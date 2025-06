Cat Power, cantautora: “Ahora, con Trump, debemos usar las palabras con claridad, como Dylan nos enseñó, o estamos acabados como democracia”

Cat Power lleva desde noviembre de 2023 fundiéndose con las canciones de Bob Dylan a los ojos del público y en este tiempo dice haber encontrado en ellas “significados más abiertos y profundos”. Este no es un ejercicio común de ‘covers’, queda claro. Hay una sintonía integral con las composiciones y con su autor, y una rara fidelidad expresiva, a su libre manera. “Si es así, es porque yo adoro tanto la canción como al cantante. Mi amor por Bob viene de que él me ha transportado incontables veces a un lugar seguro a lo largo de mi vida”.

La cantante y guitarrista de Atlanta aterriza este viernes en Paral·lel 62, dentro del Primavera Sound, cargada con ese cancionero recreado en el álbum ‘Cat Power sings Dylan. The 1966 Royal Albert Hall concert’, evocador de un mítico bolo del trovador de Duluth que durante décadas corrió como disco ‘bootleg’ hasta su edición oficial en 1998 (y que en realidad no se grabó en esa sala de Londres, sino en el Free Trade Hall de Manchester, si bien ella se presta a seguir jugando con el equívoco legendario). “Todos vemos mensajes entre líneas en los versos de Bob, pero al cantarlos sientes que hay algo más, y yo eso no lo sabía”, cavila Cat Power. “Podría decir que he experimentado ciertas epifanías cantando estas canciones”.

Sentimiento de ‘outsider’

Chan Marshall, Cat Power, atiende a este diario por Zoom y se muestra como una entrevistada muy alejada del piloto automático promocional, dando largas y detalladas explicaciones, haciendo pausas y replicando al periodista. Explica que creció escuchando “a Bob” y que a los 16 años eligió una de sus canciones, ‘Desolation row’, para un trabajo de lengua, asignatura cuyo profesor “era muy cerrado de mente y muy conservador”. Esa pieza tiene que ver con lo que llama “el misterio” que encarna Dylan. “Sus palabras, mostrándose como un ‘outsider’, un observador, resonaron en mí porque eran como recuerdos compartidos líricamente, y porque yo siempre me sentí como una ‘outsider’, una observadora silenciosa”. Dylan es más que una influencia musical: “Yo lo llamo ‘God Dylan’”.

Siendo una cantautora que ha ahondado en esa obra ajena, ¿qué le ha parecido la aproximación en clave audiovisual de ‘A complete unknown’? “He tardado en verla, porque los ‘biopics’ no son lo mío. La acabé viendo hace tres semanas. Y lloré al final. El director [James Mangold] supo comunicar el misterio a Timothée [Chalamet], y Timothée a nosotros. Sentí que no estaba actuando, sino que se había metido dentro de un saco de patatas con el alma de Bob y que se tambaleaba con él, y que era perfecto”.

Romper la brecha

Se habla de la posible fractura generacional actual relativa a los referentes culturales, y ese filme le invita a pensar que esa brecha es superable. “Mi hijo no quiere oír hablar de Bob Dylan ni quiere ver la película, porque su madre lleva dos años trabajando sus canciones. Pero él tiene dos buenos amigos, uno de ocho años y otro de once. No se conocen entre sí. Y ambos fueron a ver la película con sus padres y ambos les rogaron luego que les compraran una guitarra eléctrica por su cumpleaños, y luego una armónica con su soporte por Navidad. Ahora, los dos tocan canciones de Bob Dylan. Así que la brecha, ¿realmente existe? ¡No!”.

La perspectiva de todo ello va más allá de una partitura: se trata de “ayudar a la gente joven a que aprenda sobre los derechos civiles en América” en un tiempo en que “la historia de la población negra se ha eliminado de las librerías públicas” y en que el presidente, Donald Trump, insulta a uno de los artistas más destacados de su país, Bruce Springsteen. “No me gusta ni siquiera pronunciar su nombre. Decir eso es tan estúpido… Springsteen representa al americano medio. Por cierto, ¿sabes que Dylan está obsesionado con él? Una vez casi lo arrestan por merodear por su casa. Adora a Bruce. Y a Warren Zevon”.

Una huelga general

Lo que “está pasando” en su país es “peligroso”, y resulta “supernecesario hablar de ello”. Cat Power realza “el poder de la gente”, visible en los “cinco millones de personas que en abril salieron a protestar”, destaca. “Pero hay que doblar o triplicar eso. Una huelga general. En Francia las hacen continuamente, una semana quemando coches, y consiguen lo que quieren. Se ha planteado hacer una el 15 de junio, aunque es difícil, porque los canales de noticias no informan al respecto”.

Girar por Europa como estadounidense no le crea “ninguna incomodidad”, porque ante su público se siente como “tocando en la cocina de su casa”. Percibe una conexión flotante. “Estamos juntos en esto”. Lanza al periodista una extraña pregunta: “¿Tú fuiste el chico más popular de tu escuela?”. A punto de responderle (que no, que la timidez hacía estragos), los 40 minutos de Zoom expiran y se corta el diálogo.

Minutos más tarde, llega una respuesta por correo. “No respondas, sé que no lo fuiste. Nadie en los conciertos de Cat Power lo fue. Esa es mi gente. Sabíamos mejor que el chico más popular de la escuela que la búsqueda de la verdad era la respuesta: ahí radica nuestra atracción por el cine, el arte, la música, con nuestras pequeñas mentes críticas, que nos acercan a Bob Dylan. Ahora, con Trump, debemos tratar de usar nuestras palabras con claridad, como Bob nos enseñó. Si no, estamos acabados como sociedad democrática”.