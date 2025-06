Los “viajes” a Nueva York y Londres de las pinturas de Sijena: solo fragmentos sueltos y tres antepasados de Cristo

Desde que, la semana pasada, el Tribunal Supremo ratificó que las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sijena depositadas en el MNAC deben volver al cenobio del que que fueron arrancadas en 1936, la parte aragonesa ha relativizado todas las voces de alarma sobre el traslado asegurando que, si las pinturas ya han viajado una vez, pueden volver a hacerlo perfectamente. El museo barcelonés lleva años alertando de lo temerario de exponer unas pinturas de fragilidad extrema, los restos calcinados que no ardieron en el incendio de 1936, a vibraciones, cambios estructurales y posibles alteraciones climáticas y químicas, pero Aragón insiste en que existen precedentes que avalan la viabilidad del traslado.

Se habla, en concreto, de traslados internos, exposiciones internacionales y movimientos varios para intentar rebatir la opinión de expertos como el italiano Gianluigi Colalucci, restaurador de la Capilla Sixtina que aseguró de forma categórica que “las pinturas de Sijena no se podían mover”. “Son obras que han afrontado una historia y una vicisitudes tales que hoy en día no es posible moverlas, técnicamente hablando”, dijo en 2016 en una entrevista en ‘El Punt Avui’.

Operación sin riesgo

En Aragón, sin embargo, lo tienen claro: "Ha habido siete traslados dentro del propio museo y cuatro exposiciones murales que ya viajaron en 1970, 1984, 1993 y 1997 a Nueva York", aseguró la semana pasada el presidente autonómico, Jorge Azcón. Si ese traslado se pudo hacer entonces, añadió, "es de sentido común que en pleno siglo XXI se va a realizar cumpliendo con las medidas de seguridad". Días después, la consejera aragonesa del ramo, Tomasa Hernández Martín, recogió el guante y, preguntada sobre los posibles riesgos de un traslado, aseguró que no existía “tal riesgo”. “Hay segmentos que han viajado a Nueva York y Londres, y dentro del MNAC se han movido siete veces. Es delicado y deben tomarse medidas, pero nada más", insistió.

Y ahí está, en el matiz de los segmentos, la clave. Porque desde 1940, el conjunto pictórico no se ha movido del MNAC. Sí que han salido, en contadas ocasiones, fragmentos sueltos del intradós y pequeños segmentos, pero en ningún caso de los arcos principales ni los añadidos durante la restauración.

Catálogo de las obras de Sijena expuestas en Nueva York en 1970 / EPC

En 1970, por ejemplo, siete retratos de profetas y antepasados de Cristo se prestaron al Metropolitan de Nueva York para la exposición 'The Year 1200'. “Antes del incendio de 1936, la sala capitular del monasterio de Sijena, en la provincia de Huesca, Aragón, albergaba un ciclo de frescos de doce a catorce escenas del Nuevo Testamento en sus muros y un ciclo del Antiguo Testamento de veinte escenas en los paramentos de cinco arcos fajones, cuyos intradoses estaban cubiertos con bustos frescos a tamaño natural de setenta antepasados de Cristo. El ciclo del Nuevo Testamento quedó completamente destruido en el incendio; los restos de las pinturas de los arcos fueron trasladados al museo de Barcelona”, podía leerse en el catálogo de la muestra. En Nueva York se pudo ver también el pequeño arco lateral que se descubrió en 1960, cuando el entonces director del MNAC, Joan Ainaud de Lasarte, lideró una segunda expedición al monasterio de Sijena. Este es, aún hoy, el mayor préstamo de obras de Sijena salidas del MNAC: siete retratos y un pequeño arco.

De Londres a Madrid

Años más tarde, en 1984, tres de los retratos que viajaron al MET se pudieron ver en la Hayward Gallery de Londres, y ya en 1997, los mismos ancestros de Cristo regresaron a Nueva York para sumarse a la gran muestra ‘The Glory Of Byzantium’. Se trata, en concreto, de fragmentos de la genealogía de Cristo según san Lucas con presencia de Jesé y el rey David. Entre 1987 y 1992, mientras el MNAC permaneció cerrado, también se prestaron fragmentos para exposiciones en Girona y Valencia. Por lo que sea, nadie se acuerda demasiado del último ‘préstamo’ relacionado con la sala capitular: ocurrió en 2003, cuando el Museo Arqueológico Nacional de Madrid mostró un fragmento pictórico que no está expuesto en Barcelona porque no se ha conseguido identificar su ubicación.

Detalle de los antepasados de Cristo que regresaron a Nueva York en 1997 / EPC

Desde el MNAC, en cualquier caso, insisten en que se trata de salidas anecdóticas, viajes ‘exprés’ realizados cuando la conservación preventiva era aún poco más que excentricidad y que de ningún modo son equiparables a la complejidad de mover todo el conjunto.

Sobre esto último, la parte aragonesa refiere hasta siete traslados dentro del museo, aunque la institución catalana rebaja considerablemente la cifra y asegura que sólo en una ocasión se ha movido todo el conjunto dentro del museo. Fue en 1995, cuando se reordenó toda la colección para la reapertura del museo en una operación integral que incluyó también todos los ábsides románicos que custodia el museo.

En aquel momento, se dividieron las arcadas en dos piezas y se reforzaron con una estructura metálica para que el yeso no se agrietara. Fue, recuerdan desde el museo, una operación de ingeniería de precisión en la que se iba avanzando “casi al milímetro”. Las pinturas debían salvar una altura de ocho metros sobre una plataforma para llegar a su emplazamiento definitivo, que es donde se exhiben desde entonces los frescos románicos del siglo XIII.