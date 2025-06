Charli XCX celebra la fama por fin llegada (y Troye Sivan, su cumpleaños) en el Primavera Sound 2025

Tanto Charli XCX como Troye Sivan ya pasaron por el Primavera Sound 2024, pero aquí los tenemos de nuevo en el de 2025. Los álbumes que airean son los mismos de entonces. ¿Cómo se justifica esa repetición? De entrada, todo cambió para Charli tras la edición de 'Brat' –seis días después de su actuación en el PS de 2024–, disco que ni los más viejos fans esperábamos que fuera a convertir a esta casi veterana del dance-pop en reina del verano 2024: su repertorio y actitud se colaron, de un modo u otro, en todas partes, campaña de Kamala Harris incluida, e hicieron a Charli hiperfamosa cuando ella ya se sentía cómoda en el estatus de clásica de culto. Esto había que celebrarlo. Como el cumpleaños de Troye, nacido el 5 de junio de 1995.

Por otro lado, no es lo mismo verlos por separado que con su gira conjunta Sweat, en la que estos grandes iconos 'queer' se alternan felizmente sobre el escenario, se contaminan mutuamente los repertorios y, por supuesto, cantan juntos dos canciones de Charli en las que Troye es ilustre invitado: el clásico '1999' y, como gran colofón, la versión house baleárico de 'Talk talk', uno de los numerosos aciertos de 'Brat', recién coronado por 'Rockdelux' (en su simplemente espectacular número 400) como segundo mejor disco dance-pop del siglo XXI.

El primero en saltar a escena es Sivan, pura languidez frente a la fiereza de su amiga, pero solo en el aspecto vocal. Desde el arranque con 'Got me started', en la que se apropia hábilmente del 'Shooting stars' de Bag Raiders, el superviviente de la serie 'The idol' demostró ansias de provocación: era la primera canción y ya le veíamos usar el micrófono como símbolo fálico en connivencia con uno de sus bailarines. Charli sale sola al redil y no trae coreografías ensayadas de casa. Solo baila con una cámara que la persigue insistentemente para convertir los visuales en documento dinámico e intenso. Troye debe ajustarse a la cruda, desnuda visión escénica de su amiga en la era 'Brat': aquí no hay gran atrezo ni fuegos artificiales, solo una pasarela, una plataforma, algo de andamiaje y muchas fuentes gigantes en pantalla.

En un primer momento, pareció que iba a haber demasiado contraste entre los acelerados, descarados, chirriantes hits hyperpop de Charli (primeros en la frente: '365' en 'remix' con Shygirl, '360' y 'Von Dutch') y los a menudo más sensuales, interioristas temas de Troye, pero poco a poco fueron tan evidentes las conexiones como las diferencias. Ella mostró su cara más emocional en 'Sympathy is a knife', cumbre del concierto junto con 'Track 10', en la que el twerking dio paso a la catarsis arrastrada, o esa 'Girl, so confusing' con Lorde enlatada (mejor eso que nada) y unas notas del 'Everytime' de Britney Spears como preludio. Él no dejó de sorprender con simpático descaro: "¿Qué tal, maricones?", preguntó en perfecto castellano antes de anunciar 'Bloom' como una canción "para vosotros". Y a la altura de 'STUD' (con elementos de '365') o la magnífica 'Rush', se alejó definitivamente de las medias tintas del pop de dormitorio para postularse como héroe plausible de la música disco futura. Quedó una fiesta de lo más completa y generosa, dos horas en un cielo de liberación, aceptación de uno mismo y feliz libidinosidad.