Lloret de Mar: Què pots fer en aquest racó de la Costa Brava que no pots fer en altres llocs

Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Lloret de Mar n'és un. Diuen que aquí, en aquest racó assolellat de la Costa Brava, hi ha alguna cosa més amagada: els records. Diuen que a través de més de mil anys d'antiguitat han sabut abraçar llengües de més de 100 cultures diferents i històries que han creuat l'Oceà Atlàntic.

Lloret de Mar és el paradís mariner divers, lliure i fort que ha estat refugi per a molts, quan encara no era fàcil ser un mateix. Diuen que Lloret de Mar és terra de pioners, com la del lloretenc Constante Ribalaigua que va posar de moda el daiquiri a El Floridita de l'Havana o el turista alemany que va visitar aquesta costa i va apostar pel negoci del 'tot a cent' que va canviar la nostra manera de comprar per sempre.

Carnavales de Lloret / Archivo Lloret de Mar

Diuen que és la terra on Julio Iglesias va cantar al mar; el ‘truhán y señor’ de la cançó va trobar alguna cosa més que escenaris a Lloret de Mar. Qui posa un peu a Lloret de Mar, no ho oblida mai. Perquè l'estrella d'aquest racó és el mar, la muntanya, la tempesta i la calma; és un somni a flor de pell.

Lloret de Mar no és només una destinació de la Costa Brava. És un sentiment. És la seva gent. És la barreja de passat, present i futur. Pretèrit perfecte de turistes, veïns i nous lloretencs que, entre records i somnis, han construït el refugi costaner de les emocions.

Dins de la teva pròpia pel·lícula

Imagina estar passejant pels Jardins de Santa Clotilde i veure José Coronado i Maribel Verdú rodant la seva nova sèrie de Netflix. ¿Sona bé, oi? Encara que, el que és realment increïble és veure com Lloret de Mar és capaç de convertir-se en tot un plató d'enregistrament i en un escenari cinematogràfic capaç de transportar-te a través de les seves localitzacions; caminant entre la simetria de jardins d'inspiració renaixentista o abocant-se als penya-segats sobre el mar Mediterrani per descobrir la cala Sa Boadella i fer que et sentis protagonista d'una història digna de la gran pantalla.

Diuen que a Lloret de Mar... 🪃 Hi ha lloretencs des de fa milers d'anys 🌊 Hi ha la millor platja verge de la costa mediterrània 🌎 Hi conviuen 102 nacionalitats i 56 llengües diferents 🏳️‍🌈 S’hi va refugiar el col·lectiu LGTBI dècades enrere i sempre ha fomentat la llibertat i la igualtat ✈️ Un lloretenc va viatjar a Cuba i va posar de moda el daiquiri 🪙 Un alemany va inventar el 'tot a cent' 🫂 Són un poble d'anades, vingudes i d’acollida 🪿 El corb marí tria les seves platges per fer-hi niu 👩‍❤️‍💋‍👨 I que molta gent escull els seus hotels i estades per celebrar-ho ⚽ Un dels millors futbolistes de la història el nom del qual comença per Mara- i acaba en –dona va fer penya al poble 🎤 I que, qui era el Harry Styles espanyol de l'època, va revolucionar la ciutat enfilat a un escenari on no només es va enamorar d'una Spanish Girl, sinó de la Costa Brava 🤙 És un poble actiu que té un nom amb rotllet i que rema en la mateixa direcció Perquè diguin el que diguin... Els lloretencs són molt de Lloret de Mar ☀️🌴

‘Me va, Me va, Me va’... La vida de veritat

¿Què es pot fer a Lloret de Mar? Hi ha llocs que es viuen. Lloret de Mar és un dels llocs on el temps es mesura en moments i no amb l'agulla d'un rellotge. I si el que busques és sentir la vida de veritat, aquí tens els millors llocs per veure a Lloret de Mar per enamorar-te de la Mediterrània una vegada i una altra.

La vida de debò és començar el dia a la platja de Fenals, envoltada de pins i aigües cristal·lines; perquè per als lloretencs, ella és la seva calma en temps de tempesta. Passejar per la riba és com escoltar la lletra d'una cançó del latin lover més famós del país.

La vida de veritat és fer una passejada pel Camí de Ronda. Et portarà a un dels racons més màgics de la Costa Brava: cala Banys. Entre roques, palmeres i una terrassa romàntica, aquest racó sembla tret d'una novel·la. En aquest lloc s'atura el temps i només hi ha una brisa salada, vistes infinites al mar i algun còctel que sap història.

I si vols tancar el dia, però de veritat, la platja de Santa Cristina, protegida pel bosc i beneïda per la pau que provoca el so de l'aigua, és el lloc on els lloretencs celebren la seva tradició més arrelada cada 24 de juliol, en una processó marinera que uneix fe, tradició i mar.

Lloret de Mar és mar, camins cap a platges salvatges, racons amagats… i una manera especial de viure.

Som molt de Lloret

L'ànima de Lloret de Mar és la gent. Potser el més extraordinari d'aquest lloc no només es troba en els seus paisatges o el seu patrimoni cultural, sinó també en la seva gent. En els lloretencs de tota la vida i en els nous veïns que van arribar per trobar-hi la seva llar. En els que emprenen el negoci amb il·lusió, en els que et reben amb un somriure o et recomanen el millor restaurant de Lloret.

Lloret de Mar és la suma de moltes vides. I totes hi caben. Totes importen. Totes fan que aquest racó de la Costa Brava no sigui només un lloc més per visitar, sinó el lloc on sempre vulguis tornar.