'Something beautiful': el nuevo disco de Miley Cyrus suena a todo y a nada a la vez

Desde hace unos años a esta parte, los confines entre 'mainstream/comercial' e 'independiente/alternativo' son cada vez más difusos. ¿Es independiente un grupo de guitarras que tiene libertad creativa pero un presupuesto de una 'major' detrás? ¿Puede ser rompedor y atrevido un artista comercial? Se adelantó el Primavera Sound a esto hace unos años. Hoy ya nadie pondría el grito en el cielo por ver a Miley Cyrus como cabeza de cartel.

Precisamente en su último disco, Cyrus es quien pone en acto la dinámica de lo 'mainstream' cuando fagocita las micro-tendencias alternativas. Y lo hace a la perfección. Es decir: fallando estrepitosamente. 'Something beautiful' suena a muchísimas cosas, y a nada a la vez. En la escudería del disco encontramos colaboraciones de todo el 'star system' alternativo americano: no solo la producción corre a cargo de Shawn Everett (Alabama Shakes, The Killers, The War on Drugs), sino que en sus pistas suenan arreglos de componentes de Model/Actriz, Foxygen, Haim, Alvvays, Lemon Twigs… y hasta un 'sample' de Marie Davidson. Y aun así, no tiene nada de único. Ni forma, ni mucho menos identidad.

Es aquí Cyrus una FKA twigs pasada por el filtro de 'Spotify Pop Essentials': hay sensualidad electrónica pero sin riesgo, minimalismo emocional pero sin silencio, coreografías interiores pero sin cuerpo. Un RuPaul sin descaro y sin humor en 'Every Girl You’ve Ever Loved'; unos Chromatics de postillo en las cinemáticas 'Prelude' o 'End Of The World'.

Más disfraz que metamorfosis

Más que un homenaje, 'Something Beautiful' parece un 'moodboard' sonoro. Uno en el que hay recortes de música disco y de club de los 80, de pop de guitarras, de electrónica experimental. De ABBA, de Grace Jones, de Grimes. Y claro que suena bien, y claro que es potente: es Miley Cyrus, artista de fuerza arroladora. Pero los recortes están pegados con celo del barato: si te acercas demasiado, se caen.

Miley Cyrus sigue siendo una artista inteligente, con una intuición pop envidiable y una voz de millones. El disco se deja escuchar, y contiene dos canciones preciosas que suenan totalmente propias: 'Golden Burning Love' y 'Give Me Sun'; una estrella de esta reseña va para cada una. Pero sin duda no es lo que promete. No es un disco experimental, no es un disco revolucionario. 'Something Beautiful' no es la metamorfosis de Cyrus: es su tablón de Pinterest. Elegante, atrevido, bonito. Pero plano. Y sobre todo, olvidable. Patri Di Filippo

Otros discos de la semana

'Oar On, Penelope!' The Minus 5 Yep Roc Rock ★★★★

Infatigable héroe de culto del rock’n’roll americano de los últimos 40 años, Scott McCaughey se vuelve a poner al frente de su supergrupo mutante y, secundado por figuras ilustres como Peter Buck (REM), Debbi Patterson (Bangles), Kurt Bloch (The Fastbacks) y Patterson Hood (Drive-By Truckers), entrega una docena de inspiradas canciones grabadas a pelo que beben del power pop, el rock de garaje, la Americana, la psicodelia y el doo-wop para celebrar la vida a lo grande. Rafael Tapounet

'Tripla' Miki Berenyi Trio Bella Union Pop ★★★★

Tras relatar en un libro las aventuras (y desdichas) de su vida, vuelve la que fuera 'frontwoman' de Lush, tres décadas atrás. Un trío que no es un combo de jazz, sino el traje adulto con el que Berenyi desarrolla sus impulsos pop de un modo muy reconocible y a la vez puesto al día, recuperando tramas de guitarra 'shoegazer', colando pellizcos electrónicos y desplegando esbeltas líneas melódicas capitalizadas por su voz distintiva. Un agradable reencuentro. Jordi Bianciotto

'Live from Death Row' Keith LaMar & Albert Marquès Amplify Voices Jazz ★★★★

El pianista Albert Marquès y su banda están en un club de Brooklyn. Keith LaMar, rapsoda, narrador y razón de ser de este disco sin precedentes, está en una cárcel de Ohio, conectado vía telefónica con los músicos y el público. La misma cárcel donde vive en aislamiento desde hace más de 30 años. Recita, habla sobre la diferencia entre existir y estar vivo, defiende su inocencia y su dignidad, cuenta por qué John Coltrane le salvó la vida. Y los músicos tocan música de Coltrane y Marquès y Billie Holiday, que suena intensa y furiosa y compasiva. 'Live from Death Row' es literalmente un disco en directo grabado desde el corredor de la muerte. La voz de LaMar se corta de improviso, el tiempo permitido de llamada se agota. LaMar tiene hasta el 13 de enero de 2027 para luchar por su vida. Hermoso y estremecedor. Roger Roca