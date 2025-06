El Primavera Sound del relevo generacional: de santuario indie a templo pop de la Generación Z

Hubo un tiempo en el que el Primavera Sound era indie y otro tiempo, un poco después, en que el propio festival tiraba de guasa para reírse de su propia naturaleza fundacional. “Antes todo esto era indie”, podía leerse entonces, allá por 2019, en unas banderolas desperdigadas por el Parc del Fòrum que alentaban y celebraban un relevo generacional casi integral. Fue el año, recuerden, de Rosalía y J Balvin. Del flamenco-trap y el reguetón. De Janelle Monae y, ojo, el mainstream a chorro de Miley Cyrus.

“El timón ya hace tiempo que lo estábamos poniendo en esa dirección, pero este año ha sido histórico, porque hemos dado el giro definitivo y el público ha respondido muy bien”, señalaba entonces el director del festival, Gabi Ruiz, a la hora de valorar al vuelco estilístico y conceptual de la cita barcelonesa. La cuota indie, el surtido de guitarras y aparataje analógico, seguía ahí, sí, pero había pasado de plato principal a guarnición. El contorno.

Luego vendrían la pandemia, los carteles interruptus -en algún momento incluso llegó a estar fichado Bad Bunny, el hoy deseado 'abarrotador' de estadios- y el volver a empezar desde la celebración y el autohomenaje, pero con el desembarco este año de Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, primer pleno de cabezas de cartel de la última década, se cierra un círculo y se consuma el ‘sorpasso’. Es, en cierto modo, el signo de los tiempos y la reconquista del hedonismo asociada al nuevo pop electrónico en todas sus encarnaciones imaginables. Un cóctel casi perfecto de viralidad, emoción instantánea y FOMO.

Vista general del público en la jornada inaugural del Primavera Sound / MANU MITRU

Cambio de ciclo, pues, y puertas abiertas a una hornada de público, generación Z y alrededores, que probablemente ni siquiera había nacido cuando el Primavera Sound echó a rodar en 2001 en el Poble Espanyol. El final de una era, que dirán todos los festivaleros kilómetro cero, veteranos de largo recorrido que, cosas de la edad o la falta de sintonía con el cartel, se han dado este año de baja por primera vez y, aseguran, ya no volverán. O tal vez sí, porque el mercado es caprichoso y lo mismo te ofrece un año el rutilante estreno de la estrella pop del momento que la reunión recalentada de alguna vieja gloria de los noventa ¿FKA Twigs o Pavement? ¿Gracie Abrams u Oasis? En eso estamos.

Los peajes de la novedad

La idea del recambio y la renovación, ya ven, viene de lejos: intentar rejuvenecer los cabezas de cartel para atraer a un público más lozano es algo que el Primavera Sound persigue desde hace años, ya sea apostando por los raperos del momento (Kendrick Lamar en 2014, Run The Jewels en 2017) o rindiéndose a las nuevas divas de pop (Lorde en 2018, Carly Rae Jepsen en 2019). En 2017, el gran año e Bon Iver, The XX y Solange, la organización ya detectó un primer gran pico de cambio que, desde entonces, ha avanzado en modo yenka: un pasito hacia adelante en 2019 con Rosalía y J Balvín, repliegue nostálgico en 2023 con Blur y Depeche Mode; ventana al futuro en 2022 con Tyler, The Creator y Megan Thee Stallion, atracón de clasicismo en 2024 con Pulp y PJ Harvey.

Fans de Lana del Rey fotografiados en 2024 esperando con horas de antelación frente al escenario / MANU MITRU

También en la novedad tiene sus riesgos, como pudo verse el año pasado, cuando buena parte del público que fue a ver a Lana del Rey se esfumó como por arte de ensalmo en cuanto la diva neoyorquina volvió al camerino. Sufren las barras y el resto de bandas, a las que se les fuga parte del público potencial. Tampoco a los grupos programados a primera hora en los escenarios principales les hace demasiada gracia tener que actuar ante indiferencia de las nuevas hornadas de fans de los grandes cabezas de cartel que, impacientes, hacen guardia bajo los focos desde primera hora de la tarde. Ocurrió con Lana del Rey el año pasado, con Rosalía en 2023 y es más que probable que ocurra este fin de semana con las tres cabezas de cartel. Ante la duda, lo primero que uno ve cuando accede al recinto del Fòrum es una gran escultura de ‘Las supernenas’. Sutilezas, las justas.

A pie de pista, la renovación de público y la consolidación del fenómeno fan se traduce también en cierto desdibujamiento de uno de los rasgos distintivos del Primavera Sound: el picoteo sin rumbo y el dejarse mecer por un cartel que siempre ha reservado espacio para lo sorprendente e inesperado. Para Motörhead compartiendo velada con Yo La Tengo; Lluís Llach plantando bandera en la plaza del Poble Espanyol; Mayhem cruzando la penúltima frontera, la del black metal más turbulento; y Los Chichos haciendo lo propio con la última, la de la rumba.