Chayanne, pop latino de antes, pero no caducado, en el Palau Sant Jordi

Un cantante que canta (bien y sin filtros robóticos), baila con estilazo, arropado por una frondosa banda de músicos, derrochando simpatía y haciendo reverencias al público. Vieja escuela. Una semana después del monocorde y poco dicharachero Myke Towers, el también puertorriqueño Chayanne nos llevó a las antípodas de aquella noción de pop latino: extrovertido, melodioso, galante. ¿Viaje al siglo XX? Bueno, los asistentes que llenaron este miércoles el Palau Sant Jordi (16.152, según la promotora The Project) tenían aspecto de ser de este, del XXI, y les chifló, comprensiblemente, su muy dinámico repaso por sus hitos (28, algunos agrupados en ‘medleys’) a lo largo de dos horas.

Latinidad de antes, pero no caducada, la suya, vertida en Barcelona tras una ausencia de casi 15 años, con sentido del espectáculo y rotación de números movidos y baladas. Abrió con el arrollador tema titular de su último álbum, ‘Bailemos otra vez’, fundido con ‘Salomé’ y ‘Boom boom’, con un sonido de superproducción que se escoró hacia las guitarras rock en ‘Provócame’. Se notó que uno de sus referentes fue siempre Michael Jackson: guiño fugaz a ‘Don’t stop ‘til you get enough’ y un ‘Baila baila’ de fibra soul-funk y resonancias coreográficas de The Jackson 5.

Chayanne en el Palau Sant Jordi / Bárbara Favant

Cuando se trata de vocalistas de pop latino, el peligro de que la sección de baladas sea un tostón es notorio, pero es distinto con Chayanne. Claro que han escrito para él talentos como el venezolano Franco de Vita o el colombiano Estéfano, caso de ‘Y tú te vas’ y la muy ‘power ballad’ ‘Dejaría todo’, que bordó con sentimiento y poderío vocal, adentrándose en sus audaces recovecos líricos: “He ido más allá del límite de la desolación / mi cuerpo y mi alma ya no tienen conexión”.

Su carrera es más larga de lo que parece y retrocedió hasta los 80 en la celebrativa ‘Fiesta en América’, con su baile de banderas de los países latinos. Se asentó en su período imperial, últimos 90 y primeros 2000, pero lució presente: ‘Bailando bachata’ ya es una de sus canciones más escuchadas, y sacudió dulcemente el Sant Jordi en tiempo de bises, apareada con tres cartas seguras, ‘Tiempo de vals’ (que le escribió José Maria Cano, y se nota), ‘Un siglo sin ti’ (de nuevo, De Vita) y ‘Torero’ (más Estéfano), dando a entender que lo suyo está lejos de languidecer.