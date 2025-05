De chica Disney a estrella mundial: la evolución imparable de Sabrina Carpenter

En tiempos en los que la desinformación circula impune, los sueldos se estancan y llenar la nevera exige malabarismos, el pop sigue cumpliendo mejor que ningún otro género su papel como válvula de escape colectiva. A comienzos de 2009, el 'Irish Independent' acuñó el término 'recession pop' para referirse a esas canciones pegadizas que ofrecían un respiro en plena crisis económica. Lady Gaga, Katy Perry o Rihanna encarnaron entonces esa pulsión vitalista a base de estribillos irresistibles, neones y exceso. La historia se repitió en 2020, con la pandemia como telón de fondo, con Dua Lipa o The Weeknd abrazando los sintetizadores ochenteros. Y ahora, como si el ciclo volviera a empezar, otra generación ha irrumpido con la misma promesa de evasión. Ese es el caso de Sabrina Carpenter, una joven de 26 años que, pese a alzarse apenas 152 centímetros del suelo —la misma estatura que otra maestra del escapismo y la picardía lírico-musical: Kylie Minogue—, ya es un fenómeno de proporciones monstruosas.

Nacida en Quakertown, un pueblecito de Pensilvania, Sabrina Carpenter surgió, como tantas otras, de la cantera Disney. En 2011, con 10 años, participó en MileyWorld Superstar, un concurso de canto 'online' organizado por Miley Cyrus tras enterrar a su alter ego Hannah Montana. Quedó tercera, pero su carisma pronto llamó la atención del gigante del entretenimiento infantil, que en 2013 la fichó para prestar sus cuerdas vocales a la princesa Vivian en la serie animada 'La Princesa Sofía' —siguiendo los pasos de su tía Nancy Cartwright, la voz original de Bart Simpson en 'Los Simpson'— y, un año después, le dio un papel en la serie 'Riley y el mundo', de Disney Channel. También firmó entonces con Hollywood Records, una de las filiales musicales de la casa de Mickey Mouse, con la que editó entre 2015 y 2019 cuatro álbumes de estudio que pasaron sin pena ni gloria por las listas de éxitos. En efecto, aunque muchos la consideren una recién llegada, acumula más de una década de carrera.

Sabrina Carpenter, de la cantera Disney al estrellato mundial. / EPC

Como la mayoría de mortales, no tuvo un 2020 precisamente memorable: el 11 de marzo debutó en Broadway con una adaptación musical de 'Chicas malas', pero solo pudo actuar una noche, porque al día siguiente todos los teatros bajaron el telón por la pandemia. Y a principios de 2021, para colmo, tuvo que lidiar con una oleada de acoso virtual después de que Olivia Rodrigo la señalara en 'Drivers License' como la “rubia" que se interpuso en su relación con Joshua Bassett. Demasiadas piedras en el camino para alguien que, para el gran público, ni siquiera había empezado a andar.

Sabrina Carpenter con los premios que ganó en la última ceremonia de los Premios Grammy. / Associated Press/LaPresse / LAP

Telonera de Taylor Swift

Contra todo pronóstico, lejos de venirse abajo, aprovechó ese momento para romper amarras con el universo Disney y fichar por Island Records, que en julio de 2022 publicó 'Emails I Can’t Send', oficialmente su quinto álbum de estudio, pero que bien podría considerarse el primero de la Sabrina Carpenter que hoy conocemos: una artista apta para todos los públicos, pero con un sentido del humor picante y pizpireto, más propio de una vedette de revista que de un producto orquestado por un ejército de ejecutivos y productores. Prueba de ello quedó patente en febrero de 2023, cuando actuó en 'Live Lounge' de BBC Radio 1 y, al final de 'Nonsense' —el primer tema suyo que se viralizó en TikTok—, cambió la letra para entonar: "¿Cómo de rápido podrías quitarte la ropa? / Soy americana, no británica, así que para mí BBC significa otra cosa". El chiste, que en realidad hacía referencia al término 'big black cock' (pollón negro), no hizo mucha gracia al ente público. De inmediato, eliminaron el vídeo de YouTube.

Sabrina Carpenter en la película 'Work it', de 2020. / Brendan Adam Zwelling/NETFLIX Â / Brendan Adam Zwelling/NETFLIX Â

Puede que 'Emails I Can’t Send' no sobrepasara el puesto 23 en la lista de ventas estadounidense, pero aquello no impidió que Taylor Swift la contratara como telonera de su faraónico 'The Eras Tour' en México, Latinoamérica, Australia y Singapur entre 2023 y 2024. Gracias al impacto viral de la gira, millones de personas descubrieron a Carpenter por primera vez. Con olfato, aprovechó el mediático escaparate para pulir su imagen de lolita de los años 50 con lengua afilada, más cercana a la de una comediante de club nocturno que a la de una princesa Disney. Y, por supuesto, para lanzar dos certeras canciones: por un lado, en abril, la tontorrona 'Espresso'; y en junio, 'Please, Please, Please', un artefacto entre el country y el synth-pop que bien podría haber firmado Dolly Parton y que le valió, hasta la fecha, su único número uno en el ránking de sencillos más prestigioso del mundo.

Con esos dos aperitivos sonoros, no sorprendió que 'Short n’ Sweet', su sexto LP, llegara a la cima del Billboard 200 en agosto de 2024. Producido en parte por Jack Antonoff, el álbum no reinventa el pop ni pretende hacerlo. Sin embargo, nos recuerda una verdad a menudo olvidada: el pop, en su esencia más pura, es un entretenimiento para el disfrute, no un ejercicio de sobreintelectualización. Lo que importa es que su protagonista lo venda con honestidad y chispa. Y en ese aspecto, Sabrina Carpenter sabe jugar muy bien sus cartas. Al menos, de momento.