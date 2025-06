Muere a los 41 años Devin Harjes, actor de 'Daredevil' y 'Gotham'

Devin Harjes, actor de televisión estadounidense conocido por sus papeles en series como 'Boardwalk Empire', 'Daredevil' y 'Gotham', murió el pasado 27 de mayo. Tenía 41 años. El intérprete había sido diagnósticado de cáncer en febrero y ha fallecido en un hospital de Nueva York.

La muerte de Harjes se anunció a través de una necrológica publicada en su página web oficial. Un texto que destaca que, más allá del mundo de la actuación, Harjes "era un aplicado estudiante de artes marciales y un asiduo del gimnasio".

Nacido en Lubbock, Texas, en julio de 1983, abandonaría su otra gran pasión, los caballos, para lanzar su carrera de actor en la comunidad teatral de Dallas-Fort Worth. Después se dirigió a Nueva York, donde participó en varias películas de estudiantes y espectáculos off-Broadway. Pronto aterrizó en el mundo del cine independiente, protagonizando películas como 'The Forest is Red', que le valió el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Tolentino (Italia), y 'Boyz of Summer'.

Harjes interpretó a la leyenda del boxeo Jack Dempsey en dos episodios de la segunda temporada de 'Boardwalk Empire', la aclamada serie creada por Terence Winter y protagonizada por Steve Buscemi. También apareció en la producción de ciencia ficción de Netflix 'Manifest', donde interpretó a Pete Baylor, un miembro de una pandilla de drogas conocida como los Meth Heads durante nueve capítulos.

En Netflix también participó en 'Daredevil', la serie basada en el personaje de Marvel protagonizada por Charlie Cox, interpretó a Oscar, un enfermero de Rikers Island. En 'Gotham', la serie ambientada en los años juveniles de Bruce Wayne/Batman interpretó a un guardia de banco llamado Clyde. Otros de sus créditos televisivos incluyen series como 'Blue Bloods', 'Orange Is the New Black', 'Elementary' o 'FBI'.