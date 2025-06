La Casa Azul enciende el arranque del Primavera Sound con una barra libre de pop eufórico

El aperitivo antes del atracón. El calentamiento para empezar a tomarle las medidas al Fòrum y estrenarse en el Primavera Sound con ánimo de conquista e impulso eléctrico. Picoteo de guitarras a media tarde con Hinds, fantasía electro-house cortesía de Caribou al caer la noche y, entre medias, barra libre de himnos pop con La Casa Azul. El alma de la fiesta. La máquina de baile de Guille Milkyway, encerando la pista de baile e invocando, una detrás de otra, ‘El final del amor romántico’, ‘La fiesta universal’ y ‘La revolución sexual’ y ‘Nunca nadie pudo volar’. Juego, set y partido. Furor sintético para descorchar el festival barcelonés y coronar una jornada inaugural de acceso gratuito (previa reserva, eso sí) que reunió a 30.000 personas, según la organización.

Sólo un escenario en marcha, sí, pero ganas de jaleo como para alimentar los otros 14 que entrarán este jueves en funcionamiento.

La Casa Azul durante su concierto en el Primavera Sound / MANU MITRU

Para ver en acción a Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, santísima trinidad del pop contemporáneo y plusmarquistas de la venta de entradas y abonos en tiempo récord, aún habrá que esperar unas horas, pero su sombra es tan alargada que ni siquiera la jornada inaugural pudo resistirse a su magnético encanto: las madrileñas Hinds sirvieron una apasionada versión de ‘Girl, so confusing’, de Charli xcx y la catalana Llum se hizo visitar en escena por tres tipos disfrazados (o algo así) de las tres divas.“¿No os parece maravilloso que las tres cabezas de cartel sean mujeres? ¿Estáis emocionadas por verlas?”, preguntó Carlotta Cosials, cantante de Hinds, justo antes de atacar ‘Just Like Kids (Miau)’, ajuste de cuentas con el machismo que sigue campando a sus anchas en la industria musical. La respuesta, claro, fue puro griterío. Ganas hay, sin duda. Ya lo verán (y leerán).

Las madrileñas, que llevaban ocho años sin actuar en el Primavera Sound, también se acordaron del llorado Daniel Johnston insertando 'Story Of An Artist' al comienzo de su actuación, rindieron honores a The Clash con una enérgica versión de ‘Spanish Bombs’ y se reivindicaron como el más internacional de los grupos españoles de guitarras haciendo bandera de los estribillos de 'Boom Boom Back' y 'Good Bad Times’. Antes, a pleno sol, la tarde había empezado con Llum saludando a los turistas, que alguno habría por ahí, con el ‘Mediterráneo’ de Serrat, y oteando la bacanal electrónica con frenesí coreográfico y orgullo de ‘performer’ todoterreno. No eran horas, pero resolvió con nota.

Hinds en concierto en el Primavera Sound / MANU MITRU

Con la Casa Azul, infalibles a la hora de echarse una fiesta al hombro y convertirla en un sarao de primera, llegó la fiesta, el bullicio y el rodillo sintético. Chispazos y confeti en ‘No hay futuro’, brazos en alto para mecer ‘No más Myolastan’ (ja), y atracón de júbilo en la majestuosa ‘Los chicos hoy saltarán a la pista’. Con sus mejores galas de profesor de ‘fitness’ intergaláctico (ojo a la camiseta de The Sound Of Philadelphia), Guille Milkyway lideró una impecable expedición alrededor del pop electrónico más vibrante e infeccioso.

Caribou en concierto / MANU MITRU

Una hora sin un gramo de paja pero sobrada de hits, con ‘Esta noche cantan para mí’, ‘Podría ser peor’ y ‘Cerca de Shibuya’ a la cabeza, y cierta nostalgia retrofurista para equilibrar la mezcla. Fiesta universal e intergeneracional (“aún seguimos viendo caras que veíamos hace 25 años”, celebró Milkyway) para encender la previa del Primavera Sound. Exitazo ‘made in Barcelona’ en la noche “abierta a la ciudad”, como recordó el cantante.

Después de eso, Caribou lo tuvo la mar de fácil. Teoría y práctica del subidón, bombos juguetones e hipnóticas espirales de electrónica ácida. Cortita y al pie. Un tipo feliz, el canadiense. Un hippie siglo XXI con sintetizador y proyecciones fabulosas.