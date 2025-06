Hablemos del escupitajo: ¿Cuándo se convirtieron en llamas?

Salir a pasear por las calles de Barcelona se ha convertido en toda una gincana. Es como adentrarse en el Pantano de Fuego, donde lo peligros de la ciudad se intentan detectar a través de señales visuales, auditivas y (no, por favor) táctiles. Es poner un pie en la vía pública e ir sorteando patinetes (otro día haremos un perfil sobre el tipo de mendrugo que usa este artilugio), cagadas (no siempre son de perro); meadas (las que huelen son de humano); cadáveres de palomas (atropello o ataque de gaviota); o basura que alguien ha decidido que debe tirarse en cualquier lugar menos en una papelera o que, después de vaciar todos los contenedores, no se molestan en recoger y dejan bien esparcida. Sin embargo, algo que también se ha convertido en deporte de riesgo es esquivar los escupitajos que algunas personas deciden libremente liberar en tus narices sin ningún tipo de pudor.

Estás de suerte si sólo ves el resto del lapo viscoso en el suelo. O si de lejos, el humano ya emana un sonido de alerta previo antes de iniciar su ritual de lanza llamas. Los hay tan ambiciosos que se retan para superarse en sus lanzamientos mientras esperan que la práctica se convierte en disciplina olímpica. Pero lo peor, sin duda, es cuando coincides a la misma altura del proveedor del gargajo y te lo tira prácticamente a los pies. Este soez y sucio gesto se convierte entonces, además, en ofensa. Porque aunque simplemente haya sido una casualidad (no te ha visto porque no le importas); tenemos culturalmente registrado que escupir sobre alguien es una muestra inequívoca de desprecio (en oposición a besar los pies que demuestra adoración y sumisión). Esa persona que escupe a tu paso no sólo te insulta a ti, insulta al espacio público, a la civilización. Y, verán, no es un sentimiento agradable para algunos (deseo que sean muchos, pero en los tiempos que corren ya no me atrevo a tal esperanzadora estimación).

Pese a que la pandemia se vivió como una especie de paraíso para los más escrupulosos, las prácticas higiénicas más básicas como proporcionar gel hidroalcohólico en lugares masivos no se ha mantenido (en cambio, prosiguen con lo del del código QR plastificado para descargar el menú como si el documento no lo hubiera sobado todo el mundo…). La bella liturgia de lavarse las manos no se ha quedado, pero los escupitajos han sobrevivido: y no a una peste, ¡a dos! A principios de siglo, con la Gripe Española pareció que este horrendo gesto iba a quedar más o menos erradicado.

Pese a las numerosas intentonas previas de prohibir (sancionar) escupir en público, hasta que no supuso un riesgo para la salud no se frenó la costumbre. Para evitar contagios, se obligó a la población a toser, sonarse y escupir en un pañuelo y que lo guardaran hasta que pudieran deshacerse de manera segura del moquero. Una costumbre que aún conservamos y que, por ejemplo, a los japoneses les conmociona (¿por qué conserváis vuestros deshechos?, preguntan horrorizados). En Asia, al no haber sufrido la Gripe Española, lo de escupir es habitual. Pero allí también se han ido implantando medidas de corrección y contención porque no deja de ser sencillamente repugnante , antihigiénico e insostenible.

Aunque la mayoría de sus practicantes son hombres, también se han sumado algunas mujeres a la tendencia. Tal vez tenga que ver con el hecho de que lanzar un pollo ha sido promovido, normalizado y mediatizado por el deporte rey. Y desde que el fútbol femenino goza de igual popularidad que el masculino, más jóvenes están dispuestos y gustosos a emular a sus ídolos. Así que si no puedes chutar como Lamine Yamal o Aitana Bonmatí, escupes como ellos. Es apiracional. Así hemos llegado al día de hoy, donde la mitad de los entrenadores, jugadores y vecinos se han convertido en llamas.