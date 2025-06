Robert Brufau: "La OBC va como un tiro pero falta orgullo por nuestra orquesta"

Robert Brufau (Mollerussa, 1980), director general de L'Auditori, ha apurado sus últimos días en Barcelona antes de poner rumbo a Suecia donde acaba de aterrizar para llevar la gestión del Konserthuset y de la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo. La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) que ha ayudado a posicionar internacionalmente debutó el año pasado en esa misma sala famosa no solo por sus conciertos sino por acoger la ceremonia de entrega de los Premios Nobel.

Cuando tomó el mando de L'Auditori en 2019 se propuso transformarlo en altavoz de la modernidad. ¿Lo ha logrado?

Estoy orgulloso es la personalidad artística del equipamiento: le hemos dado esa pátina de modernidad y se refleja en la diversidad musical. Hemos abordado proyectos que no son tan fáciles desde el sector privado, entendiendo nuestra función pública y siendo complementarios con el Palau de la Música y el Liceu. La modernidad tiene que ver también con la comunicación y la imagen que transmite L'Auditori y con abrazar temas candentes como la Inteligencia Artificial o la igualdad de género.

L'Auditori ahora es más sostenible que cuando llegó y más paritario. ¿También hay muchos más estrenos?

Ahora hay más estrenos que nunca. Invertimos más de 50.000 euros por temporada. Hemos dinamizado el sector a nivel local y hemos creado alianzas a nivel internacional. Ahora somos un actor de referencia para todas las grandes editoriales internacionales que trabajan con las estrellas de la composición actual. Ahora, cuando se plantean un coencargo piensan en nosotros como aliado.

Hay voluntad por parte del Ayuntamiento de empezar a trabajar en una plaza de les Arts sin tráfico. Se podría hasta construir un teatro griego que tanto la Esmuc, el TNC o nosotros podríamos usar. Esta zona tiene un potencial enorme

¿Esas alianzas deben potenciarse en el futuro?

Totalmente. Los estrenos forman parte del ADN de esta casa. No podemos ser nostálgicos y vivir del pasado. Recuerdos como el 'Concierto para violín' de Alban Berg estrenado en el Palau de la Música a principios de siglo XX son muy bonitos pero estamos en otra época y debemos seguir construyendo la historia musical y para ello hay que apostar por los creadores de hoy como Thomas Adès, Rufus Wainwright, Lisa Streich o José Río-Pareja. La entrada de Ludovic Morlot como director de la OBC ha contribuido a ir a más en esta línea porque es un gran defensor de la vanguardia musical y aborda con la misma seriedad una obra de Beethoven que una de Miquel Oliu, Raquel García-Tomás o de Hèctor Parra.

La banda ha ganado presencia desde su llegada.

Tiene una temporada consolidada y con mucho éxito. Sorprendentemente, su público es bastante joven. De media tienen poco más de 53 años. El de la OBC está en 54,5.

La tarifa plana ¿cuánto ha contribuido a rejuvenecer el público de L'Auditori?

Un montón. De tarifa plana para menores de 25 [pagan 50 euros anuales] y menores de 35 [pagan 85 euros anuales] tenemos 900 abonados. Se apuntan el día que quieren y disponen de un año para gastarlo. Pero la media es de 7 conciertos por abonado. En cada concierto de la OBC, por ejemplo, de repente te aparecen 130 jóvenes en la sala.

La plataforma web permite alcanzar a gente que no puede o quiere desplazarse al Auditori.

En el último año y medio hemos empezado a editar todas nuestras grabaciones para segmentarlas y catalogarlas por obra y artista. Se busca por el Play de nuestra plataforma. Ahora invertimos más en la producción de los conciertos que grabamos, hacemos menos pero mejor. Somos más selectivos porque el tema de los derechos artísticos ha cambiado. Con la pandemia todo el mundo fue más generoso pero esto ha cambiado. Queremos reforzar todo el contenido divulgativo y generar nuevos contenidos divulgativos, saldrán cosas muy chulas.

Víctor Medem que le sustituirá en breve proviene del sector privado. ¿Qué le costará más a la hora de pilotar esta nave?

Entre los grandes retos destaco uno: L'Auditori es una gran matriz que abarca muchas cosas. Para producir más de 500 conciertos al año has de ser tener una visión global, holística y de megaproducción. No hay nada comparable. Bueno, en Europa está la Philharmonie de París pero está mucho mejor dotada de personal. Ellos son mucho más grandes. Nosotros tenemos unos 120 trabajadores -eso sin contar la OBC y la Banda pues con ellos superamos los 300- y en París tienen unos 750 trabajadores. No vamos sobrados de equipo, estamos bastante al límite. El otro gran reto será adaptarse a la mecánica del sector público en cuanto a contrataciones con procesos fiscalizados y burocratizados. La dificultad aquí es que cuando das un golpe de timón tardas en que te siga el barco. En una institución tan grande y pública como esta todo es más lento y menos ágil que en el sector privado.

¿Algo más?

Esta casa nació para dar respuesta a todo el sector de forma transversal. La idea romántica de que querer reflejarnos en la Cité de la Musique es guay pero no es real. Ahora me voy a Suecia a un edificio creado para albergar la Real Filarmónica de Estocolmo. Allí también pasan muchas cosas pero todo está más centrado en la vida de la orquesta. Aquí, L'Auditori también se creó como sede de la OBC pero se pensó de otra manera. Aunque nace para la orquesta también se planificó como un edificio con varias salas, con el Museu de la Música y con la Esmuc. Tener que dar respuesta a todo el sector es una responsabilidad, un trabajo intenso que hay que saber gestionar.

Ahora hay más paridad en el podio que cuando llegó en 2019. ¿Satisfecho?

