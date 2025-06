Nueve ex consellers de Cultura, contra el traslado de las pinturas de Sijena: "¿Cuántas piezas andaluzas, valencianas o aragonesas hay en el Prado que nadie reclama?"

Àngels Ponsa Roca, Mariàngela Vilallonga Vives, Laura Borràs Castanyer, Lluís Puig Gordi, Santi Vila Vicente, Joan Manuel Tresserras Gaju, Ferran Mascarell Canalda, Caterina Mieras Barceló y Joan Guitart Agell, nueve consellers de Cultura de la Generalitat de las últimas cuatro décadas (Guitart lo fue de 1988 a 1996) han presentado esta mañana un comunicado en apoyo del Mnac y contra el traslado de las pinturas de Sijena que custodia el MNAC a Aragón que dictaminó recientemente el Tribunal Supremo. Los firmantes aglutinan a casi todos los responsables de Cultura con la excepción de la antecesora a la actual consellera, Sònia Hernández, Natàlia Garriga.

“Nos ponemos junto al MNAC y de las administraciones catalanas para defender ante los tribunales y las instituciones internacionales el mantenimiento de las pinturas en el museo que las salvó y las acoge, para garantizar su conservación y para evitar un traslado que podría suponer la pérdida irreparable de una obra maestra del patrimonio cultural”, reza el comunicado, donde se defiende lo que ya han expresado numerosos técnicos y expertos en conservación: que su traslado pondría en peligro las delicadas obras. "Las pinturas murales de Sijena son un testimonio único del románico europeo a la vez que son obras extremadamente frágiles, como ha reconocido la comunidad científica y técnica especializada, y no pueden ser trasladadas sin sufrir daños irreparables”.

Guitart y Vila no han podido asistir al acto por motivos personales y Puig lo ha hecho por videoconferencia. “Todos los que estamos en esta mesa hemos tenido el dolor de cabeza de Sijena. Algunos, como Vila, siguen a la espera de un juicio y no saben cómo terminará el asunto”, ha explicado Àngels Ponsa Roca, quien ha manifestado su “incomprensión” ante una sentencia que “ignora todos los criterios profesionales” que han desaconsejado el traslado de las pinturas.

Tresserras ha destacado el argumento de legitimidad. “No hubo ningún expolio ni nada parecido. Hubo un procedimiento en el que unas pinturas que fueron objeto de un asalto y un incendio fueron rescatadas. Fue absolutamente legítimo”, ha destacado el ex político, que ha asegurado que los ex consellers que no han firmado el manifiesto lo han hecho por motivos personales, pero no por discrepancia con el mensaje. “El sentido común dice que el arte está hecho para disfrutar, no para hacer la guerra. Y el mundo científico se ha pronunciado y ha dicho que lo mejor es dejar las obras donde están”, ha destacado Caterina Mieras, la más optimista respecto a cómo se resolverá el caso.

Ferran Mascarell ha recordado que a principios de su mandato como conseller estuvo a punto de llegar a un acuerdo con el gobierno socialista aragonés de entonces, pero que el propio gobierno le confesó que un acuerdo no era lo óptimo debido a la cercanía de unas elecciones autonómicas en las que hubo un cambio de gobierno (ganó el PP) y entonces el discurso se recrudeció y la lucha por las obras de Sijena se convirtió en materia de “activismo político”. “Lo que deberían hacer las autoridades aragonesas es dar las gracias al MNAC”, ha dicho Mascarell. “Los retornos no se están produciendo en ningún otro caso. ¿Alguien se imagina que se reclamara alguna obra del Prado? Pues poco más hay que decir. Creo que hace falta un debate técnico y complejo, sino acabaremos aceptando una serie de renuncias”.

Mascarell ha recordado la polémica de los papeles de Salamanca y ha animado a la sociedad civil catalana a manifestarse. "La estrategia siempre es la misma. Judicializar y luego aplicar sentencias que no tienen nada que ver con la realidad artística. ¿Cuántas piezas andaluzas, valencianas o aragonesas hay en el Prado que nadie reclama?".

Para Mariàngela Vilallonga, la sentencia es “lamentable”. “Alguien debería decir que esta sentencia es inejecutable”, ha afirmado la ex consellera. Laura Borràs ha recordado que ella ejerció “la objeción de conciencia artística”: “No nos pueden obligar a hacer algo que destruirá las obras”, ha afirmado la ex consellera, para la que la sentencia es “una nueva muestra de lawfare y de catalanofobia institucional, además de un atentado contra el patrimonio artístico”. Borràs ha recordado la época del procés en la que se aplicó el artículo 155, cuando el ministro de Cultura Méndez de Vigo tomó las riendas de la conselleria de Cultura: “Es el artículo 155, que quiere acabar el trabajo”, ha dicho Borràs, que ha pedido “que la barbarie judicial no se convierta en barbarie artística”.

El comunicado también defiende el MNAC como “institución cultural de referencia internacional” y ataca la sentencia del Constitucional. “La sentencia del Tribunal Supremo que avala el regreso de las pinturas murales de Sijena en el monasterio aragonés no tiene en cuenta criterios históricos, técnicos ni científicos, y no ha atendido a los argumentos de legitimidad de la parte catalana. El MNAC ha tenido un papel decisivo en su rescate y ha garantizado su conservación durante décadas: han sido preservadas con las máximas garantías y se han hecho accesibles a toda la ciudadanía. Cuesta encontrar ejemplos de intervención responsable y transparente en la preservación del patrimonio artístico que sean equiparables”.

El manifiesto también recuerda el caso de las obras de Lleida, “adquiridas mayoritariamente por el obispo Messeguer de forma inequívocamente legítima, el rescate y los acuerdos con el orden religioso que era titular fueron totalmente legítimos y orientados a la preservación de las obras. Por eso, en ningún momento previo a la segregación del obispado de Lleida el gobierno aragonés planteó ningún causa al respecto”.