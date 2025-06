El Primavera Sound, un gigante a punto: 7.300 trabajadores, 22 escenarios y previsión de 290.000 asistentes

Montar el Primavera Sound equivale a levantar una ciudad dispuesta a acoger a unas 71.000 personas por jornada (más que la población de Zamora o Ávila) en torno a una programación que centra las miradas a escala internacional. Ningún otro festival del mundo cita en un mismo cartel a tres figuras del momento como son Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, escuadra que encabeza una oferta oceánica con 311 actuaciones (224 de ellas, en el Fòrum). Un cartel con el que la muestra prevé sumar una asistencia total de 290.000 personas contando la fiesta de cierre del domingo y la parcela de Primavera a la Ciutat.

Montaje del Primavera Sound, un coloso de los festivales de verano. / Manu Mitru

Todo en el Primavera es a una escala distinta de otros festivales de la ciudad, lo cual se advierte cuando este diario accede este martes al Fòrum, donde se ultiman detalles con todos los escenarios alzados, las láminas de césped artificial en su sitio y las pantallas de video ultimando sus pruebas. Son 7.300 los trabajadores del festival, contando el equipo estable, operadores de montaje, técnicos, personal de los bares, seguridad… Mucho movimiento en el parque, donde se empezó el montaje hace más de tres semanas, el 12 de mayo, una producción que ha movido 588 tráileres.

Preparativos para el festival Primavera Sound. / Manu Mirtru

Tres nuevos escenarios

Este año hay 15 escenarios (más los siete de Primavera a la Ciutat) y vemos algunas novedades. En la esplanada principal irrumpe un escenario de estreno, Penitude by Nitsa, encarado a la música electrónica. Bajo la pérgola fotovoltaica, el espacio de Levi’s Waterhouse acogerá otro, muy pequeño, para solo 200 personas y con un escenario sin tarima, bautizado como The 501 Club. Y en la plaza superior, otra novedad, The Levi’s Plaza, donde, al amparo de la marca textil, habrá actuaciones que se han anunciado a última hora, incluido un sorprendente pase (este jueves) de Rigoberta Bandini. El cierre del domingo, hasta el año pasado a cargo de Brunch Electronik, será una producción del festival y Nitsa, como fin de fiesta del 30º aniversario del club de música electrónica.

Todo listo para el Primavera Sound en el Fòrum. / Manu Mirtru

La oferta gratuita de este miércoles (con Llum, Hinds, La Casa Azul y Caribou), y la apertura del recinto completo el jueves, ponen en marcha a un Primavera desplegado en los 303.033 metros cuadrados del parque del Fòrum. El festival agotó entradas y abonos en enero, un logro sin precedentes, y ese techo de 71.000 personas queda solo por debajo del aforo registrado en su edición de 2022, la del doble fin de semana, cuando se llegaron a rondar las 80.000 asistentes diarios (incluyendo entonces un espacio al que luego tuvo que renunciar, la playa de Sant Adrià).

Público y prensa internacionales

El festival prevé acoger público de 136 países. El año pasado, los guiris fueron el 59% del público, un porcentaje que este año podría subir dado el tirón y la exclusividad de su trío de protagonistas. La dimensión del Primavera se observa también en el interés de los medios: cerca de 900 periodistas acreditados, la mitad de ellos internacionales, procedentes de 47 países.

El Primavera destaca que siete de sus escenarios funcionan con baterías, fuentes de “energía limpia”, con la tecnología de Plenitude, socio en materia de sostenibilidad por cuarto año consecutivo. El uso de vasos reutilizables y vajilla compostable se suman al reciclaje, “edición tras edición”, de “lonas, vallados de cañizo, cartelería, barras, papeleres, mobiliario de ‘backstage’, estructuras de restauración…”, subraya el festival, en línea con los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU.

Todo listo para el Primavera Sound en el Fòrum. / Manu Mirtru

Pionero en el Fòrum

Hace veinte años que el Primavera se asentó en el Fòrum, donde celebra ahora su 19ª edición (dadas las suspensiones de 2020 y 2021), que resulta ser la 23ª si contamos los cuatro primeros años en el Poble Espanyol. Cuando aterrizó en este confín barcelonés, que en 2005 estaba lejos del grado de urbanización actual, el festival lo vivió como un destierro y flotaban algunas dudas sobre la idoneidad del cambio de ubicación.

Dos décadas después, dominado el terreno y conocidos sus recovecos tras insistir en el método de prueba y error, es visible que su experiencia marcó el camino para las otras muestras que con los años se han ido asentando en el Fòrum y han hecho de este parque el epicentro festivalero de Barcelona. Aparcada la expansión madrileña y en ‘stand by’ la aventura latinoamericana, el Primavera cierra filas en su sede originaria y en la boyante edición de Oporto, que se celebrará la semana que viene.

A punto para la apertura, el Fòrum bulle de operarios que van arriba y abajo, profesionales todos ellos bautizados con anglicismos: ‘runners’ (conductores que trasladan tanto material como artistas), ‘riggers’ (trabajadores que trepan y se cuelgan en los montajes escénicos), ‘hands’ (literalmente, ‘manos’, personal de carga y descarga)… En otra categoría están los ‘hosts’, figuras que hacen de punto de contacto de los artistas con el festival y que, llegado el caso, les pueden cursar una reserva en un restaurante de moda. También de eso va el Primavera, sobre todo para ese contingente de visitantes extranjeros, atraídos por el que sigue siendo el lema del festival, ‘Created in Barcelona’.