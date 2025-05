Indignación en el Maresme por la celebración del festival neonazi 'Chaos in the Sun': "Estas personas no son bienvenidas"

El polémico festival 'Chaos in the Sun', que aglomera grupos de ideología y estétetica neonazi, se celebra por segunda vez en el Maresme, pese a los altercados provocados en la última edición en Calella. Las localidades de la zona, donde desde este jueves están alojados los asistentes, han mostrado su indignación y han incrementado los refuerzos policiales para evitar otros incidentes.

Una finca privada de Santa Susana es la encargada de albergar este festival ultraderechista que ha generado tanto rechazo entre las localidades vecinas, ya que los seguidores de estos grupos nazis se han instalado en sus poblaciones desde el jueves, cuando dieron inicio al 'Chaos in the Sun' con una fiesta previa antes de los conciertos de viernes y sábado.

"Hacer dinero a cualquier precio"

Marc Buch, alcalde de Calella, ha sido una de las personalidades que se han posicionado abiertamente en contra y han intentado frenar la celebración de este festival que el año pasado se celebró en su localidad, concretamente en la Riera Capaspre. "Es lamentable que haya personas que todavía defiendan esas ideologías totalitarias y que haya personas dispuestas a hacer dinero a cualquier precio sin tener en cuenta la clientela que pueden tener", explica en Ràdio Calella.

"Nosotros hace tiempo que trabajamos en ello y tenemos claro que esas personas no son bienvenidas en Calella, y para la mayoría de la población tampoco, pero mientras haya alguien dispuesto a darles alojamiento y a alquilar un espacio para hacer esa fiesta, poco podemos hacer", ha añadido.

El Maresme, comarca declarada antifascista

Los Mossos han reforzado este final de semana sus actuaciones para evitar los incidentes que el año pasado se produjeron en Calella y que llevaron Consell del Maresme a proclamarse como una comarca antifascista. Un texto que pedía a los ayuntamientos a rechazar este tipo de eventos, algo que no se ha podido aplicar al ser en una finca privada y no pública.

Algunas entidades también han mostrado su rechazo a este evento. "Nazis de mierda, el Alt Maresme es una tierra bienvenida, pero el discurso de odio no es bienvenido", ha escrito la Assemblea de Joves d'Arenys de Mar, que han colgado una pancarta en la que puede leerse 'This is our hoods, fuck you and go home'. En el Maresme defendemos la tierra y su gente, los que siempre viven ahí y lo dan todo por sobrevivir a este sistema capitalista que mata tantas vidas", han finalizado.

'Ultima Thule', 'Operace Artaban' o 'Sledge Hammer' son algunos de los grupos que han participado en este concierto en otras ediciones y que están vinculados a partidos nazis de toda Europa.