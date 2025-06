Más de treinta artistas anulan sus actuaciones en el Sónar por su relación con el fondo israelí KKR

El Festival Sónar, que tendrá lugar en Fira de Barcelona del 12 al 14 de junio, ha confirmado que seis artistas más han cancelado su participación en esta edición tras el estallido de la polémica por su vinculación al fondo KKR. Arca, Rone x (La)Horde with Ballet National de Marseille, Asia, 15 15, Paquita Gordon y Shaun J.Wright, son los últimos grupos que se han desmarcado de la programación.

Con esta actualización, la cifra de los artistas que han cancelado su participación en el festival ya asciende a 34. Aún así, el Festival Sónar ha mantenido su postura de condena "al genocidio sobre el pueblo palestino" y ha asegurado que tiene nula relación con dicho el fondo.

Entre los artistas de Sónar de Día que han cancelado se encuentran: 15 15; ABADIR; Akyute & Alice Sparkly Kat; ANCIENT PLEASURE; Animistic Beliefs & Jeisson Drenth; Asia; Dania + Mau Morgó; DjSport; Emma dj; Forensis & Bill Kouligas, y dj g2g.

También se añaden otros grupos como Heith, James K, Günseli Yalcinkaya & Andrea Belosi; Juliana Huxtable; KEBRA; Le Motel; NEW YORK; Nexus (B4mba & Mooki6); Paquita Gordon; patten; Sara Persico & Mika Oki; Shannen SP; Shapednoise & Sevi Iko Domochevsky; Shaun J.Wright; Sofia; Vica Pacheco; Ville Haimala, y YESSi PERSE + laSADCUM.

De Sónar de Noche lo han hecho Arca; Rone x (La)Horde with Ballet National de Marseille; EYRA; oma totem; DJ Paca; DJ SOSA RD, y Tiyumii, por lo que también se han visto afectadas algunas actividades del Sónar+D y expositores del Project Area.

Nuevas disposiciones

Mientras tanto, el festival ha revelado que Richie Hawtin presentará un 'show' único en formato Dj creado exclusivamente para la ocasión, en lugar de aparecer como Plastikman.

En paralelo, el Sónar también activó un procedimiento para centralizar las solicitudes de devolución de entradas y quejas, a las que respondería de forma individual. En todo caso, el plazo para solicitar la devolución expiró este miércoles a las 23.59 horas.

Un vistazo al 'timeline'

El festival ha recordado que Superestruct Entertainment adquirió Sónar en 2018, cuando en aquel entonces Providence Equity Partners era su principal inversor y que fue en octubre de 2024, cuando vendió su participación a un consorcio formado por el fondo KKR y más de 90 inversores.

Desde el Festival Sónar han manifestado que se trató de una operación financiera en la que no tuvieron "ni intervención, ni voz ni voto", y han insistido en que no ejercen injerencia ni control en sus decisiones de inversión o su funcionamiento. También han añadido que no han enviado ni enviarán "un solo euro" a KKR, y han afirmado que todos los beneficios se reinvierten íntegramente en futuras ediciones.

Por otro lado, la empresa Superstruct Entertainment, comprada por el fondo KKR en 2024, difundió un comunicado en el que aseguraban estar "horrorizados" por la magnitud del sufrimiento y la crisis que ocurre en Gaza e Israel, al tiempo que exigían el fin del conflicto inmediato.