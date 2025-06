La Dresden Frankfurt Dance Company y la KNCDC de Corea brillarán en el Mercat de les Flors

La última temporada diseñada por Àngels Margarit antes de dejar la dirección del Mercat de les Flors sigue la línea de las anteriores, con una apuesta por la diversidad de estilos y la combinación de creadores emergentes y nombres consolidados. La variedad también brilla en 11 propuestas de gran formato donde destaca el debut de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea (KNCDC) con 'Jungle' y el premiado coreógrafo mozambiqueño Idio Chichava con 'Vagabundus'. Se trata de una obra donde 13 cuerpos en movimiento y un torrente de ritmos y que hablan de negritud, identidad y migración. "Una pieza impactante que creada a partir de la voz y del movimiento", ha señalado Margarit. Dentro de pocos días se dará a conocer a la persona que la relevará, que tomará las riendas oficialmente el 15 de septiembre. Quedan dos candidatas en liza en el concurso organizado por el Icub.

El Ballet de Lorraine con 'Folia', una potente creación del sorprendente creador portugués Marco da Silva Ferreira que combina danza urbana y popular con música renacentista y 'Static Shot', de Maud Le Pladec. La Dresden Frankfurt Dance Company con un programa doble estrenado recientemente que incluye 'Undertainment', de William Forsythe y 'Playing with Segei, Martha and the others', una creación de Thomas Hauert basada en la versión del 'Concierto para piano núm. 3' de Rachmaninoff que Marta Argerich grabó en 1982. El Danish Dance Theater que dirige la valenciana Marina Mascarell ofrecerá 'Bloody Moon', inspirado en una orgía y reversionará 'Mongrel', pieza con la que se dio a conocer Mascarell.

Y el Centro Coreográfico de Grenoble que dirige la catalana Aina Alegre presentará 'Fugaces', un interesante acercamiento a la figura y la fuerza vital de Carmen Amaya. Y el Ballet Estatal de Hessen ofrecerá tres piezas muy diferentes y exigentes para los intérpretes: el bello dúo 'Midnight raga', de Marco Goecke; 'I'm affraid to forget your smile', de Imre&Marne Van Opstal con música coral en directo. 'Bouffées', de Leila Ka, una pieza llena de emoción y aparente simplicidad sobre sororidad femenina y el dolor.

Completan las grandes propuestas, 'Vortex', de Humanhood que se estrenará en el Grec; lo último de Paloma Muñoz, que regresa con su aclamada 'La Quijá' -nominado a los Premios Max- y lo nuevo de Roser López Espinosa que será la encargada de abrir la temporada el 2 de octubre con 'Faula', una apuesta por el talento local y de gran formato, que explora la interdependencia entre lo colectivo y lo individual.

Margarit, ha celebrado que el Mercat lleve 20 años dedicado a la danza y encare un nuevo ciclo con nueva dirección en septiembre. Las obras de rehabilitación en el recinto permitirán garantizar la actividad en un futuro, aunque la programación a partir de 2027 se trasladará durante dos años a otros espacios. Las obras en el vestíbulo obligan ya a entrar por una nueva entrada junto a la sala Maria Aurèlia Capmany.

Un monmento del caleidoscópico especectáculo 'Mirkids' que llegará en Navidades. / Celine Michel

La temporada 2025-26 volverán festivales como Circ d'ara mateix y El Petit, destinado a la primera infancia. En Navidad habrá muchas propuestas interesantes para público familiar entre las que destaca Prototype Status 'Mirkids', un gran calidoscopio hecho con bailarines y 'Heka', una mezcla de magia y malabares a cargo de la reconocida compañía Gandini Juggling. En su última temporada tras dos mandatos y ocho años al frente del Centro Coreográfico de Montjuïc Margarit ha querido "hacer cosas que todavía no había hecho" como un programa expandido dedicado a Poliana Lima y el ciclo "El Mercat no m'ha coproduït encara" donde figuran, entre otros, Los Informalls, Mabel Olea, Reinaldo Ribeiro, laSadcum y Maria Jurado.