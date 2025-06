Una epopeya de ruido atonal a la hora del vermut: así se inaugura el Primavera Sound a 6 kilómetros del Fòrum

El Primavera Sound perdió el año pasado a Shellac, grupo bandera y única constante durante muchos años en una programación siempre cambiante, y, doble drama, se ha quedado este año sin el Auditori del Fòrum, joya de la corona y escenario emblemático que se había convertido en sinónimo de las grandes gestas y conciertos memorables. ¿El sentido homenaje a Big Star? ¿El renacimiento de Dexys? ¿La insólita cercanía de Portishead? ¿La exhibición de Mavis Staples? ¿My Bloody Valentine en modo Manowar? Todo sucedió ahí, en el coqueto edificio triangular de Jacques Herzog y Pierre de Meuron que, cosas de la agenda congresual, se ha caído este año de la programación del festival.

El año que viene volverá. Así que nada grave. O tal vez sí. Porque mientras que lo de Shellac ya se resolvió el año pasado dedicándole un escenario a Steve Albini, fallecido pocos días antes, y estrenando el último disco del trío de Chicago a la misma hora a la que tendría que haber actuado en el festival, sustituir el Auditori ha sido un poco más complicado: perfil discreto y programación de mínimos a la hora del aperitivo -horario mediterráneo, se entiende; entre la una y las cuatro- en las salas Apolo y Paral·lel 62. Sí, en la otra punta de la ciudad. Literalmente: 6,5 kilómetros en línea recta, casi 40 minutos en transporte público, como informó una pareja italiana que se había despistado y había acabado en el Fòrum.

Concierto de Kali Malone en Primavera Sound / FERRAN NADEU

¿Suficiente como para desanimar a los asistentes más madrugadores? Nada de eso. Ahí estaban todos como un clavo a la una del mediodía, dando la vuelta a la manzana del Paral·lel 62 en una cola que ríete tú de las que se montaban a las puertas del Auditori. La cosa iba con retraso, media horita larga, pero dentro esperaba Kali Malone, organista ‘cum laude’ y prestidigitador del drone exprimido ‘ad eternum’.

Con la mudanza, aseguran desde la organización, se busca preservar los “conciertos en distancias cortas en un contexto inusual dentro de un festival”, una máxima que encaja a la perfección con lo de Malone. A saber: órganos procesados, ‘loops’ crujientes y distorsiones de las que atraviesan el esternón. Una inquietante ceremonia de ruido atonal cayendo en cascada desde el escenario. Hipnosis colectiva y banda sonora como de apocalipsis a cámara lenta. Lo normal para un jueves a la hora del vermut, vamos.

La gente no es que no se moviese, es que apenas pestañeaba. El embrujo sonoro seguía con Moritz Von Oswald y su intrépido ‘Silencio’, pero los platos fuertes llegarán a partir del viernes, con Cat Power cantándole a Bob Dylan y Salif Keita exhumando la mejor tradición africana. Vale, no es el Auditori, pero como parche temporal no está mal.