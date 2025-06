Muere de cáncer Valerie Mahaffey, actriz de 'Mujeres Desesperadas' y ganadora de un Emmy

La actriz Valerie Mahaffey, conocida por 'Mujeres desesperadas', 'Glee' o 'El Joven Sheldon', ha muerto a los 71 años de edad tras ser diagnosticada de cáncer, según ha anunciado su familia.

"Realmente no tengo las palabras para decir en este momento. El cáncer apesta. Te buscaré en todos los momentos divertidos de la vida. Sé que ahí es donde estarás. Sé que nos volveremos a ver algún día. Te quiero mucho infinito", ha escrito su hija Alice en una publicación en Instagram.

“He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañables. La extrañaremos”, ha dicho su marido Joseph Kell. La intérprete, que recibió un Emmy en 1992 por 'Northern Exposur', murió este viernes, según ha anunciado el actor.

Valerie Mahaffey nació en Indonesia pero se marchó a los 16 años para Estados Unidos para acabar sus estudios cinematográficos, lugar donde se ha hecho un nombre como actriz. En este 2025 ha participado en 'The 8th Day', su última película, aunque antes también se le ha visto en los últimos añs en 'Echo 3', 'Big Sky' y 'Dead to me'.