de la tarde se ha acercado al escenario donde actuará la intérprete de 'Taste' para poder verla desde una posición privilegiada. La joven argentina de 30 años vive en Palma de Mallorca y es asistente del Primavera Sound desde hace años. "Me compré la entrada hace un año, antes de saber que vendría Sabrina", asegura.