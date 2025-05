Chappell Roan, la nueva reina del melodrama pop

¿Se acuerdan de cuando, no hace tanto, hablábamos de The xx como uno de los grupos más influyentes del siglo XXI? ¿De cómo su minimalismo y espacio negativo habían calado hondo en una nueva generación de músicos pop? Pues bien: esos tiempos han acabado. En el pop de ahora mismo importa más el maximalismo de Lady Gaga, como bien demuestra, desde una perspectiva muy propia, Chappell Roan, joven cantante y compositora de Missouri que ha pasado del casi anonimato a ser cabeza de cartel del Primavera Sound en tiempo récord.

Como suele pasar con las y los artistas que llegan a nuestros oídos con buenas canciones y una visión perfectamente formada, detrás de ese éxito raudo hay, en realidad, un montón de años de trabajo. La ganadora comoe 'best new artist' en los Grammy 2025 empezó a trabajar en su proyecto hace 11 años. Allá por 2017 publicó un primer 'epé', 'School nights', centrado en un 'dark pop' con influencias de los 60 y 70, cuyo escaso éxito llevó al sello Atlantic a sacarla de su 'roster' y guardar en un cajón el proyecto de primer álbum.

Los caminos del éxito son, hoy en día, inescrutables, una suma escurridiza de talento, ardides publicitarios y golpes de suerte en la viralización. Cuesta entender que su single de 2020 'Pink Pony Club', grabado originalmente para su debut largo con Atlantic, fuera ganando reputación y fans tan poco a poco y que solo llegara a las listas estadounidenses después de que Roan la interpretara en los Grammy del pasado febrero; actuación en la que su conocida estética 'drag' alcanzó niveles de glorioso paroxismo.

Un debut de solo 'hits'

Roan había grabado el tema, como algunos otros, con el productor Dan Nigro, que venía de ayudar a lanzar a Sky Ferreira y pasaría después a trabajar con Olivia Rodrigo. Cuando el ascendente 'hitmaker' se concentró en el 'Sour' de esta última, Roan no supo encontrar al reemplazo adecuado y estuvo recogiendo pedidos en una cafetería 'drive-thru' (es decir, sin bajar del coche) durante la pandemia. Siguió lanzando algunos temas de forma independiente hasta que en marzo de 2023 fue fichada por Nigro para un subsello de Island cuyo objetivo era, básicamente, editar a Roan.

Seis meses después publicaba por fin su primer álbum, 'The rise and fall of a Midwestern princess' ('El auge y caída de una princesa del Medio Oeste'), que ya desde el título se presentaba como un recorrido por las vivencias de Roan en su salto de Missouri a Los Ángeles para convertirse en estrella pop; un viaje con escala en el amor, el desamor y una mejor aceptación de su 'queerness' (en 2024 se presentó como lesbiana). Material emocional expresado en términos gloriosamente melodramáticos, así en las letras como en unas voces exuberantes y unas producciones que sacan gran partido de las cuerdas y sintetizadores de lo más abrasivo.

Con su desfile de estribillos potentes (los de 'Femininomenon', 'After midnight', 'Casual' o, por supuesto, 'Pink Pony Club', solo por ejemplo), ese primer álbum sonaba a colección de grandes éxitos y habría dado por sí solo para una gran actuación en el Primavera, pero es que Roan lanzó después, además, su canción quizá definitiva (por ahora), 'Good luck, babe!', crítica pegadiza a la heterosexualidad obligatoria. Pero no soñemos con aparición de Sabrina Carpenter para esa gran versión a dúo del 'Last Christmas' de Wham!: la antigua Maya Hart actúa ese sábado, día 7, en el Hyde Park de Londres.