Tener un director titular que asume entre 12 y 14 semanas por temporada hace difícil alcanzar la paridad. Pero lo hemos compensado con las principales directoras invitadas. Con los directores invitados sí estamos alrededor de ese 50% de mujeres. La realidad, sin embargo, es que pese a haber más directoras, la paridad en la clásica no se ha alcanzado. En las giras internacionales de grandes orquestas la presencia de directoras sigue siendo claramente minoritaria y también lo es en los catálogos de las grandes agencias. Podemos intentar cambiar la dinámica pero el mercado es el que es.

En 2019, la venta de entradas suponía 5 millones de euros y había un presupuesto de 21. ¿Y ahora?

Estamos sobre los 7 millones de recursos propios y por encima de los 30 millones de coste global. Hemos mejorado mucho todo lo relacionado con el alquiler de los espacios y en relaciones institucionales. Pero sigue siendo una casa que va al límite y tiene muy poca disponibilidad de sus salas porque siempre hay actividad: ensayos de la orquesta, de la banda, actividad educativa o Esmuc.

L'Auditori depende de un consorcio donde están Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Catalunya. ¿El Ministerio de Cultura debería hacer más?

Una de las primeras cosas que hice al llegar fue reunirme con el Ministerio pero me encontré con una puerta cerrrada. Su posición era clara: no participamos en orquestas públicas que no sean la Orquesta Nacional de España. Y pese a que L'Auditori es mucho más que la OBC, no hubo manera. Pero esto ha cambiado radicalmente. Desde el proyecto de bicapitalidad cultural Madrid-Barcelona hemos conseguido dinero del Ministerio a través del Ayuntamiento, que vehicula las ayudas las instituciones culturales. L'Auditori ha sido uno de los beneficiarios. ¿Que se puede hacer más? Sin duda.

El ex director de L'Auditori Robert Brufau. / May Circus

¿Por ejemplo?

La internacionalización. Cuando vamos de gira y vemos cómo reacciona el público es fácil ver que la OBC es una gran embajadora cultural que deja el pabellón alto ahí donde va. Ahora hay conciencia de eso, a ver si alguien del Ministerio puede venir a la próxima actuación en el extranjero este verano en Ámsterdam. Gracias a la bicapitalidad ha quedado claro que este equipamiento, como otros de Barcelona, necesitan un apoyo desde Madrid porque su impacto va mucho más allá de Catalunya. También la Diputación de Barcelona podría ampliar sus aportaciones. Es algo que debemos desarrollar porque cerca del 70% de nuestro público proviene del Área Metropolitana.

Hay que aprovechar el tirón del nuevo eje verde de Glòries.

Deberíamos aprovechar la oportunidad que supone esta nueva centralidad de Glòries tras su transformación. Lo difícil técnicamente, hacer el túnel subterráneo para eliminar el tránsito, ya se ha hecho. Pero falta visión. No se ha entendido que la parte más difícil a nivel de país porque requiere muchos años de inversión es el desarrollo cultural de este eje donde se hallan tres instituciones de referencia. Por un lado, el Museu del Disseny, el equipamiento más joven. Por otro, L'Auditori, de referencia internacional y con proyectos muy sólidos. Y el Teatre Nacional de Catalunya, otro referente. Solo aquí pasan cerca de medio millón de personas al año y ya llevamos más de 25 años en la ciudad.

Se entiende muy bien que si se invierte más en educación el país será más próspero. Con la cultura pasa igual

¿Qué propone?

Más allá de pacificar la entrada por Àusias March que tendría mucho sentido, pues en un fin de semana en esta casa pueden llegar a entrar 8.000 personas, hay que hacer realidad la plaza de les Arts. Primero tapar ese espacio donde todavía se ven las vías del tren que separan Poblenou de L'Auditori. Desde Marina debería estar todo cubierto y después tocaría conectar la plaza del TNC que es de uso público. Al menos hay voluntad por parte del Ayuntamiento de empezar a trabajar en esa plaza de les Arts sin tráfico. Se podría hasta construir un teatro griego que tanto la Esmuc, el TNC o nosotros podríamos usar. Esta zona tiene un potencial enorme. Debería ser como el Lincoln Center de Nueva York o la plaza de la Villette de París.

En 10 años, ¿dónde debería estar L'Auditori?

Como institución pública debemos hacer no solo que el público pide sino aquello que no se espera. En las artes plásticas el público está más predispuesto a dejarse sorprender que en un sitio como L'Auditori donde cada uno viene con sus propias referencias musicales y a veces ha de hacer un esfuerzo porque estéticamente el compositor que escuchas no lo conoces y está estéticamente lejos de lo que te gusta.

Eso no siempre es fácil...

También deseo que dentro de 10 años la OBC siga brillando y creciendo, que sea un orgullo para toda la ciudad. Esto último es algo que nos falta. ¡Desde las propias administraciones no son conscientes del todo del instrumento que tenemos!. La OBC va como un tiro y deja el pabellón muy alto allí donde va pero nos falta ese punto de orgullo. Por otro lado, debería reforzarse la apuesta por la diversidad porque las comunidades culturales que integran nuestra sociedad han de estar representadas en L'Auditori. El proyecto 'Trànsits' ya va en ese camino y 'Cantània' es pura integración. Pero hay que ir a más porque este equipamiento debe ser más permeable a la realidad social de la ciudad.

Y por cada euro invertido en cultura el retorno económico es de 1,75 euros, según un estudio reciente.

Más allá del retorno económico, la cultura tiene un valor. Cuando viajas intentas descubrir una sociedad a través de su cultura porque es aquello que nos define ante el mundo como sociedad. Se entiende muy bien que si se invierte más en educación el país será más próspero. Con la cultura pasa igual.