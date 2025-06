Fantasía ‘clubber’ y catarsis pospunk en el Primavera Sound: de FKA Twigs a Idles

FKA Twiggs fue la reina del anochecer, este jueves en el Primavera Sound (a la espera de Charli XCX), con la fantasía nocturna y libidinosa de ‘EUSEXUA’, álbum cuyo título funde las palabras ‘euphoria’ y ‘sex’ con vistas a la cúpula del placer. Un espectáculo a la vez personalista y coral, mental y físico, en el que su art-pop mutó hacia una ‘rave’ de terciopelo que sometió a la multitud reunida en el Fòrum.

Fue un show en tres actos, sin pausas ni palabrería, como una pieza teatral, donde vimos a británica Tahliah Debrett Barnett trepando por una barra fija y jugando al roce con sus bailarines en un repertorio que, a partir de la proa de ‘Perfect stranger’, desplegó un sinuoso trance ‘clubber’, devorando piezas de discos anteriores, como ‘Oh my love’ y ‘Two weeks’, y hasta ‘Vogue’, de Madonna, y luciendo su voz presta a los tonos más altos.

En severo contraste, una fiable ración de pospunk a cargo de Idles. Su brutalismo quirúrgico arrancó con ritmo de plomo (‘Colossus’) y se revolucionó de al grito de “free Palestine” y de un interrogante menos irónico de lo que podría parecer: “¿Estáis listos para el amor?”. De eso va, dijeron en su día, su último álbum, ‘Tangk’, y ahí estuvo el desvarío de ‘Gift horse’, precipitando el pogo. Idles no inventan nada, heredan los extremismos noventeros (hola, The Jesus Lizard), pero sus engranajes son implacables y en un gran recinto como el Fòrum su pegada prendió casi tanto como el año pasado en el Sant Jordi Club.

Público en la primera jornada del Primavera Sound 2025 en el concierto de Idles / Europa Press

La jornada deparó otras propuestas de signo menos catártico. CMAT, es decir, Ciara Mary-Alice Thompson, encandiló a un público muy adepto (mucho paisano irlandés) con su simpatía camp, sus ecos ‘easy-listening’ de los 60 y sus pellizcos country. El encanto de no querer ser la más moderna la clase. No lo es tampoco la neoyorkina Cassandra Jenkins, suministradora de dulces tonadas (‘Crosshairs’) a veces devaluadas por un saxo fatal a lo Kenny G. Ni la virginiana Kate Bollinger, aunque puso una bonita banda sonora a la tarde con sus ‘Songs from a thousand frames of mind’, portador de aromas folk-pop y soft-rock de otro tiempo.