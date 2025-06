Luca Guadagnino dirigirá una película sobre la guerra interna por el poder que casi dinamita OpenAI

El director italiano Luca Guadagnino, responsable de películas como Rivales o Call Me by Your Name, está negociando su participación en una nueva comedia dramática centrada en la crisis interna por la pugna del poder que en 2023 azotó a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial que ha desarrollado ChatGPT.

El siciliano será el encargado de explicar en imágenes uno de los capítulos más turbulentos en la historia reciente de Silicon Valley, meca de la industria tecnológica en Estados Unidos. A finales de 2023, la junta directiva de OpenAI anunció por sorpresa el despido de su cofundador y director ejecutivo, el magnate Sam Altman, acusándole públicamente de ocultar información. La destitución, orquestada por algunos de sus antiguos socios, llevó a otros directivos y al 95% de la plantilla a amenazar con su dimisión en señal de protesta. Tras una semana caótica, la revuelta y la presión de inversores como el gigante Microsoft obligaron a la junta a restituir a Altman, otorgándole aún más poderes, y a disolverse. Desde entonces, el empresario no solo controla holgadamente OpenAI, sino que se ha convertido en la cara visible de la expansión comercial de la IA, lo que le ha llevado a codearse con el presidente estadounidense Donald Trump y otros líderes mundiales.

La película se titulará Artificial. Aunque aún no hay acuerdos oficiales, el reparto podría estar liderado por Andrew Garfield, quién ya ha trabajado con Guadagnino en el thriller After the Hunt. Según The Hollywood Reporter, Garfield interpretaría a Altman, mientras que Monica Barbaro y Yura Borisov, nominados al Oscar por sus interpretaciones en A Complete Unknown y Anora respectivamente, interpretarían a Mira Murati, exdirectora de tecnología en OpenAI, y a Ilya Sutskever, cofundador de la start-up que lideró la revuelta interna para destituir a Altman.

Preparación "a toda velocidad"

Guadagnino, que trabaja en una nueva versión de American Psycho, de Bret Easton Ellis, protagonizada por Austin Butler, dirigirá el guión del novelista Simon Rich, que ha trabajado en Saturday Night Live y en la comedia An American Pickle, que también ejercerá como productor del filme.

The Hollywood Reporter informa Amazon MGM está preparando la película "a toda velocidad" con la ayuda de Heyday Films en la producción. La esperanza del gigante tecnológico es que la producción pueda empezar este verano en San Francisco y en localizaciones indeterminadas de Italia.