Collboni asegura que entiende la actitud de boicot en el Sónar

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado entender las actitudes de boicot al festival Sónar y ha añadido que la sociedad debe manifestarse "a través de sus instrumentos". "No hablaría de boicot al Sónar, las cosas son algo más sofisticadas, pero entiendo que haya reacciones", ha manifestado en declaraciones a La2 y Radio4. El alcalde ha denunciado el "genocidio sistemático contra el pueblo palestino en Gaza" y ha dicho que como Ayuntamiento han roto relaciones con Israel y en los próximos días se hará una circular interna con el listado de empresas con las que no se establecerán relaciones, entre las que no aparece la empresa KKR porque no está en el listado "oficial" de la Unión Europea. Ha añadido que no irá al Sónar: "Este año no me cuadra".

El alcalde de Barcelona ha explicado que el consistorio no apoya explícitamente al Sónar sino a "una fundación que hace innovación del Sónar". Recordó que el Ayuntamiento aprobó el pasado viernes una resolución a través de la que rompe relaciones con Israel y en esta se especifica cuáles son las empresas que en estos momentos colaboran, de forma directa o indirecta, "en la ocupación de territorios de Palestina".

En este sentido, ha dicho que esta es la lista que la Unión Europea difundió y que está formada por más de 90 compañías. Entre estas, concretó, no aparece la empresa israelí KKR. La firma hebrea es accionista de Superstruct Entertainment, propietaria de Sónar, y esta vinculación ha generado una ola de protestas que se ha traducido en las bajas de artistas.

Irá al Cruïlla

El alcalde ha remitido en todo momento a la declaración aprobada en el plenario y, a pesar de asegurar que entendía las actitudes de boicot, ha informado de que no puede expresar su opinión personal, ya que es el alcalde de la ciudad. Sí ha explicado que no tiene previsto asistir al festival, al que sí ha ido otros años, porque este no le cuadra en la agenda. Ha añadido que tampoco tiene previsto ir al Primavera Sound pero sí al Cruïlla.

Collboni sí asistirá a la Marcha del Orgullo LGTBI que tendrá lugar el 28 de junio en Budapest y que ha sido prohibida por el gobierno de Viktor Orbán. Ha explicado que fue invitado por el alcalde de la ciudad y que decidió ir, como aseguró que harán otros alcaldes y europarlamentarios, en defensa del derecho a la libre manifestación.

El alcalde de Barcelona ha afirmado que se debe poner de relieve "el peligro de regresión democrática" en varios países que, además, ha dicho que son miembros de la Unión Europea. Collboni ha lamentado que hay una "regresión que barre todo el mundo" y ha puesto de relieve que los gobiernos de España, Catalunya y Barcelona son una excepción por tener gobiernos de izquierdas.