15 espectáculos para gozar del Grec 2025

'La tempestat'

El director Oriol Broggi regresa a Shakespeare con un teatro esencial y un fantástico reparto con Lluís Soler en el rol protagonista de Próspero en esta tragicomedia con elementos mágicos que refleja la naturaleza del ser humano a través del poder, la traición y el perdón.

Biblioteca de Catalunya. Del 25 de junio al 30 de julio. De 23 a 29 euros

Lluís Soler, en 'La tempestat' / Grec

'U. (un canto)' / 'Save the last dance for me'

Alessandro Sciarroni ofrece un espectáculo doble con música de Aurora Bauzà y Pere Jou. Consta de 'U. (un canto)', un concierto de polifonía en la sala MAC en el que explora la relación entre la música y el movimiento, y de 'Save the last dance for me', que rescata la polka chinata, una danza en riesgo de extinción ejecutada solo por hombres que se bailará en el atrio del Institut del Teatre.

Mercat de les Flors. 28 y 29 de junio. 29 euros

'Renacimiento'

El mundo de la escena y la historia de la democracia española se unen en este montaje de La Tristura donde artistas y técnicos muestran las tripas del teatro, un espacio mágico donde renacer y repensar la sociedad a base de esfuerzo, ternura y deseo. Hay que poder construir algo juntos y seguir soñando.

Teatre Lliure Montjuïc. 5 y 6 de julio. 29 euros

Una imagen de 'Renacimiento' / La Tristura

'The hours'

El International Theater Amsterdam Ensemble, dirigido por Eline Arbo, adapta la novela de Michael Cunningham que ya ha sido llevada al cine y a la ópera. Sus protagonistas son tres mujeres de diferentes épocas unidas por el libro 'La señora Dalloway': la escritora Virginia Wolf, Laura Brown, esposa de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y Clarissa Vaughan, una mujer lesbiana de los años 90.

TNC. Del 4 al 6 de julio. 32 euros

'Gegant'

Josep Maria Pou es el protagonista de esta premiada y controvertida obra de Mark Rosenblatt. El veterano actor se mete en la piel de Roald Dahl, excéntrico autor de éxitos como 'Charlie y la fábrica de chocolate', para hablar de libertad de expresión. La obra, dirigida por Josep Maria Mestres, parte de unas polémicas afirmaciones antisemitas del escritor.

Teatre Romea. Del 5 de julio al 3 de gosto. De 19 a 29 euros

Josep Maria Pou, en 'Gegant' / Grec

'Asteroid'

El reconocido bailarín y coreógrafo Marco d'Agostin une danza, teatro, paleontología y musical de Broadway en una curiosa propuesta que abarca vida, muerte, ciencia y amor. La extinción de los dinosaurios, el cosmos y las sorprendentes maneras existentes para superar obstáculos vehiculan el nuevo trabajo del 'performer' italiano.

CCCB. Sala Teatre. 5 y 6 de julio. 18 euros

'A plot / A scandal'

¿Qué nos escandaliza hoy en día? Esta es la base del interesante trabajo de Ligia Lewis, potente artista con raíces dominicanas que indaga en la violencia colonial y el capitalismo. Lo expone de manera original, jugando con el antagonismo entre comedia y tragedia, con un cuerpo capaz de transfigurarse y una efectiva puesta en escena.

La Caldera. 10 y 11 de julio. De 12 a 18 euros

'Compto cada passa meva sobre la terra'

Estreno de lo último de Lluïsa Cunillé. Su protagonista, interpretado por el genial Oriol Genís, es un viejo quiosquiero que, a punto de someterse a una delicada operación de corazón, repasa su existencia. La autora ha creado el personaje para el veterano actor, que estará dirigido por Xavier Albertí, un especialista en el teatro de Cunillé.

Sala Atrium. 14, 15, 21 y 22 de julio. 22 euros

Oriol Genís, en 'Compto cada passa meva sobre la terra' / Grec

'The broderhood'

Tras un atrevido debut, Carolina Bianchi continúa con su trilogía 'Cadela Força' con 'The Broderhood'. Si en la primera parte se sometía a una sumisión química como la que sufrió antes de ser violada, ahora la creadora brasileña prosigue su investigación acompañada de ocho hombres y bucea en la mentalidad patriarcal masculina.

Teatre Lliure Montjuïc. 11 y 12 de julio. 29 euros

'Ihsane'

Bello, profundo y poético espectáculo del aplaudido credor Sidi Larbi Cherkaoui, un mago de la danza contemporánea de origen marroquí, interpretado por el Ballet du Grand Théâtre de Genève y su compañía Eastman. 'Ihsane', palabra árabe que define el ideal de bondad y compasión, habla de identidad, resiliencia y reconciliación.

Teatre Grec. 11 y 12 de julio. 35 euros

Un momento de 'Ihsane' / EPC

'El monstre'

Josep Maria Miró ha profundizado en las caras del mal en diferentes obras y ahora se interna de nuevo en el lado oscuro de la sociedad con una propuesta protagonizada por Àurea Márquez, Joan Negrié y Albert Prat. Un texto inquietante premiado con el Premio Jardiel Poncela y el Premi Quim Masó que promete emociones fuertes.

Sala Beckett. Del 3 al 27 de julio. De 11 a 22 euros

'Los dos hidalgos de Verona'

Con dirección de Declan Donnellan y diseño de Nick Ormerod, de la aclamada Cheek by Jowl, la Compañía Nacional de Teatro clásico interpreta una moderna versión de esta obra de juventud de Shakespeare que habla de amistad y amor. Sus protagonistas son dos nobles enamorados de la misma mujer, la hija del duque de Milán.

Teatre Grec. 18 y 19 de julio. 30 euros

'Los dos hidalgos de Verona' / Javier Naval

'Medea's children'

Milo Rau, uno de los directores más aclamados de Europa, vuelve a dar voz a los niños, que se convierten en protagonistas de una obra que recupera el mito de Medea a partir de un terrible infanticidio cometido hace menos de 10 años. La tragedia y la muerte cobran una nueva dimensión con un reparto joven, lleno de vida y de preguntas.

Teatre Lliure. 21 y 22 de julio. 29 euros

'Grand Canyon'

Un potente reparto dirigido por Pere Arquillué defiende la nueva obra de Sergi Pompermayer, una trama en la que se cruzan diferentes historias sobre poder y sueños y que conecta la Catalunya interior con el Gran Cañón del Colorado Es la segunda parte de la trilogía iniciada con la aplaudida 'América'.

La Villarroel. Del 6 de julio al 3 de agosto. De 25 a 29 euros

Los intérpretes de 'Grand Canyon' / David Ruano

'People watching'

La compañía candiense Play Dead ofrece un fantástico montaje de tintes surrealistas donde brillan los seis intérpretes multidisciplinares de este colectivo de Montreal. Circo, danza, acrobacia y teatro físico se combinan con música clásica y ópera en un extraño universo doméstico donde se cruzan mil y una historias.

Mercat de les Flors. 25 y 26 de julio. 29 euros